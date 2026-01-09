Emelkedik a Mol és a Telekom

A kereskedési nap felénél
a BUX-index 0,4 százalékos pluszban van.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 1,5 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben az OTP árfolyama 0,1 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Duna House és az ANY áll a lista élén 3,1 illetve 2,4 százalékos emelkedéssel, a Waberer's és az Akko áll ma a sor végén.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,48 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
