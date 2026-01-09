Fontos adatra várnak a befektetők, mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Mérsékelten pozitív hangulatban telik a délelőtt az európai részvénypiacokon, a DAX minimális 6 pontos pluszba áll, az FTSE-100 0,4 százalékot, a CAC-40 0,5 százalékot, a Stoxx 600 pedig 0,4 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Jól teljesítenek a védelmi részvények ma is az európai tőzsdéken, a Rolls Royce új történelmi csúcsra ment. Nagyobb mozgások vannak a bányavállalatoknál, miután megerősítették, hogy a Rio Tinto tárgyalásokat folytat a Glenore felvásárlásáról. A hírre a Glencore közel 8 százalékot emelkedett ma.