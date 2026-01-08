Bekövetkezett Elon Musk egyik rémálma Las Vegasban

A kínai robotikai újdonságok megjelenése az amerikai technológiai seregszemle középpontjában jól mutatja a világ két legnagyobb gazdasága közötti versenyt. Miközben az Nvidia és az AMD egyre gyorsabb mesterségesintelligencia-chipjeiket reklámozták, a feltörekvő kínai robotgyártók szerényebb standokon mutatták be gépeiket,
kézzelfoghatóvá téve a fizikai MI koncepcióját.
A Fourier Intelligence legújabb GR-3 humanoidját állította ki, a Booster Robotics pedig több mint harminc robottal adott elő szinkronizált koreográfiát. Az X-Humanoid a Tiangong Ultra modell sprintképességeit demonstrálta – ez a gép tavaly megnyerte a pekingi humanoid félmaratont. A Unitree tucatnyi robottal mutatott be akrobatikus produkciókat, míg a Galbot, az AgiBot és az EngineAI standjain a sokoldalú, ipari felhasználásra szánt rendszereket népszerűsítetté.
Szakértők szerint Kína humanoidrobot-piaca elképesztő ütemben fejlődik. A vizuális érzékelőket gyártó kaliforniai RealSense vezérigazgatója szerint csak 2025-ben több mint negyven új startup jött létre Kínában.
A mesterséges intelligencia fejlődése és a csökkenő hardverköltségek világszerte felpörgették a versenyt. Musk továbbra is bízik abban, hogy a Tesla Optimus robotja végül az élre kerül, ugyanakkor elismeri: a top tíz hely nagy részét akár kínai szereplők is elfoglalhatják. A látványos bemutatók és a valódi, nagyüzemi alkalmazás között azonban egyelőre még hatalmas a szakadék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
