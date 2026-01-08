Leállt a vezetékes intenet Iránban

A NetBlocks nem sokkal korábban még csak arról számolt be, hogy leállt az iráni TCI cég internetszolgáltatása a nyugati Kermánsáh tartományban, de lakosok az ország más pontjairól is azt jelentették, hogy akadozik a vétel.
Teheránban és más nagyvárosokban a mobilinternet-szolgáltatással is voltak gondok, miután Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sahnak az Egyesült Államokban élő fia csütörtökre és péntekre tömegtüntetésre szólította fel az irániakat.
Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek és az iráni riál árfolyamának hirtelen zuhanása miatt. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) legfrissebb összesítése szerint a tüntetések kezdete óta legkevesebb 39 ember, köztük több rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig meghaladja a 2260-at.
