Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Az úgynevezett háborús hatáskörökről szóló határozat (War Powers Resolution) egyszerű többséggel is elfogadható volt a republikánus többségű szenátusban. A javaslat előírja, hogy

az elnöknek a jövőben a Kongresszus jóváhagyását kell kérnie, mielőtt ismét amerikai fegyveres erőket vetne be Venezuelában.

A kezdeményezést a demokrata Tim Kaine virginiai és a republikánus Rand Paul kentucky-i szenátor terjesztette be.

A mostani szavazás egyelőre csak eljárási jellegű volt. Ugyanakkor azt jelzi, hogy a javaslat a végszavazáson is átmehet a szenátusban. Ezt követően a képviselőház elé kerülne, ahol a republikánusok csak minimális többséggel rendelkeznek. Rand Paul szerint

egy másik ország fővárosának lebombázása és vezetőjének eltávolítása egyértelműen háborús cselekmény. Az alkotmány semmilyen formában nem ruház ilyen hatalmat az elnökre.

Az amerikai alkotmány a háború kihirdítésének jogát a Kongresszus kezébe adja.

Trump és szövetségesei azzal érvelnek, hogy az akció nem háborús művelet, hanem rendészeti jellegű beavatkozás volt, ezért szerintük nem volt szükség a Kongresszus előzetes jóváhagyására. Közben New Yorkban kábítószerrel kapcsolatos vádpontok alapján eljárás indult Maduro ellen.

A szenátus tavaly novemberben még elutasított egy hasonló határozatot: akkor a republikánusok közül csak Rand Paul és Lisa Murkowski szavazott együtt a demokratákkal, miközben az elnök hónapokon át katonai erőket vont össze Venezuela körül. Most Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora is a javaslat mellé állt. Közleményében hangsúlyozta: támogatja a Maduro elfogására irányuló műveletet, amelyet rendkívül pontosnak és összetettnek nevezett. Ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy az Egyesült Államok további erőket vessen be, vagy hosszú távú katonai szerepvállalásba kezdjen Venezuelában vagy Grönlandon a Kongresszus kifejezett felhatalmazása nélkül.

