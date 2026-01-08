Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok

Kelenföld

A Dunaújvárosból 6:32-kor Kőbánya-Kispestre induló Z42-es (4207) várhatóan 50 perces késéssel csak Kelenföldig közlekedik.

A Kőbánya-Kispestről 8:27-kor Székesfehérvárra induló G43-as (3532) csak Kelenföldtől közlekedik.

Budapest agglomeráció Ceglédi (100a) fővonal

A Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve újszászi közlekedő kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

Váci, szobi (70-es) vonalHosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A Szobról 4:56-kor induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. Az utasok a Szobról 5:02-kor induló S70-es vonattal (2359) utazhatnak a Nyugati pályaudvarig.

S10: Almásfüzitő kimarad

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatr. Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre

S71, G71: Budapest - Veresegyház - Vác

Az S71-es vonatok - néhány reggeli kivétellel - csütörtökön csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.

A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasoljuk Rákospalota-Újpestig.

A G71-es vonatok nem közlekednek.

G40: Módosított útvonal

Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik.

S74: Komárom - Esztergom

A Komárom - Esztergom vasútvonalon - néhány kivétellel - ismét közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

Az Esztergomból 7:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32922) csak Esztergom-Kertvárosból indul. Utasai az Esztergomból 7:35-kor induló Z72-essel (2047) utazhatnak, amely ezért 7:42-kor indul, és Esztergom-Kertvárosban is megáll.

Pótlóbusz közlekedik:

A Komáromból 4:46-kor Esztergomba induló S74-es (32919) helyett.

Az Esztergomból 6:42-kor, 8:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32912, 32932) helyett.

A Lábatlanból 7:39-kor, 9:34-kor Esztergomba induló S74-es (32917, 32915) helyett.

Hajdú-Bihar

A Debrecenből Nyírábrányba 6:47-kor induló vonat (6812) 35-40 perces késéssel közlekedik.

​A Nyírábrányból Debrecenbe 7:38-kor induló vonat (6837) nem közlekedik. Az utasok Nyírábrányból 8:05-kor induló vonattal (6847) tudnak utazni.

A Debrecenből 5:14-kor Érmihályfalvára induló személyvonat (6810) késéssel közlekedik.

Az Érmihályfalváról 7:23-kor Debrecenbe induló személyvonat (6817) nem közlekedik. Utasai a 7:44-kor induló személyvonattal (6827) utazhatnak.

