"Do Not Invite" - Kihagyták az amerikai hírszerzési igazgatót a venezuelai akció tervezéséből

A döntés annyira nyílt titok volt a Fehér Házban, hogy egyes munkatársak tréfálkozva azt mondták: a DNI (Director of National Intelligence) rövidítés valójában azt jelenti, hogy "Do Not Invite", vagyis "ne hívd meg". Egy Fehér Házi tisztviselő ugyanakkor tagadta, hogy ilyen viccek elhangzottak volna.
Gabbard 2019-ben, még demokrata képviselőként úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak "távol kell maradnia" Venezuelától. Mostani mellőzése újabb jele a régóta húzódó feszültségnek a Donald Trump-kormányzaton belül a szerepéről. Arra is rávilágít, hogy Maduro eltávolításának döntése – annak ellenére, hogy Trump kampányában új háborúk ellen ígért fellépést – nemcsak a MAGA-táboron belül, hanem a saját csapatában is törésvonalakat mélyít.
Steven Cheung kommunikációs igazgató közleményben hangsúlyozta, hogy Trump "teljes mértékben bízik" Gabbardban, aki szerinte "fantasztikus munkát végez". Egy magas rangú hírszerzési tisztviselő szintén vitatta, hogy Gabbardot kizárták volna. Azt állította, hogy Gabbard hírszerzési anyagokkal támogatta a műveletet, még ha inkább elemzői, mintsem operatív szerepben. A hírszerzés szóvivője arra a bejegyzésre hivatkozott, amelyben Gabbard kedden a "hibátlan kivitelezést" méltatta, és a Maduro elfogásában részt vevő katonákat dicsérte. A poszt többnapos hallgatást tört meg, miközben más vezető nemzetbiztonsági tisztségviselők már korábban sajtótájékoztatókon, tévéinterjúkban és a közösségi médiában ünnepelték az akciót.
A döntés, hogy a tervezés során gyakorlatilag kihagyták, több, republikánus és demokrata kormányokban is szolgáló korábbi tisztviselő szerint szokatlan.
Nemzeti hírszerzési igazgatóként Gabbard Trump első számú hírszerzési tanácsadója lenne. Ő felügyeli a 18 amerikai hírszerző ügynökséget, köztük a CIA-t.
A Maduro elleni műveletről nyilvánosságra hozott Fehér Házi fotókon Trump egy rögtönzött "háborús szobában" látható közvetlen munkatársaival. A képeken ott van Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató és Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes is, amint élőben követik az eseményeket. Gabbard nincs a fotókon.
Az eset rávilágít arra a szkepticizmusra is, amelyet Trump csapata a DNI intézményével szemben táplál. A Fehér Ház – és maga Trump is – időről időre bizalmatlanul tekint Gabbardra, amióta ő az ország legfőbb hírszerzési vezetője. A források szerint Trump tavaly nyáron különösen ingerült lett egy videó miatt, amelyben Gabbard a nukleáris háború soha nem látott közelségére figyelmeztetett. A felvétel nem nevezett meg országokat, de alig több mint egy héttel azelőtt tették közzé, hogy Trump légicsapást rendelt el Irán ellen.
Marc Gustafson, az Eurasia Group elemzési igazgatója, a Fehér Ház korábbi helyzetértékelő termének vezetője szerint ugyanakkor nem példa nélküli, hogy valamelyik vezető kimarad egy-egy tervezési szakaszból. Mint mondta, korábbi elnökök – Barack Obama, Joe Biden, illetve Trump első ciklusa idején is – időnként vagy a CIA-igazgatóra, vagy a hírszerzési igazgatóra támaszkodtak egy-egy művelet előkészítésekor, "a másik pedig átmenetileg háttérbe szorult".
A magas rangú hírszerzési tisztviselő állítása szerint Gabbard továbbra is rendszeresen tájékoztatja az elnököt, és gyakran részt vesz az Ovális Irodában tartott megbeszéléseken. Szerinte igazságtalan kizárólag Gabbard korábbi nézeteire koncentrálni, amikor más vezető, Trump-közeli szereplők – köztük JD Vance alelnök – is nyíltan vitatták egyes politikáit, sőt magát Trumpot is kritizálták korábban. A 44 éves Gabbard Irakban szolgált, és ma is tartalékos tisztként tagja a hadseregnek. Jelenlegi pozíciójából is következetesen bírálja az Egyesült Államok hosszan elhúzódó háborúit. Egy 2019-es, Venezueláról szóló bejegyzésében azt írta: "Nem akarjuk, hogy más országok válasszák meg a vezetőinket – ezért nekünk is abba kell hagynunk, hogy mi próbáljuk kiválasztani az övéiket."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
