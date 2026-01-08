  • Megjelenítés
A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket
A NASA egy meg nem nevezett egészségügyi probléma miatt fontolgatja, hogy a tervezettnél korábban hazahozza egyik űrhajósát és a legénység többi tagját a Nemzetközi Űrállomásról (ISS). A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy az űrügynökség lemondta a csütörtökre tervezett űrsétát.

A NASA szóvivője közölte, hogy az érintett űrhajós stabil állapotban van az űrállomáson. Személyazonosságát orvosi titoktartásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra.

A küldetések biztonságos végrehajtása a legfontosabb prioritásunk, ezért aktívan mérlegeljük az összes lehetőséget, a Crew-11 küldetésének korábbi befejezését is

– áll az ügynökség szerdai közleményében.

A négyfős Crew-11 legénység idő előtti hazatérése ritka következménye lenne egy, az ISS fedélzetén jelentkező egészségügyi problémának. Az űrhajósok jellemzően hat–nyolc hónapos váltásokban élnek az űrállomáson, ahol alapvető orvosi felszerelések és gyógyszerek állnak rendelkezésre a különböző típusú vészhelyzetek kezelésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

