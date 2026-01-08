  • Megjelenítés
Ne induljon el senki autóval ebben a megyében: online oktatásra váltanak az iskolák, csak ügyelet lesz a bíróságokon
Ne induljon el senki autóval ebben a megyében: online oktatásra váltanak az iskolák, csak ügyelet lesz a bíróságokon

MTI
Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntekre várható extrém időjárási körülmények miatt csütörtökön kiadott közleményében azt írta: "a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében".

A lakosság számára óvintézkedéseket javasolnak, illetve odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

