Befagyott a Balaton, de még ne menj rá
Befagyott a Balaton, nagyjából 2 centiméteres jég borítja a tavat – írja Facebook-posztjában a Hungaromet.

A poszt szerint a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumból jelentették, hogy ma reggelre összefüggő jégtakaró jelent meg legnagyobb tavunkon.

Mivel éjszaka is fújt a szél, így hullámzás közben fagyott meg a víz, rücskös, nagyjából 2 centiméteres jég borítja a tavat. Közben az erős szél fél méteres hókupacokat emel a parton, amely nagyon látványos.

A jég még sportolásra nem alkalmas.

A Hungaromet szerint kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton. Ekkor gyakran 20 cm körüli jégvastagság is előfordult. A sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

Az utóbbi években alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 cm-es jégvastagság volt jellemző.

Címlapkép forrása: Hungaromet

