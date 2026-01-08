  • Megjelenítés
Trump felpörgetné a katonai kiadásokat, tépik a védelmi részvényeket
Trump felpörgetné a katonai kiadásokat, tépik a védelmi részvényeket

A globális védelmi szektor részvényei csütörtökön tovább emelkedtek, miután Donald Trump 2027-re 1,5 billió dolláros védelmi költségvetést sürgetett - írta meg a Cnbc.
Trump a Truth Socialon közzétett, szerda éjjeli posztjában azt írta, hogy a szenátorokkal, kongresszusi képviselőkkel, miniszterekkel és más politikai szereplőkkel folytatott hosszú, nehéz tárgyalások után úgy döntött: az ország érdekében, különösen a mostani zűrzavaros és veszélyes időkben,

a 2027-es katonai költségvetés összege ne 1, hanem 1,5 billió dollár legyen.

Hozzátette, hogy ez lehetővé tenné egy olyan haderő felépítését, amely bármilyen ellenséggel szemben képes lenne biztonságban tartani az Egyesült Államokat.

A bejelentést követően világszerte emelkednek a védelmi részvények:

  • az amerikai nyitás előtti kereskedésben a Northrop Grumman 8,4, a Lockheed Martin 7,6, az RTX árfolyama 3, a Kratos Defense pedig 13 százalékkal erősödött. Ezek a részvények nagyot fordultak a tegnapi zakó után, amikor még arra esett az árfolyamuk, hogy Trump arról posztolt, hogy megtiltaná a védelmi ipari cégeknek az osztalékfizetést és a részvény-visszavásárlást, amíg nem gyorsítják fel a hadiipari eszközök gyártását;
  • eközben az európai Stoxx Aerospace and Defense index 1,1 százalékos emelkedésben van. A Renk árfolyama 4,3 százalékot, a Leonardo 2,4 százalékot, a Rheinmetall pedig 1,6 százalékot emelkedett.
  • az ázsiai védelmi vállalatok részvényei szintén erősödtek: a Mitsubishi Heavy árfolyama 2,4, a Bharat Electronics papírja 0,3 százalékkal emelkedett ma.

A geopolitikai feszültségek fokozódása élénkíti a védelmi részvények iránti befektetői érdeklődést. A hétvégén az amerikai erők egy nagyszabású, éjszakai akció során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. Trump ezt követően közölte, hogy az Egyesült Államok határozatlan időre átveszi az irányítást a venezuelai olaj felett, és egyúttal megújította Grönland megszerzésére vonatkozó követelését.

