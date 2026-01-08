Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Az elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között, írja az Útinform.

Budapest felé a 60-56 km között, Hegyeshalom irányába a 48-52 km között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom. Az elakadt kamionok és a jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra.

Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 km hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani. Mindkét irányban több km-es a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.

A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.