  • Megjelenítés
Bekövetkezett Elon Musk egyik rémálma Las Vegasban
Üzlet

Bekövetkezett Elon Musk egyik rémálma Las Vegasban

Portfolio
Elon Musk egyik nagy félelme kézzelfogható valósággá vált az idei Las Vegas-i CES technológiai kiállításon: kínai gyártmányú humanoid robotok lepték el a rendezvényt, pingpongoztak, takarítottak és kungfu-mozdulatokat gyakoroltak - írja a Bloomberg.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A kínai robotikai újdonságok megjelenése az amerikai technológiai seregszemle középpontjában jól mutatja a világ két legnagyobb gazdasága közötti versenyt. Miközben az Nvidia és az AMD egyre gyorsabb mesterségesintelligencia-chipjeiket reklámozták, a feltörekvő kínai robotgyártók szerényebb standokon mutatták be gépeiket,

kézzelfoghatóvá téve a fizikai MI koncepcióját.

A Fourier Intelligence legújabb GR-3 humanoidját állította ki, a Booster Robotics pedig több mint harminc robottal adott elő szinkronizált koreográfiát. Az X-Humanoid a Tiangong Ultra modell sprintképességeit demonstrálta – ez a gép tavaly megnyerte a pekingi humanoid félmaratont. A Unitree tucatnyi robottal mutatott be akrobatikus produkciókat, míg a Galbot, az AgiBot és az EngineAI standjain a sokoldalú, ipari felhasználásra szánt rendszereket népszerűsítetté.

Szakértők szerint Kína humanoidrobot-piaca elképesztő ütemben fejlődik. A vizuális érzékelőket gyártó kaliforniai RealSense vezérigazgatója szerint csak 2025-ben több mint negyven új startup jött létre Kínában.

Még több Üzlet

Havazás: fennakadások vannak két fontos vasútvonaton

Elfogyott a lendület - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Balesetek a havas időben: drámai számokat közölt a magyar biztosító

A mesterséges intelligencia fejlődése és a csökkenő hardverköltségek világszerte felpörgették a versenyt. Musk továbbra is bízik abban, hogy a Tesla Optimus robotja végül az élre kerül, ugyanakkor elismeri: a top tíz hely nagy részét akár kínai szereplők is elfoglalhatják. A látványos bemutatók és a valódi, nagyüzemi alkalmazás között azonban egyelőre még hatalmas a szakadék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility