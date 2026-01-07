Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Óvatos mozgások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,99 százalékot esett, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
- Kisebb elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH ma reggel publikálja a novemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, míg a jegybank az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját teszi közzé. Ennél azonban lényegesebb lehet az eurózóna decemberi inflációs adata, illetve a nap második felében érkező amerikai gazdasági jelentések.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 462,08
|1,0%
|2,3%
|3,1%
|2,9%
|15,8%
|60,4%
|S&P 500
|6 944,82
|0,6%
|0,7%
|1,1%
|1,5%
|16,2%
|85,3%
|Nasdaq
|25 639,71
|0,9%
|0,7%
|-0,2%
|1,5%
|18,9%
|103,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 518,08
|1,3%
|4,3%
|4,0%
|4,3%
|33,6%
|94,1%
|Hang Seng
|26 710,45
|1,4%
|3,3%
|2,4%
|4,2%
|35,7%
|-3,5%
|CSI 300
|4 790,69
|1,5%
|3,0%
|4,5%
|3,5%
|27,1%
|-11,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 892,2
|0,1%
|1,6%
|3,6%
|1,6%
|23,1%
|79,2%
|CAC
|8 237,43
|0,3%
|0,8%
|1,5%
|1,1%
|10,6%
|46,3%
|FTSE
|10 122,73
|1,2%
|1,8%
|4,7%
|1,9%
|22,7%
|48,0%
|FTSE MIB
|45 753,43
|-0,2%
|1,8%
|5,3%
|1,8%
|31,5%
|101,3%
|IBEX
|17 647,1
|0,2%
|1,7%
|5,7%
|2,0%
|49,4%
|111,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|116 425,9
|2,9%
|4,9%
|6,9%
|4,9%
|45,6%
|170,2%
|ATX
|5 415,39
|0,4%
|1,7%
|6,6%
|1,7%
|47,2%
|88,5%
|PX
|2 743,35
|1,1%
|2,1%
|8,6%
|2,1%
|54,5%
|164,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 970
|2,4%
|5,3%
|8,4%
|5,3%
|71,8%
|170,8%
|Mol
|3 150
|5,4%
|7,1%
|6,8%
|7,1%
|12,8%
|35,3%
|Richter
|10 230
|3,3%
|3,7%
|6,3%
|3,7%
|-3,8%
|37,9%
|Magyar Telekom
|1 818
|0,4%
|1,5%
|4,2%
|1,5%
|41,1%
|374,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,97
|-1,9%
|-1,4%
|-5,4%
|-0,5%
|-23,3%
|12,8%
|Brent
|60,74
|-1,7%
|-1,9%
|-4,8%
|-0,2%
|-20,8%
|11,9%
|Arany
|4 478,95
|0,7%
|2,8%
|6,5%
|3,6%
|69,8%
|135,5%
|Devizák
|EURHUF
|384,8250
|0,3%
|-0,2%
|0,9%
|0,2%
|-7,5%
|7,2%
|USDHUF
|329,0227
|0,4%
|0,3%
|0,4%
|0,6%
|-17,8%
|12,6%
|GBPHUF
|444,2400
|0,1%
|0,4%
|1,6%
|0,8%
|-11,4%
|12,1%
|EURUSD
|1,1696
|-0,1%
|-0,5%
|0,4%
|-0,4%
|12,5%
|-4,8%
|USDJPY
|156,5750
|0,0%
|0,2%
|0,9%
|-0,1%
|-0,6%
|51,4%
|GBPUSD
|1,3507
|0,0%
|0,2%
|1,2%
|0,4%
|8,0%
|-0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|93 712
|-0,2%
|6,0%
|4,9%
|5,6%
|-8,4%
|154,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|0,2%
|1,6%
|1,2%
|0,1%
|-9,8%
|299,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,85
|-1,0%
|1,0%
|3,0%
|-0,5%
|16,3%
|-622,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|-0,3%
|-0,6%
|-1,9%
|-0,6%
|1,0%
|230,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
