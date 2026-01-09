  • Megjelenítés
Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?
Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
A hét eleji emelkedések után elbizonytalanodtak a befektetők a világ tőzsdéin, csütörtökön vegyes elmozdulásokkal zártak a vezető amerikai indexek a technológia szektor alulteljesítésével. Az ázsiai részvénypiacokon többnyire emelkedéseket látni, ismét a védelmi szektor viszi a prímet és Európában is kis pluszokkal kezdődhet a nap. A geopolitikai fejlemények mellett egy délutáni amerikai munkaerőpiaci adatra figyelnek ma a befektetők.
Esik a Rio Tinto

Több mint 6 százalékot estek a ma hajnali kereskedésben a Rio Tinto részvényei az ausztrál tőzsdén, miután este a Glencore megerősítette, hogy előzetes tárgyalásokat folytat a Rio Tintóval felvásárlásról. A két cég egyesülésével, ami nem először jön szóba, a világ legnagyobb bányavállalata jönne létre, több mint 260 milliárd dolláros egyesített vállalati értékkel.

rio tinto
Tovább veszi a részvényeit az Opus

Tovább vette a saját részvényeit az Opus Global, január 8-án a tőzsdei kereskedésben 59 496 darab saját részvényt vásárolt 548,07 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 744 128 db, csoport szinten összesen 164 258 783 db (23,52%).

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, egy szemmel látható rotáció kezdődött a technológiai részvényekből.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,33 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 0,9 százalékos pluszban áll.

  • A védelmi részvények tovább raliznak az ázsiai tőzsdéken, a Hanwha Aerospace több mint 11 százalékot szárnyalt, a Poongsan 6 százalékot emelkedett, a Korea Aerospace pedig 5 százalékkal került feljebb a dél-koreai tőzsdén. Eközben Tokióban a Kawasaki Heavy Industries és az IHI 2 százalékot erősödött.

  • Európában kis emelkedésekkel indulhat a nap, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE a tegnapi záróértékéhez közel kezdheti a kereskedést.
  • Az amerikai határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján minimális elmozdulások ígérkeznek egyelőre a nyitásra, mind a három index a csütörtöki zárószint körül mozog.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó munkanapjára is maradnak adatok, hiszen ma reggel a novemberi kiskereskedelmi statisztika mellett az MNB nemzetközi tartalékainak év végi előzetes adatai is megjelennek. Németországban az ipari termelés, Amerikában pedig a munkaerőpiac friss statisztikái érdemelnek még említést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 5,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 266,11 0,6% 2,5% 3,2% 2,5% 15,6% 58,4%
S&P 500 6 921,46 0,0% 1,1% 1,1% 1,1% 17,0% 81,0%
Nasdaq 25 507,1 -0,6% 1,0% -0,5% 1,0% 20,4% 94,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 117,26 -1,6% 1,5% 1,1% 1,5% 27,9% 81,7%
Hang Seng 26 149,31 -1,2% 2,0% 1,5% 2,0% 35,6% -6,2%
CSI 300 4 737,65 -0,8% 2,3% 2,5% 2,3% 25,0% -13,8%
Európai részvényindexek              
DAX 25 127,46 0,0% 2,6% 4,5% 2,6% 23,6% 78,8%
CAC 8 243,47 0,1% 1,2% 1,7% 1,2% 10,6% 44,4%
FTSE 10 044,69 0,0% 1,1% 4,1% 1,1% 21,7% 46,1%
FTSE MIB 45 671,7 0,2% 1,6% 5,2% 1,6% 30,1% 100,4%
IBEX 17 654,7 0,3% 2,0% 5,6% 2,0% 49,6% 110,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 115 909,6 -0,6% 4,4% 7,4% 4,4% 43,0% 161,1%
ATX 5 412,09 0,0% 1,6% 6,1% 1,6% 48,7% 84,0%
PX 2 750,97 0,2% 2,4% 9,0% 2,4% 54,1% 155,8%
Magyar blue chipek              
OTP 36 800 -0,7% 4,8% 9,3% 4,8% 66,1% 163,8%
Mol 3 112 -1,8% 5,9% 6,8% 5,9% 11,1% 27,2%
Richter 10 280 0,8% 4,2% 8,2% 4,2% -3,0% 36,2%
Magyar Telekom 1 840 0,1% 2,7% 4,9% 2,7% 40,5% 356,6%
Nyersanyagok              
WTI 57,74 3,1% 0,8% -2,2% 0,8% -22,0% 10,8%
Brent 62,04 3,4% 2,0% -0,8% 2,0% -18,6% 10,7%
Arany 4 447,6 0,0% 2,8% 6,3% 2,8% 66,9% 139,8%
Devizák              
EURHUF 385,1250 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% -7,0% 7,2%
USDHUF 330,1119 0,2% 1,0% -0,3% 1,0% -17,9% 12,6%
GBPHUF 443,7600 0,1% 0,7% 0,8% 0,7% -10,6% 11,2%
EURUSD 1,1667 -0,2% -0,7% 0,4% -0,7% 13,3% -4,8%
USDJPY 156,6850 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% -1,1% 50,9%
GBPUSD 1,3442 -0,3% -0,1% 1,0% -0,1% 8,9% -1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 031 -0,3% 2,6% 0,4% 2,6% -4,2% 123,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 1,0% 0,5% 0,8% 0,5% -10,4% 278,1%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,6% -1,2% -0,2% -1,2% 12,0% -613,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,78 0,0% -1,3% -3,1% -1,3% -2,0% 213,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát

Közel hároméves csúcsra gyorsult Kína éves fogyasztói inflációja decemberben, miközben az egész évre számított drágulási ütem 16 éves mélypontra esett, és a termelői árak továbbra is csökkennek. Ez erősíti a piaci várakozásokat, hogy Pekingnek újabb ösztönző lépéseket kell tennie a gyenge belső kereslet élénkítésére – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

A hét eleji emelkedést követően mostanra elfogyott a lendület a világ tőzsdéin, az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, és a globális hangulatromlással összhangban Európában is lefelé vették az irányt a vezető indexek, bár a zárásra már felemás elmozdulásokat mutattak. Az amerikai piacokon gyengélkedett ma a technológia szektor, a vezető indexek közül csak a Nasdaq esett. A befektetők kiemelten figyelik a geopolitikai eseményeket, különösen Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei miatt. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a védelmi szektor részvényei továbbra is jól teljesítenek, különösen azt követően, hogy Donald Trump az amerikai védelmi kiadások jelentős növelését helyezte kilátásba.

Tovább a cikkhez
Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

