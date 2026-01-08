Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Kiadták a narancs figyelmeztetést: itt jöhet káosz az utakon a hó miatt
Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a barcsi járásra a HungaroMet Zrt. csütörtök hajnalban.
Kritikus órák jönnek Magyarországon: hótorlaszok béníthatnak meg egész megyéket
A csütörtökre virradó éjszakától a felélénkülő szél miatt többfelé várható az országban hófúvás, egyes helyeken jelentősebb hótorlaszokra is készülni kell.
Helyzetjelentést tett közzé Lázár János
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán tett közzé helyzetjelentést a hóhelyzetről.
- Gyorsforgalmi utak. Helyenként még szállingózik a hó. A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, de az M70-es autópályán és az M7-es autópályán az országhatár és Nagykanizsa között latyakos a burkolat. A főutak burkolata a Dunántúl déli részén javarészt latyakos, Szántód közelében havas, de máshol többnyire sónedvesek.A látási viszonyok országszerte jók, Gyomaendrőd közelében 500 méter a látótávolság, de Baja térségében 100-300 méterre rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.Kisebb balesetek még mindig történnek a havazás utóhatásai miatt.
- Úttisztítás. Továbbra is zajlik az utak tisztítása: jelenleg országszerte 170 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától eddig a Magyar Közút 31.952 tonna sót és 1.188.207 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 8.743 tonna sót és 958.859 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.
- Vasút. A vasúton helyreáll a rend: a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak még fennakadások és késések, de az eljutás minden vonalon biztosított. Országos szinten a vonatok egy részénél 10-30 perc közötti késések vannak az érintett vasútvonalakon a váltóállítási problémák miatt, azonban a vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik.
- Volánbusz. A buszok még csúszásban: jellemzően az ország teljes területén (10-20 perc) késéssel közlekednek. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi.
- HÉV. A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.
Rég nem látott roham indult a szánkókért – Van, aki hatalmas bizniszt lát a havazásban
Hiánycikk lett a szánkó, a műanyag hócsúszka, a hólapát és a hótaposó a hatalmas, napok óta tartó havazás miatt, az ügyeskedők pedig borsos árakon igyekeznek megválni használt téli eszközeiktől – derül ki az RTL Híradó tudósításából.
Megjött a legfrissebb térkép: van, ahol -20 fok lesz, brutális éjszaka jön Magyarországon!
Magyarország egyes részen -20 foknál is hidegebb lesz, zord éjszakára készülhetünk – olvasható a Hungaromet friss posztjában.
Operatív törzs: továbbra sincs elzárt település, a közműszolgáltatás mindenhol működik
Továbbra sincs elzárt település az országban és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: továbbra is egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthető.
(MTI)
Befagy a Balaton a hétvégére, de rámehetünk-e a jégre? – Itt a válasz
Jó eséllyel befagyhat a Balaton nyílt vize is a hétvégére, de a jég állaga erősen változó lesz – közölte a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője.
Hókáosz után dermesztő hideg: csütörtök-pénteken -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet
Az ország nagy részén a következő napokban kemény fagyokra kell készülni. Péntek hajnalban egyes térségekben mínusz 20–22 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, a rendkívüli hideg miatt pedig életbe lépett a vörös kód, amely kötelezi a szociális intézményeket a hajléktalanok befogadására - írta meg az Időkép.
Megérkezett a harmadik hóhullám!
A HungaroMet radarképei alapján az ország egyre nagyobb területén kezdődött csapadékhullás. A friss előrejelzések szerint az ország délnyugati részében akár intenzívebb havazás is előfordulhat.
Így járja a HÓMUKI Budapest utcáit
Javában zajlik Budapest utcáinak takarítása, a BKV takarító járműve, a HÓMUKI például így dolgozik:
Nincs hó által elzárt település
Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik
- mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: továbbra is egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthető. A hazai utakon sehol nincsen érvényben súlykorlátozás, és a környező országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül - tette hozzá.
Bevetették a HÓMUKI-t, több ezer budapesti megálló vár tisztításra
Folyamatosan zajlik a busz-és trolimegállók, villamosperonok, várakozóterek és csomópontok hó- és síkosságmentesítése a fővárosban - közölte a BKV Zrt.
Lázár János: "Mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton"
Lázár János, építési és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésben közölte, hogy a hóhelyzetre való tekintettel a MÁV mérsékli a tehervonatforgalmat a magyar vasúthálózaton, hogy elkerüljék a személyvonatok feltorlódását a vasúthálózaton.
Tehervonat híján kevesebb váltóállításra van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét, ráadásul a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakemberek számára. Ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása - írta a miniszter.
Érkezik a havazás harmadik hulláma, ezt már mindenki meg fogja érezni
Az ország több napja küzd az extrém hideggel, a közlekedés egyre inkább elesik. A hóhelyzet fennmaradása azonban nem csupán a mindennapi teendőik elintézésére siető embereknek okoz bosszúságot, hanem akár az egész gazdaságra kiterjedő negatív hatásai lehetnek. Minél többször borítja be a hó az országot, annál nagyobbak a károk – és a mai havazással még nincs vége.
Az extrém hideg életveszélyes lehet – rendkívüli intézkedéseket kér az egészségügyi hatóság
Az előttünk álló napokban várható rendkívüli téli időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent, elsősorban a veszélyeztetett csoportok számára, írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. AzNNGYK felkérte az egészségügyi ellátórendszer szereplőit az extrém hideg időjárásra való felkészülésre, egyúttal kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljen önmagára és környezetére - olvasható a közleményükben.
Kiadták a riasztásokat: feltámad a szél, többfelé veszélyessé válhatnak az utak
Viharos szél és jelentős havazás nehezíti a közlekedést az ország több térségében. A HungaroMet citromsárga és narancssárga riasztást adott ki hófúvás miatt több vármegyére is - írta meg az Időkép.
Kitartó havazás és több napig tartó, dermesztő hideg vár ránk - Térképeken mutatjuk, mi áll a rendkívüli téli időjárás hátterében
Tegnap elérte hazánkat a napokkal ezelőtt előrejelzett havazás második, a korábbinál is kiadósabb hulláma. Az éjszakai havazás nyomán országszerte vastag hótakaró alakult ki, különösen a Dunántúlon és a főváros térségében mértek helyenként 20–30 centiméteres hóréteget. A jelentős csapadék a közlekedést is nehezíti hazánkban, a gyorsforgalmi és főutak többségén havas, latyakos az útburkolat, több forgalmas útvonalon - köztük az M1-es autópályán - pedig módosult a közlekedési rend. Az előrejelzések szerint közel sincs még vége az igazi télnek: a következő napokban továbbra is többfelé számíthatunk havazásra, a kitartó mínuszok pedig jövőhétig kitartanak. A Weather on Maps meteorológusai lapunknak elmondták, hogy a hideg időjárás egyáltalán nem mond ellent a klímaváltozás évtizedek óta tapasztalt hatásainak. A jelenleg Közép-Európában tapasztalt téli idő mindössze a korábbi évek enyhe telei után tűnik szokatlannak, vagy rendkívülinek.
30 centis takaró: itt esett a legtöbb hó
A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 cm-nél is vastagabb a hótakaró, írja a HungaroMet.
Túlterhelt az Útinform oldala
Az extrém időjárásra való tekintettel a megszokottnál sokkal többen keresik fel az Útinform weboldalát, ami jelenleg túlterhelés alatt áll.
Hótorlaszok, extrém hideg és hófúvás: mutatjuk, hol lesz igazán kemény a helyzet
A HungaroMet csütörtök éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére, amiből többek között kiderült, hogy holnap nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban, magasabb hótorlaszok alakulhatnak ki az akár 55-65 km/h-ás széllökések mellett. Csütörtökre virradó hajnalra a nyugati határszélen -15 fok alá, egy-egy helyen -20 fok köré hűlhet a levegő, írják.
Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!
A rendkívüli hideg miatt szerdától életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód - közölte a Facebookon Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Ez azt is jelenti, hogy minden szociális intézmény köteles befogadni a fedél nélkül élőket és a fagyveszélybe került embereket.
Videó: így vonul át a hóhullám Magyarországon
A HungaroMet közölt egy videót, amin az látható, ahogyan a havazás második hulláma átvonul Magyarországon.
Jelentős fennakadások az M1-esen
Az elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között, írja az Útinform.
Budapest felé a 60-56 km között, Hegyeshalom irányába a 48-52 km között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom. Az elakadt kamionok és a jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra.
Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 km hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani. Mindkét irányban több km-es a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.
A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.
Jégzajlás történt a Balatonon
A tartós fagy és az erős szél látványos jégjelenséget hozott létre a Balatonon: helyenként vastag jégtakaró alakult ki, máshol pedig a szél által feltört, mozgásban lévő jégtáblák borítják a tó felszínét - közölte az Időkép.
Hókáosz van Horvátországban: leállt a teherforgalom
Horvátországban súlyos fennakadásokat okoz a havazás, amely az ország jelentős részét érinti - írta meg a Croatia Week.
Extrém hideg Magyarországon: így védjük meg házi kedvenceinket
Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet - hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület, amely ajánlásokat is tett az állattartóknak.
Kiderült, hogy hol van súlyos zavar a vonatforgalomban
Részletes tájékoztatást tett közzé a Magyarországon kialakult hóhelyzetről Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az írásból többek között kiderül, hogy jelenleg Gyékényesen van jelentős zavar a vonatközlekedésben, de több másik vonal is nehézségekkel küzd.
Havazás: mutatjuk, hol kell veszélyes hófúvásokra számítani!
Az északkeleti, valamint a nyugati, északnyugati tájakon lehet hófúvásra számítani, írja a HungaroMet.
Elesett a MÁV az ország számos pontján: mutatjuk, hol bénult meg a vasúti közlekedés
Több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a vasúti forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indulét el - derül ki a MÁV tájékoztatójából. Közölték azt is, az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
Hóhelyzet Magyarországon: az M1-es autópályán rendkívüli intézkedést kell bevezetni
Az elmúlt években szokatlanul télies időjárás komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett.
