Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés

A változtatásra azt követően kerül sor, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója nyomán a világ minden tájáról kereskedők és hedge fundok árasztották el az európai energiapiacot. Ez jelentősen növelte a forgalmat és a likviditást. A lépés azt is tükrözi, hogy az európai és az amerikai gázpiacok egyre szorosabban összefonódnak, mivel az Egyesült Államok a régió egyik legfontosabb beszállítójává vált.
Az Intercontinental Exchange január 7-én kiadott közleménye szerint
a brit és az uniós gáz-, valamint áramszerződésekkel február 23-tól napi 22 órán keresztül lehet majd kereskedni, feltéve, hogy addigra lezárulnak a szükséges szabályozási és irányítási folyamatok.
A váltás megkönnyíti a kereskedők számára, hogy az európai gáz- és áramszerződéseket összehangolják az amerikai Henry Hub és az ázsiai referenciaárak alakulásával.
Jelenleg az európai gázzal amszterdami idő szerint reggel 8 és este 6 óra között, összesen 10 órán át lehet kereskedni. Az új rendszerben a kereskedés hajnali 1:50-től éjfélig tart majd. Más energiatermékekkel, például a Brent olajjal, már most is gyakorlatilag folyamatosan zajlik a kereskedés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan adat jött Németországból
Várható ennek a korrekciója is.
Brutális növekedésben a Samsung, triplázódhat a cég profitja
Rekordnegyedév jöhet.
Több mint ezer vállalat perel Trump vámjai ellen – ha nyernek, újra kitörhet a káosz
Sorban állnak kárpótlás reményében.
Ki kellett adni a narancs riasztást - Megszólalt a meteorológiai szolgálat
Hideg lesz és komoly széllökések.
Fordulat a magyar autópályaszakasznál: privatizálják, amiért évtizedek óta fizetünk
A koncesszió lejárta után az M6-szakasz újra magánkézbe kerül.
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Európával összhangban.
Elkaszál egy fontos funkciót a Google – Sokan bosszankodhatnak
Biztonsági megfontolások állhatnak a döntés mögött.
Fegyvermentesítették a térséget? Kétségek merültek fel a libanoni hadsereg bejelentésével kapcsolatban
Túl sok fegyver van a régióban ahhoz, hogy pár hónap alatt be lehessen gyűjteni azokat.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?