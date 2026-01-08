Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok

Kelenföld
A Dunaújvárosból 6:32-kor Kőbánya-Kispestre induló Z42-es (4207) várhatóan 50 perces késéssel csak Kelenföldig közlekedik.
A Kőbánya-Kispestről 8:27-kor Székesfehérvárra induló G43-as (3532) csak Kelenföldtől közlekedik.
Budapest agglomeráció Ceglédi (100a) fővonal
A Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve újszászi közlekedő kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.
Váci, szobi (70-es) vonalHosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A Szobról 4:56-kor induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. Az utasok a Szobról 5:02-kor induló S70-es vonattal (2359) utazhatnak a Nyugati pályaudvarig.
S10: Almásfüzitő kimarad
Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.
- Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatr. Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre
S71, G71: Budapest - Veresegyház - Vác
Az S71-es vonatok - néhány reggeli kivétellel - csütörtökön csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.
- A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasoljuk Rákospalota-Újpestig.
- A G71-es vonatok nem közlekednek.
G40: Módosított útvonal
Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik.
S74: Komárom - Esztergom
A Komárom - Esztergom vasútvonalon - néhány kivétellel - ismét közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
Az Esztergomból 7:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32922) csak Esztergom-Kertvárosból indul. Utasai az Esztergomból 7:35-kor induló Z72-essel (2047) utazhatnak, amely ezért 7:42-kor indul, és Esztergom-Kertvárosban is megáll.
Pótlóbusz közlekedik:
- A Komáromból 4:46-kor Esztergomba induló S74-es (32919) helyett.
- Az Esztergomból 6:42-kor, 8:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32912, 32932) helyett.
- A Lábatlanból 7:39-kor, 9:34-kor Esztergomba induló S74-es (32917, 32915) helyett.
Hajdú-Bihar
- A Debrecenből Nyírábrányba 6:47-kor induló vonat (6812) 35-40 perces késéssel közlekedik.
- A Nyírábrányból Debrecenbe 7:38-kor induló vonat (6837) nem közlekedik. Az utasok Nyírábrányból 8:05-kor induló vonattal (6847) tudnak utazni.
A Debrecenből 5:14-kor Érmihályfalvára induló személyvonat (6810) késéssel közlekedik.
- Az Érmihályfalváról 7:23-kor Debrecenbe induló személyvonat (6817) nem közlekedik. Utasai a 7:44-kor induló személyvonattal (6827) utazhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
