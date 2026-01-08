  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén

Portfolio
A bizonytalanabbra forduló nemzetközi hangulatban csökkenéssel zárta a csütörtöki kereskedést a BUX, a blue chipek közül az OTP és a Mol is esett.
Ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,8 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 1,8 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a 4iG papírjai álltak, amelyek árfolyama 2,8 százalékkal került lejjebb, a Rába árfolyama pedig 2,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
