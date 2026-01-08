  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: idén ütnek be igazán Trump vámjai
Megjött a figyelmeztetés: idén ütnek be igazán Trump vámjai

Az ENSZ éves jelentése szerint 2026-ban mérsékelten lassul a világgazdaság növekedése, elsősorban Donald Trump vámintézkedéseinek erősödő hatása és a fokozódó geopolitikai bizonytalanságok miatt - írja a Bloomberg.

A friss tanulmány szerint a globális gazdaság 2026-ban várhatóan 2,7%-kal bővül, ami enyhe visszaesés a 2025-re becsült 2,8%-hoz képest. A jelentés 2027-re ismét gyorsuló, 2,9%-os növekedési ütemet jelez előre.

A dokumentum szerint a világgazdaság tavaly még viszonylag jól elviselte a Trump által áprilisban bevezetett, a legtöbb amerikai kereskedelmi partnerre kiterjedő vámok sokkját. A hatások azonban 2026-ban válnak igazán érzékelhetővé: a globális kereskedelem növekedése, amelyet 2025-re 3,8%-ra becsülnek, az idei évben várhatóan 2,2%-ra lassul.

A kereskedelmi feszültségek mellett az ENSZ más kockázatokat is azonosít.

A geopolitikai konfliktusok szintén visszafoghatják a növekedést, és ellensúlyozhatják a lakossági fogyasztás erősödését, valamint a munkaerőpiac stabilizálódását.

António Guterres ENSZ-főtitkár közleményében hangsúlyozta, hogy a gazdasági, geopolitikai és technológiai feszültségek együttesen alakítják át a globális környezetet, új típusú bizonytalanságot és társadalmi sérülékenységeket teremtve.

A világgazdaság már több éve lassabb ütemben növekszik, mint a világjárvány előtti évtizedben, amikor az átlagos éves bővülés 3,2% volt. A mostani előrejelzések egyik fontos kivétele az Egyesült Államok. Itt a szakértők 2026-ra 2%-os növekedést várnak, szemben a 2025-re becsült 1,9%-kal. Ezt a prognózis szerint expanzív fiskális és monetáris politika támogatja.

Az amerikai szövetségesek, például az Európai Unió és Japán esetében ezzel szemben enyhe lassulásra számít a jelentés. Kínában, amely az amerikai vámok egyik fő célpontja, a növekedési ütem a várakozások szerint 4,9%-ról 4,6%-ra mérséklődik.

