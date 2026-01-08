Nagy emelkedésben az olajár

Emelkedik az olajár csütörtökön a két napja tartó esés után, miközben a befektetők a venezuelai fejleményeket, valamint az orosz, az iraki és az iráni kínálattal kapcsolatos aggályokat mérlegelik.

A WTI 3,2 százalékos, a brent 3,3 százalékos pluszban áll.

Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító tankert foglalt le az Atlanti-óceánon, amelyek közül az egyik orosz zászló alatt hajózott. Elemzők hozzáteszik, hogy az árak gyakorlatilag visszatértek a Maduro eltávolítása előtti, múlt pénteki zárószintekhez a két napnyi esést követően. A Ritterbusch and Associates energiapiaci tanácsadó cég rámutatott: nem meglepő, hogy egy ekkora politikai horderejű esemény azonnali piaci hatása korlátozott, mivel évekbe telhet, mire érdemi mennyiségű venezuelai olaj ismét eljut az amerikai öböl menti finomítókba.

Trump a The New York Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok éveken át felügyelheti Venezuelát, és ellenőrizheti olajbevételeit. Eközben az amerikai szenátus előrehaladott egy olyan határozattervezetet, amely megtiltaná az elnöknek, hogy a Kongresszus jóváhagyása nélkül újabb katonai lépéseket tegyen Venezuela ellen.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter jelezte, hogy várakozásai szerint a Chevron gyorsan bővíti majd venezuelai tevékenységét, és más amerikai olajvállalatok, például a ConocoPhillips és az Exxon Mobil is igyekeznek nagyobb szerepet vállalni az országban. A Trump-kormányzat péntekre a Fehér Házba hívta a világ egyik legnagyobb árupiaci kereskedőházának, a Vitolnak, valamint a Trafigurának a vezetőit, hogy a venezuelai olaj értékesítésének lehetőségeiről tárgyaljanak. Az indiai Reliance Industries, a világ legnagyobb finomítókomplexumának üzemeltetője jelezte: mérlegelné a venezuelai olaj vásárlását, ha az eladás – nem amerikai vevők számára – engedélyt kapna.

Az olajpiacot más geopolitikai kockázatok is támogatták. A Fekete-tengeren egy Oroszországba tartó tartályhajót dróntámadás ért, ezért a hajó eltért eredeti útvonalától, és a török parti őrség segítségét kérte. Az olajárakat az is támogatta, hogy Lindsey Graham republikánus szenátor bejelentette: Trump elnök engedélyezi egy kétpárti szankciós törvényjavaslat továbbvitelét a kongresszusban, amely az Oroszországgal üzletelő országokat célozza. Ugyanakkor egy esetleges megállapodás, amely enyhíti a Moszkvával szembeni korlátozásokat, lehetővé tenné, hogy Oroszország – a világ második legnagyobb olajtermelője az Egyesült Államok után – növelje energiahordozó-exportját.

Irakban a kormány jóváhagyta, hogy államosítsák a világ egyik legnagyobb olajmezőjének számító West Qurna–2 kitermelési műveleteit. A lépés célja, hogy megelőzzék az amerikai szankciók által sújtott orosz Lukoil részvételéből fakadó esetleges fennakadásokat. Az állami Basra Oil Company a tervek szerint 12 hónapra veszi át az olajmező üzemeltetését.

Iránban eközben Maszúd Pezeshkian elnök arra figyelmeztette a hazai beszállítókat, hogy ne halmozzanak fel készleteket, és ne emeljék indokolatlanul az árakat, miközben Teherán átfogó támogatásreformot vezet be, országos tiltakozások közepette. Elemzők szerint bár az iráni tiltakozásoknak nagy múltjuk van, és a rezsim összeomlásának nincs közvetlen jele, a helyzet alakulásától függően veszélybe kerülhet az iráni olajexport is, amely a globális kínálat mintegy 2 százalékát adja.

Irak és Irán Szaúd-Arábia után az OPEC legnagyobb termelői közé tartoznak, így bármilyen fennakadás náluk, illetve Venezuela vagy Oroszország irányából tovább erősítheti az olajárak emelkedését.

Forrás: Reuters

