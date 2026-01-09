Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Esik a Rio Tinto
Több mint 6 százalékot estek a ma hajnali kereskedésben a Rio Tinto részvényei az ausztrál tőzsdén, miután este a Glencore megerősítette, hogy előzetes tárgyalásokat folytat a Rio Tintóval felvásárlásról. A két cég egyesülésével, ami nem először jön szóba, a világ legnagyobb bányavállalata jönne létre, több mint 260 milliárd dolláros egyesített vállalati értékkel.
Tovább veszi a részvényeit az Opus
Tovább vette a saját részvényeit az Opus Global, január 8-án a tőzsdei kereskedésben 59 496 darab saját részvényt vásárolt 548,07 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 744 128 db, csoport szinten összesen 164 258 783 db (23,52%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, egy szemmel látható rotáció kezdődött a technológiai részvényekből.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,33 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 0,9 százalékos pluszban áll.
-
A védelmi részvények tovább raliznak az ázsiai tőzsdéken, a Hanwha Aerospace több mint 11 százalékot szárnyalt, a Poongsan 6 százalékot emelkedett, a Korea Aerospace pedig 5 százalékkal került feljebb a dél-koreai tőzsdén. Eközben Tokióban a Kawasaki Heavy Industries és az IHI 2 százalékot erősödött.
- Európában kis emelkedésekkel indulhat a nap, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE a tegnapi záróértékéhez közel kezdheti a kereskedést.
- Az amerikai határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján minimális elmozdulások ígérkeznek egyelőre a nyitásra, mind a három index a csütörtöki zárószint körül mozog.
Mi várható makro fronton?
A hét utolsó munkanapjára is maradnak adatok, hiszen ma reggel a novemberi kiskereskedelmi statisztika mellett az MNB nemzetközi tartalékainak év végi előzetes adatai is megjelennek. Németországban az ipari termelés, Amerikában pedig a munkaerőpiac friss statisztikái érdemelnek még említést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 5,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 266,11
|0,6%
|2,5%
|3,2%
|2,5%
|15,6%
|58,4%
|S&P 500
|6 921,46
|0,0%
|1,1%
|1,1%
|1,1%
|17,0%
|81,0%
|Nasdaq
|25 507,1
|-0,6%
|1,0%
|-0,5%
|1,0%
|20,4%
|94,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 117,26
|-1,6%
|1,5%
|1,1%
|1,5%
|27,9%
|81,7%
|Hang Seng
|26 149,31
|-1,2%
|2,0%
|1,5%
|2,0%
|35,6%
|-6,2%
|CSI 300
|4 737,65
|-0,8%
|2,3%
|2,5%
|2,3%
|25,0%
|-13,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 127,46
|0,0%
|2,6%
|4,5%
|2,6%
|23,6%
|78,8%
|CAC
|8 243,47
|0,1%
|1,2%
|1,7%
|1,2%
|10,6%
|44,4%
|FTSE
|10 044,69
|0,0%
|1,1%
|4,1%
|1,1%
|21,7%
|46,1%
|FTSE MIB
|45 671,7
|0,2%
|1,6%
|5,2%
|1,6%
|30,1%
|100,4%
|IBEX
|17 654,7
|0,3%
|2,0%
|5,6%
|2,0%
|49,6%
|110,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|115 909,6
|-0,6%
|4,4%
|7,4%
|4,4%
|43,0%
|161,1%
|ATX
|5 412,09
|0,0%
|1,6%
|6,1%
|1,6%
|48,7%
|84,0%
|PX
|2 750,97
|0,2%
|2,4%
|9,0%
|2,4%
|54,1%
|155,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 800
|-0,7%
|4,8%
|9,3%
|4,8%
|66,1%
|163,8%
|Mol
|3 112
|-1,8%
|5,9%
|6,8%
|5,9%
|11,1%
|27,2%
|Richter
|10 280
|0,8%
|4,2%
|8,2%
|4,2%
|-3,0%
|36,2%
|Magyar Telekom
|1 840
|0,1%
|2,7%
|4,9%
|2,7%
|40,5%
|356,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,74
|3,1%
|0,8%
|-2,2%
|0,8%
|-22,0%
|10,8%
|Brent
|62,04
|3,4%
|2,0%
|-0,8%
|2,0%
|-18,6%
|10,7%
|Arany
|4 447,6
|0,0%
|2,8%
|6,3%
|2,8%
|66,9%
|139,8%
|Devizák
|EURHUF
|385,1250
|0,0%
|0,3%
|0,1%
|0,3%
|-7,0%
|7,2%
|USDHUF
|330,1119
|0,2%
|1,0%
|-0,3%
|1,0%
|-17,9%
|12,6%
|GBPHUF
|443,7600
|0,1%
|0,7%
|0,8%
|0,7%
|-10,6%
|11,2%
|EURUSD
|1,1667
|-0,2%
|-0,7%
|0,4%
|-0,7%
|13,3%
|-4,8%
|USDJPY
|156,6850
|0,0%
|0,0%
|0,5%
|0,0%
|-1,1%
|50,9%
|GBPUSD
|1,3442
|-0,3%
|-0,1%
|1,0%
|-0,1%
|8,9%
|-1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 031
|-0,3%
|2,6%
|0,4%
|2,6%
|-4,2%
|123,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|1,0%
|0,5%
|0,8%
|0,5%
|-10,4%
|278,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,6%
|-1,2%
|-0,2%
|-1,2%
|12,0%
|-613,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,78
|0,0%
|-1,3%
|-3,1%
|-1,3%
|-2,0%
|213,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Közel hároméves csúcsra gyorsult Kína éves fogyasztói inflációja decemberben, miközben az egész évre számított drágulási ütem 16 éves mélypontra esett, és a termelői árak továbbra is csökkennek. Ez erősíti a piaci várakozásokat, hogy Pekingnek újabb ösztönző lépéseket kell tennie a gyenge belső kereslet élénkítésére – számolt be a Reuters.
Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények
A hét eleji emelkedést követően mostanra elfogyott a lendület a világ tőzsdéin, az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, és a globális hangulatromlással összhangban Európában is lefelé vették az irányt a vezető indexek, bár a zárásra már felemás elmozdulásokat mutattak. Az amerikai piacokon gyengélkedett ma a technológia szektor, a vezető indexek közül csak a Nasdaq esett. A befektetők kiemelten figyelik a geopolitikai eseményeket, különösen Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei miatt. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a védelmi szektor részvényei továbbra is jól teljesítenek, különösen azt követően, hogy Donald Trump az amerikai védelmi kiadások jelentős növelését helyezte kilátásba.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megkaphatja Trump a régóta áhított Nobel-békedíjat – De van a történetben egy csavar
Nagy esemény lesz jövő héten.
Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben
Felsővezeték hiba okoz fejfájást egy vonalon.
Extrém hideg csapott le Magyarországra: van, ahol -25 fokot mértek
A piros figyelmeztetés továbbra is érvényben van.
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Szinte nincs infláció, ami egyre jobban mérgezi a konjunktúrát.
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást
Oresnyik-rakétát is kilőttek.
Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában
Nagy bejelentést tett a kormány.
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.