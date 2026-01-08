  • Megjelenítés
Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump
Üzlet

Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Portfolio
Az amerikai szenátus csütörtökön 52–47 arányban megszavazta Donald Trump elnök venezuelai katonai akcióinak korlátozását, kevesebb mint egy héttel azután, hogy Trump engedélyezett egy célzott műveletet, amelynek során elfogták Venezuela vezetőjét, Nicolás Madurót - közölte a Cnbc.

Az úgynevezett háborús hatáskörökről szóló határozat (War Powers Resolution) egyszerű többséggel is elfogadható volt a republikánus többségű szenátusban. A javaslat előírja, hogy

az elnöknek a jövőben a Kongresszus jóváhagyását kell kérnie, mielőtt ismét amerikai fegyveres erőket vetne be Venezuelában.

A kezdeményezést a demokrata Tim Kaine virginiai és a republikánus Rand Paul kentucky-i szenátor terjesztette be.

A mostani szavazás egyelőre csak eljárási jellegű volt. Ugyanakkor azt jelzi, hogy a javaslat a végszavazáson is átmehet a szenátusban. Ezt követően a képviselőház elé kerülne, ahol a republikánusok csak minimális többséggel rendelkeznek. Rand Paul szerint

Még több Üzlet

Havazás: fennakadások vannak két fontos vasútvonaton

Bekövetkezett Elon Musk egyik rémálma Las Vegasban

Elfogyott a lendület - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

egy másik ország fővárosának lebombázása és vezetőjének eltávolítása egyértelműen háborús cselekmény. Az alkotmány semmilyen formában nem ruház ilyen hatalmat az elnökre.

Az amerikai alkotmány a háború kihirdítésének jogát a Kongresszus kezébe adja.

Trump és szövetségesei azzal érvelnek, hogy az akció nem háborús művelet, hanem rendészeti jellegű beavatkozás volt, ezért szerintük nem volt szükség a Kongresszus előzetes jóváhagyására. Közben New Yorkban kábítószerrel kapcsolatos vádpontok alapján eljárás indult Maduro ellen.

A szenátus tavaly novemberben még elutasított egy hasonló határozatot: akkor a republikánusok közül csak Rand Paul és Lisa Murkowski szavazott együtt a demokratákkal, miközben az elnök hónapokon át katonai erőket vont össze Venezuela körül. Most Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora is a javaslat mellé állt. Közleményében hangsúlyozta: támogatja a Maduro elfogására irányuló műveletet, amelyet rendkívül pontosnak és összetettnek nevezett. Ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy az Egyesült Államok további erőket vessen be, vagy hosszú távú katonai szerepvállalásba kezdjen Venezuelában vagy Grönlandon a Kongresszus kifejezett felhatalmazása nélkül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility