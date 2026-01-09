Csúnyán visszaesett a BMW Kínában

A BMW 2025 utolsó negyedévére visszaeső globális értékesítésekről számolt be, amit elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában gyengülő kereslet okozott.

A BMW-csoport a negyedévben 667 981 darab járművet értékesített világszerte, ami 4,1 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

Bár Európában 4 százalékkal nőttek az eladások, az Egyesült Államokban 4,6, Kínában pedig 15,9 százalékkal estek vissza. Ennek ellenére a BMW-csoport 2025-ben összességében 0,5 százalékkal több autót adott el világszinten, mint egy évvel korábban.

A tisztán elektromos autók értékesítése a negyedik negyedévben 10,5 százalékkal maradt el az előző évitől. Az elektrifikált modellek – vagyis a hibridek és az akkumulátoros elektromos autók együtt – a teljes értékesítés 26 százalékát tették ki. A kizárólag akkumulátorról működő, teljesen elektromos modellek nagyjából 18 százalékos arányt képviseltek.

A BMW részvényei ennek ellenére 2 százalékos pluszban állnak a ma délelőtti kereskedésben.

