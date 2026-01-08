Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Az úgynevezett háborús hatáskörökről szóló határozat (War Powers Resolution) egyszerű többséggel is elfogadható volt a republikánus többségű szenátusban. A javaslat előírja, hogy
az elnöknek a jövőben a Kongresszus jóváhagyását kell kérnie, mielőtt ismét amerikai fegyveres erőket vetne be Venezuelában.
A kezdeményezést a demokrata Tim Kaine virginiai és a republikánus Rand Paul kentucky-i szenátor terjesztette be.
A mostani szavazás egyelőre csak eljárási jellegű volt. Ugyanakkor azt jelzi, hogy a javaslat a végszavazáson is átmehet a szenátusban. Ezt követően a képviselőház elé kerülne, ahol a republikánusok csak minimális többséggel rendelkeznek. Rand Paul szerint
egy másik ország fővárosának lebombázása és vezetőjének eltávolítása egyértelműen háborús cselekmény. Az alkotmány semmilyen formában nem ruház ilyen hatalmat az elnökre.
Az amerikai alkotmány a háború kihirdítésének jogát a Kongresszus kezébe adja.
Trump és szövetségesei azzal érvelnek, hogy az akció nem háborús művelet, hanem rendészeti jellegű beavatkozás volt, ezért szerintük nem volt szükség a Kongresszus előzetes jóváhagyására. Közben New Yorkban kábítószerrel kapcsolatos vádpontok alapján eljárás indult Maduro ellen.
A szenátus tavaly novemberben még elutasított egy hasonló határozatot: akkor a republikánusok közül csak Rand Paul és Lisa Murkowski szavazott együtt a demokratákkal, miközben az elnök hónapokon át katonai erőket vont össze Venezuela körül. Most Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora is a javaslat mellé állt. Közleményében hangsúlyozta: támogatja a Maduro elfogására irányuló műveletet, amelyet rendkívül pontosnak és összetettnek nevezett. Ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy az Egyesült Államok további erőket vessen be, vagy hosszú távú katonai szerepvállalásba kezdjen Venezuelában vagy Grönlandon a Kongresszus kifejezett felhatalmazása nélkül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Balesetek a havas időben: drámai számokat közölt a magyar biztosító
A biztosítóknak is sokba kerül ez az időjárás.
Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést
Beszámoló a kimentési folyamatokról.
Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között
Új parancs nélkül kezdődhet meg a védekezés.
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
Csökkenéssel zárt a BUX.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Trump bejelentette az „Aranyflottát”: ilyen hajókat még nem látott a világ, de van egy komoly bökkenő
Máris gyűlnek a viharfelhők.
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
A béketervről is beszélt Zaharova.
Tiszta vizet öntött a pohárba Merz az Ukrajnába induló európai katonák kapcsán: „Oroszország nélkül nem megy”
A német kancellár szerint senki nem akar beavatkozni az éppen zajló konfliktusba.
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?