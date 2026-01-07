Történelmi csúcsot döntött ma a magyar tőzsde

Minimális elmozdulással zárt ma a magyar tőzsde, ami beleillett az európai képbe. A BUX index viszont még így is beállította ma mindenkori csúcsát még délelőtt, innen jött aztán egy folyamatos lecsorgás a bizonytalan nemzetközi hangulattal összehangban.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,1 százalékkal került lejjebb, a 4iG árfolyama pedig 2,6 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

