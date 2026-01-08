  • Megjelenítés
Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok
Üzlet

Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok

Portfolio
A hóesés nagyján ugyan túl vagyunk, de a hideg idő és a viharos szél a vasúti közlekedést sem kíméli, sok vonalon még nem állt helyre a rend vagy új problémák hátráltatják a zavartalan közlekedést. A MÁV tájékoztatása szerint esetenként váltóállítási probléma nehezítheti, lassíthatja a forgalmat főként a hóeséssel, erősebb széllel érítintett térségekben. Az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Kelenföld

A Dunaújvárosból 6:32-kor Kőbánya-Kispestre induló Z42-es (4207) várhatóan 50 perces késéssel csak Kelenföldig közlekedik.

A Kőbánya-Kispestről 8:27-kor Székesfehérvárra induló G43-as (3532) csak Kelenföldtől közlekedik.

Budapest agglomeráció Ceglédi (100a) fővonal

A Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve újszászi közlekedő kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

Váci, szobi (70-es)  vonalHosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

A Szobról 4:56-kor induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. Az utasok a Szobról 5:02-kor induló S70-es vonattal (2359) utazhatnak a Nyugati pályaudvarig.

S10: Almásfüzitő kimarad

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

  • Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatr. Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre

S71, G71: Budapest - Veresegyház - Vác

Az S71-es vonatok - néhány reggeli kivétellel - csütörtökön csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.

  • A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasoljuk Rákospalota-Újpestig. 
  • A G71-es vonatok nem közlekednek. 

G40: Módosított útvonal

Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik.

S74: Komárom - Esztergom

A Komárom - Esztergom vasútvonalon - néhány kivétellel - ismét  közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket. 

Az Esztergomból 7:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32922) csak Esztergom-Kertvárosból indul. Utasai az Esztergomból 7:35-kor induló Z72-essel (2047) utazhatnak, amely ezért 7:42-kor indul, és Esztergom-Kertvárosban is megáll.

Pótlóbusz közlekedik:

  • A Komáromból 4:46-kor Esztergomba induló S74-es (32919) helyett.
  • Az Esztergomból 6:42-kor, 8:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32912, 32932) helyett.
  • A Lábatlanból 7:39-kor, 9:34-kor Esztergomba induló S74-es (32917, 32915) helyett.

Hajdú-Bihar

  • A Debrecenből Nyírábrányba 6:47-kor induló vonat (6812) 35-40 perces késéssel közlekedik.
  • ​A Nyírábrányból Debrecenbe 7:38-kor induló vonat (6837) nem közlekedik. Az utasok Nyírábrányból 8:05-kor induló vonattal  (6847) tudnak utazni.

  • A Debrecenből 5:14-kor Érmihályfalvára induló személyvonat (6810) késéssel közlekedik.

  • Az Érmihályfalváról 7:23-kor Debrecenbe induló személyvonat (6817) nem közlekedik. Utasai a 7:44-kor induló személyvonattal (6827) utazhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility