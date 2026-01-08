  • Megjelenítés
Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés
Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés

Átalakul az európai energia- és földgázpiac: a kereskedési időt jelentősen kiterjesztik, és jobban összehangolják a globális nyersanyagpiacokkal - jelentette a Bloomberg.

A változtatásra azt követően kerül sor, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója nyomán a világ minden tájáról kereskedők és hedge fundok árasztották el az európai energiapiacot. Ez jelentősen növelte a forgalmat és a likviditást. A lépés azt is tükrözi, hogy az európai és az amerikai gázpiacok egyre szorosabban összefonódnak, mivel az Egyesült Államok a régió egyik legfontosabb beszállítójává vált.

Az Intercontinental Exchange január 7-én kiadott közleménye szerint

a brit és az uniós gáz-, valamint áramszerződésekkel február 23-tól napi 22 órán keresztül lehet majd kereskedni, feltéve, hogy addigra lezárulnak a szükséges szabályozási és irányítási folyamatok.

A váltás megkönnyíti a kereskedők számára, hogy az európai gáz- és áramszerződéseket összehangolják az amerikai Henry Hub és az ázsiai referenciaárak alakulásával.

Jelenleg az európai gázzal amszterdami idő szerint reggel 8 és este 6 óra között, összesen 10 órán át lehet kereskedni. Az új rendszerben a kereskedés hajnali 1:50-től éjfélig tart majd. Más energiatermékekkel, például a Brent olajjal, már most is gyakorlatilag folyamatosan zajlik a kereskedés.

