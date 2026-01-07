Gigantikus üzlet körvonalazódik: az egyik legnagyobb olajcég is beszállt a Lukoil eszközeiért folyó versenybe

A két társaság tervei szerint
az üzlet létrejötte esetén egymás között osztanák fel a Lukoil teljes nemzetközi portfólióját.
A csomagba a vállalat becslése szerint 22 milliárd dollárt érő külföldi eszközök tartoznak.
A Quantum által vezetett ajánlat a Lukoil teljes külföldi vagyonára kiterjed. Ez magában foglalja az olaj- és gáztermelést, a finomítókat, valamint a több mint kétezer európai, ázsiai és közel-keleti töltőállomást. Az eszközök megvásárlása a Quantum londoni leányvállalata, az Artemis Energy közreműködésével valósulna meg.
A Chevron és a Quantum hosszú távú tulajdonlást és üzemeltetést ígér. Ez a megközelítés várhatóan kedvező fogadtatásra talál a Trump-kormányzatnál. A texasi olajmágnás, Wil VanLoh által alapított Quantum már egyeztetett az amerikai kormányzat tisztviselőivel, és azzal érvelt, hogy ajánlatuk révén stratégiai jelentőségű energetikai eszközök kerülnének tartós amerikai tulajdonba.
Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő üdvözölte a Quantum–Chevron-ajánlatot.
Olyan értékesítést szeretnénk, amely hosszú távra amerikai tulajdonos és üzemeltető kezébe helyezi ezeket az eszközeket. Nem akarunk olyan helyzetet, ahol valaki csak megveszi, majd gyorsan továbbadja – ez az ajánlat tehát vonzó lehetőség
– nyilatkozta a Financial Timesnak.
A Chevron korábban önállóan is mérlegelte, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire. A vállalat különösen érdeklődhet a Lukoil öt százalékos részesedése iránt a kazahsztáni Tengiz olajmezőben, amelynek üzemeltetésében a Chevron is részt vesz.
A Quantum és a Chevron a legújabb szereplők a Lukoil Oroszországon kívüli eszközeiért folyó versenyben, amelyben a Mol is részt vesz. Korábban a Carlyle befektetési alap és az abu-dzabi International Holding Company is ajánlatot tett a portfólió egyes elemeire.
Az aukciós folyamat tavaly novemberben gyorsult fel, amikor a svájci Gunvor árukereskedelmi cég visszalépett a Lukoillal tervezett üzlettől. A Trump-kormányzat jelezte, hogy blokkolná a tranzakciót, a Gunvort pedig "a Kreml bábjának" nevezte. A Gunvort Gennagyij Tyimcsenko, Vlagyimir Putyin közeli szövetségese alapította, aki azonban már tizenegy éve kivált a cégből, és nincs tulajdonrésze a vállalatban.
Az amerikai pénzügyminisztérium január 17-ig szabott határidőt a Lukoillal folytatott tárgyalások lezárására. Bármilyen megállapodáshoz amerikai hatósági jóváhagyásra van szükség, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít Donald Trump számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
