  • Megjelenítés
Leállt a vezetékes intenet Iránban
Üzlet

Leállt a vezetékes intenet Iránban

MTI
Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás - jelentette az internetes forgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks nevű szervezet.

A NetBlocks nem sokkal korábban még csak arról számolt be, hogy leállt az iráni TCI cég internetszolgáltatása a nyugati Kermánsáh tartományban, de lakosok az ország más pontjairól is azt jelentették, hogy akadozik a vétel.

Teheránban és más nagyvárosokban a mobilinternet-szolgáltatással is voltak gondok, miután Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sahnak az Egyesült Államokban élő fia csütörtökre és péntekre tömegtüntetésre szólította fel az irániakat.

Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek és az iráni riál árfolyamának hirtelen zuhanása miatt. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) legfrissebb összesítése szerint a tüntetések kezdete óta legkevesebb 39 ember, köztük több rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig meghaladja a 2260-at.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Elfogyott a lendület - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility