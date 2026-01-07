  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások jellemzők ma reggel. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után hírek jelentek meg arról, hogy a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai határidős indexek kisebb elmozdulásokat jeleznek előre a mai nyitásra, ami a befektetők óvatosságát tükrözi.
Megosztás

Óvatos mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,99 százalékot esett, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
  • Kisebb elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel publikálja a novemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, míg a jegybank az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját teszi közzé. Ennél azonban lényegesebb lehet az eurózóna decemberi inflációs adata, illetve a nap második felében érkező amerikai gazdasági jelentések.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 462,08 1,0% 2,3% 3,1% 2,9% 15,8% 60,4%
S&P 500 6 944,82 0,6% 0,7% 1,1% 1,5% 16,2% 85,3%
Nasdaq 25 639,71 0,9% 0,7% -0,2% 1,5% 18,9% 103,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 518,08 1,3% 4,3% 4,0% 4,3% 33,6% 94,1%
Hang Seng 26 710,45 1,4% 3,3% 2,4% 4,2% 35,7% -3,5%
CSI 300 4 790,69 1,5% 3,0% 4,5% 3,5% 27,1% -11,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 892,2 0,1% 1,6% 3,6% 1,6% 23,1% 79,2%
CAC 8 237,43 0,3% 0,8% 1,5% 1,1% 10,6% 46,3%
FTSE 10 122,73 1,2% 1,8% 4,7% 1,9% 22,7% 48,0%
FTSE MIB 45 753,43 -0,2% 1,8% 5,3% 1,8% 31,5% 101,3%
IBEX 17 647,1 0,2% 1,7% 5,7% 2,0% 49,4% 111,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 116 425,9 2,9% 4,9% 6,9% 4,9% 45,6% 170,2%
ATX 5 415,39 0,4% 1,7% 6,6% 1,7% 47,2% 88,5%
PX 2 743,35 1,1% 2,1% 8,6% 2,1% 54,5% 164,4%
Magyar blue chipek              
OTP 36 970 2,4% 5,3% 8,4% 5,3% 71,8% 170,8%
Mol 3 150 5,4% 7,1% 6,8% 7,1% 12,8% 35,3%
Richter 10 230 3,3% 3,7% 6,3% 3,7% -3,8% 37,9%
Magyar Telekom 1 818 0,4% 1,5% 4,2% 1,5% 41,1% 374,1%
Nyersanyagok              
WTI 56,97 -1,9% -1,4% -5,4% -0,5% -23,3% 12,8%
Brent 60,74 -1,7% -1,9% -4,8% -0,2% -20,8% 11,9%
Arany 4 478,95 0,7% 2,8% 6,5% 3,6% 69,8% 135,5%
Devizák              
EURHUF 384,8250 0,3% -0,2% 0,9% 0,2% -7,5% 7,2%
USDHUF 329,0227 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% -17,8% 12,6%
GBPHUF 444,2400 0,1% 0,4% 1,6% 0,8% -11,4% 12,1%
EURUSD 1,1696 -0,1% -0,5% 0,4% -0,4% 12,5% -4,8%
USDJPY 156,5750 0,0% 0,2% 0,9% -0,1% -0,6% 51,4%
GBPUSD 1,3507 0,0% 0,2% 1,2% 0,4% 8,0% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 712 -0,2% 6,0% 4,9% 5,6% -8,4% 154,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,2% 1,6% 1,2% 0,1% -9,8% 299,8%
10 éves német állampapírhozam 2,85 -1,0% 1,0% 3,0% -0,5% 16,3% -622,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 -0,3% -0,6% -1,9% -0,6% 1,0% 230,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Nagy dobásnak indultak, csúnyán besültek ezek a befektetések

Ralizik a Mol részvénye!

Címlapkép forrása: chanakon laorob

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást
Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility