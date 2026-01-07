Gigantikus mennyiségű olaj érkezhet az USA-ba, esnek az árak

A Brent nyersolaj ára 0,9 százalékkal 60 dollárra esett hordónként, míg az amerikai WTI jegyzése szintén 0,9 százalékkal 56,61 dollárra csökkent. Mindkét referenciaár folytatta az előző kereskedési napon megkezdett, egy dollárt meghaladó visszaesést, mivel a piaci szereplők idén bőséges globális kínálatra számítanak.
A Reuters forrásai szerint
a Washington és Caracas között körvonalazódó megállapodás kezdetben a Kínába tartó szállítmányok átirányítását igényelheti.
Venezuelában jelenleg több millió hordónyi olaj vesztegel tartályhajókon és tárolókban. Ezeket december közepe óta a Trump által elrendelt exportblokád miatt nem tudták elszállítani.
A blokád az amerikai nyomásgyakorlás része volt Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányával szemben, és a hétvégén Maduro amerikai erők általi elfogásával tetőzött. A caracasi vezetés elrablásnak minősítette az akciót, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy el akarja lopni az ország hatalmas olajtartalékait.
Trump kedden egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésben azt írta, hogy Venezuela 30–50 millió hordó "szankcionált olajat" ad át az Egyesült Államoknak. A venezuelai olajimportról szóló bejegyzés nyomást gyakorolt az árakra. A piaci szereplők azonban most úgy vélik, hogy a tényleges mennyiség kisebb lehet a bejelentettnél, ezért az olajárak a korábbi veszteségek egy részét már ledolgozták.
A Morgan Stanley elemzői úgy becsülik, hogy 2026 első felében az olajpiacon akár napi 3 millió hordós túlkínálat is kialakulhat. Előrejelzésükben figyelembe veszik a tavalyi gyenge keresletbővülést, valamint az OPEC- és a nem OPEC-termelők növekvő kínálatát.
A Fitch Solutions BMI egységének elemzői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az olcsón kitermelhető venezuelai olajexport növekedése visszafoghatja a termelési kapacitások bővítését az Egyesült Államokban és más térségekben. Venezuela zászlóshajó kőolajtípusát, a Mereyt hordónként mintegy 22 dollárral a Brent ára alatt kínálják a venezuelai kikötőkben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
