Hóvihar miatt leállítja egyik gyárát a Volkswagen

Az eredetileg január végére Emdenben tervezett pihenőnapot előrehozták erre a péntekre. Emdenben az ID.4 és ID.7 elektromos modelleket gyártják. A vállalat szóvivője elmondta,

hogy az összes többi VW-telephelyen a termelés „a jelenlegi állás szerint” normálisan fog folyni.

Ez vonatkozik a wolfsburgi központi gyárra is. Az osnabrücki és zwickaui gyárakban az évforduló miatti egyébként is termelési szünet van.

