Itt egy magyar prémium kategóriás részvény, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén

Erősen indul az év a magyar tőzsdén, a BUX valóságos ralival indította 2026-ot és új történelmi csúcsra ment. A blue chipek többsége szépen emelkedik, de van egy prémium kategóriás részvény, amely kimagaslóan teljesít,
csak az év eleje óta 46 százalékot száguldott,
miközben a BUX „csak” 5,5 százalékot erősödött.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés