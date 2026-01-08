Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén

Ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot
az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,8 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 1,8 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a 4iG papírjai álltak, amelyek árfolyama 2,8 százalékkal került lejjebb, a Rába árfolyama pedig 2,2 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Tiszta vizet öntött a pohárba Merz az Ukrajnába induló európai katonák kapcsán: „Oroszország nélkül nem megy”
A német kancellár szerint senki nem akar beavatkozni az éppen zajló konfliktusba.
Váratlanul meghibásodott a nagykörúti villamosvonal
Pótlóbuszok járnak majd.
Olyan hideg jön, hogy az Operatív Törzs is megszólalt
Most nagyon fontos, hogy figyeljünk elesettekre!
Olyan történt az árammal Magyarországon, amire még sosem volt példa
Berobbant az extrém hideg.
Úgy terjednek a bóvli sugárzásmérők, hogy az Atomenergia Hivatal is megszólalt
Fontos a megbízható eredet.
Hóvihar miatt leállítja egyik gyárát a Volkswagen
A többi üzem jelen állás szerint termelni fog.
Zelenszkij szerint összeállt a béketerv, már csak Trumpra várnak a véglegesítéshez
Nagy előrelépések történtek Párizsban.
Lázár János közzétette a települések listáját, ahova nem tud bemenni a busz
A főutak jellemzően jól járhatók.
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
