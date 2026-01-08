Új bányavállalat-óriás születhet

A svájci bányavállalat és nyersanyag-kereskedő csütörtökön közölte, hogy egyeztetéseket folytat a Rio Tintóval egyes üzletágaik vagy akár teljes tevékenységük összevonásáról.
A Financial Times értesülései szerint az egyesült vállalat vállalati értéke meghaladná a 260 milliárd dollárt.
A lehetséges konstrukciók között szerepel egy teljes részvénycserén alapuló fúzió is. A jelenlegi elképzelések szerint az ügyletet egy bíróság által jóváhagyott megállapodási eljárás keretében, a Rio Tinto Glencore általi felvásárlásán keresztül valósítanák meg. A Glencore ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs garancia a feltételekben való megállapodásra, és arra sem, hogy végül tényleges ajánlat születik. A tárgyalásokra vonatkozó határidő londoni idő szerint a tizedik munkanap délután 15:30.
A piaci reakciók gyorsan követték a bejelentést: a Glencore amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 6 százalékkal emelkedtek a tárgyalások megerősítése után, miközben a Rio Tinto amerikai részvényei 0,6 százalékkal gyengültek. A világ legnagyobb vasércbányászának számító Rio Tinto piaci értéke mintegy 142 milliárd dollár, míg a Glencore a legutóbbi záróárfolyam alapján körülbelül 65 milliárd dollárt ér.
Nem ez az első alkalom, hogy napirendre kerül a két vállalat lehetséges összeolvadása. A Glencore 2024-ben már megkereste a Rio Tintót egy, elsősorban a réztermelésre fókuszáló összeolvadási javaslattal, ám ezek az egyeztetések rövid időn belül megszakadtak. A mostani tárgyalások ezzel szemben a jelek szerint jóval szélesebb körű együttműködési lehetőségeket érintenek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
