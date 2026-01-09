Fontos adatra várnak a befektetők, mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Emelkedik a Mol és a Telekom
Mérsékelten pozitív hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX is követi a nemzetközi piacokat.
Az Intel vezetőjét dicsérte Trump, ugrik is az árfolyam
Emelkedtek a félvezetőipari részvények pénteken, miután Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában méltatta az Intelt és vezérigazgatóját, Lip-Bu Tant - tudósított a Cnbc.
Rekordokkal zárta a tavalyi évet a DH Group
Újabb rekordnegyedévet zárt 2025 utolsó három hónapjában a DH Group. A társaság friss, előzetes negyedéves mérőszámai alapján a pénzügyi közvetítés és az ingatlanszolgáltatások is közel 30 százalékos éves bővülést mutattak, miközben több országban mindenkori csúcsra kerültek a volumenek és a jutalékbevételek. A menedzsment kiemelte, hogy a pénzügyi közvetítésnek a kedvező kamatkörnyezet, Magyarországon pedig az Otthon Start Program adott extra lendületet, miközben az ingatlanszolgáltatások oldalán a spanyol Donpiso felvásárlása húzta fel az összképet.
Csúnyán visszaesett a BMW Kínában
A BMW 2025 utolsó negyedévére visszaeső globális értékesítésekről számolt be, amit elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában gyengülő kereslet okozott.
Jó híreket közölt az Nvidia és az Apple partnere
A világ legnagyobb bérgyártó chipgyártója, a TSMC több mint 20 százalékos bevételnövekedést ért el a negyedévben, elsősorban a mesterségesintelligencia-alkalmazások iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően. A társaság ügyfélköre olyan óriásokat foglal magában, mint az Nvidia és az Apple.
Jó hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken
Mérsékelten pozitív hangulatban telik a délelőtt az európai részvénypiacokon, a DAX minimális 6 pontos pluszba áll, az FTSE-100 0,4 százalékot, a CAC-40 0,5 százalékot, a Stoxx 600 pedig 0,4 százalékot emelkedett.
Jól teljesítenek a védelmi részvények ma is az európai tőzsdéken, a Rolls Royce új történelmi csúcsra ment. Nagyobb mozgások vannak a bányavállalatoknál, miután megerősítették, hogy a Rio Tinto tárgyalásokat folytat a Glenore felvásárlásáról. A hírre a Glencore közel 8 százalékot emelkedett ma.
Emelkedik a Rába
A Rába árfolyama tovább emelkedik ma, a 4,3 százalékos pluszban jár a papír, bár a forgalom az átlagosnál alacsonyabb.
Új bányaóriás születhet, mozdulnak az árfolyamok
A Glencore londoni tőzsdén jegyzett részvényei péntek reggel közel 8 százalékot emelkedtek, miután megerősítették, hogy ismét napirendre került az egyesülés a Rio Tintóval. Ezzel szemben a Rio Tinto londoni részvényei a nyitáskor 1,6 százalékot estek, miután az ausztrál piacon a papír már 6,3 százalékos mínuszban zárta a napot - írta a Cnbc.
Kis emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Kis emelkedésekkel indul a nap Európában, a BUX is minimális pluszban nyitja a kereskedést.
Hidegzuhany Európa ipari motorjának: váratlanul megrogyott az export, pedig a gyárak pörögnek
Vegyes képet mutatott a német gazdaság 2025 végén: novemberben az export másfél éve nem látott ütemben esett vissza, miközben az ipari termelés meglepetésszerűen tovább nőtt – derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adataiból.
Esik a Rio Tinto
Több mint 6 százalékot estek a ma hajnali kereskedésben a Rio Tinto részvényei az ausztrál tőzsdén, miután este a Glencore megerősítette, hogy előzetes tárgyalásokat folytat a Rio Tintóval felvásárlásról. A két cég egyesülésével, ami nem először jön szóba, a világ legnagyobb bányavállalata jönne létre, több mint 260 milliárd dolláros egyesített vállalati értékkel.
Tovább veszi a részvényeit az Opus
Tovább vette a saját részvényeit az Opus Global, január 8-án a tőzsdei kereskedésben 59 496 darab saját részvényt vásárolt 548,07 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 744 128 db, csoport szinten összesen 164 258 783 db (23,52%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, egy szemmel látható rotáció kezdődött a technológiai részvényekből.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,33 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 0,9 százalékos pluszban áll.
-
A védelmi részvények tovább raliznak az ázsiai tőzsdéken, a Hanwha Aerospace több mint 11 százalékot szárnyalt, a Poongsan 6 százalékot emelkedett, a Korea Aerospace pedig 5 százalékkal került feljebb a dél-koreai tőzsdén. Eközben Tokióban a Kawasaki Heavy Industries és az IHI 2 százalékot erősödött.
- Európában kis emelkedésekkel indulhat a nap, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE a tegnapi záróértékéhez közel kezdheti a kereskedést.
- Az amerikai határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján minimális elmozdulások ígérkeznek egyelőre a nyitásra, mind a három index a csütörtöki zárószint körül mozog.
Mi várható makro fronton?
A hét utolsó munkanapjára is maradnak adatok, hiszen ma reggel a novemberi kiskereskedelmi statisztika mellett az MNB nemzetközi tartalékainak év végi előzetes adatai is megjelennek. Németországban az ipari termelés, Amerikában pedig a munkaerőpiac friss statisztikái érdemelnek még említést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 5,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 266,11
|0,6%
|2,5%
|3,2%
|2,5%
|15,6%
|58,4%
|S&P 500
|6 921,46
|0,0%
|1,1%
|1,1%
|1,1%
|17,0%
|81,0%
|Nasdaq
|25 507,1
|-0,6%
|1,0%
|-0,5%
|1,0%
|20,4%
|94,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 117,26
|-1,6%
|1,5%
|1,1%
|1,5%
|27,9%
|81,7%
|Hang Seng
|26 149,31
|-1,2%
|2,0%
|1,5%
|2,0%
|35,6%
|-6,2%
|CSI 300
|4 737,65
|-0,8%
|2,3%
|2,5%
|2,3%
|25,0%
|-13,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 127,46
|0,0%
|2,6%
|4,5%
|2,6%
|23,6%
|78,8%
|CAC
|8 243,47
|0,1%
|1,2%
|1,7%
|1,2%
|10,6%
|44,4%
|FTSE
|10 044,69
|0,0%
|1,1%
|4,1%
|1,1%
|21,7%
|46,1%
|FTSE MIB
|45 671,7
|0,2%
|1,6%
|5,2%
|1,6%
|30,1%
|100,4%
|IBEX
|17 654,7
|0,3%
|2,0%
|5,6%
|2,0%
|49,6%
|110,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|115 909,6
|-0,6%
|4,4%
|7,4%
|4,4%
|43,0%
|161,1%
|ATX
|5 412,09
|0,0%
|1,6%
|6,1%
|1,6%
|48,7%
|84,0%
|PX
|2 750,97
|0,2%
|2,4%
|9,0%
|2,4%
|54,1%
|155,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 800
|-0,7%
|4,8%
|9,3%
|4,8%
|66,1%
|163,8%
|Mol
|3 112
|-1,8%
|5,9%
|6,8%
|5,9%
|11,1%
|27,2%
|Richter
|10 280
|0,8%
|4,2%
|8,2%
|4,2%
|-3,0%
|36,2%
|Magyar Telekom
|1 840
|0,1%
|2,7%
|4,9%
|2,7%
|40,5%
|356,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,74
|3,1%
|0,8%
|-2,2%
|0,8%
|-22,0%
|10,8%
|Brent
|62,04
|3,4%
|2,0%
|-0,8%
|2,0%
|-18,6%
|10,7%
|Arany
|4 447,6
|0,0%
|2,8%
|6,3%
|2,8%
|66,9%
|139,8%
|Devizák
|EURHUF
|385,1250
|0,0%
|0,3%
|0,1%
|0,3%
|-7,0%
|7,2%
|USDHUF
|330,1119
|0,2%
|1,0%
|-0,3%
|1,0%
|-17,9%
|12,6%
|GBPHUF
|443,7600
|0,1%
|0,7%
|0,8%
|0,7%
|-10,6%
|11,2%
|EURUSD
|1,1667
|-0,2%
|-0,7%
|0,4%
|-0,7%
|13,3%
|-4,8%
|USDJPY
|156,6850
|0,0%
|0,0%
|0,5%
|0,0%
|-1,1%
|50,9%
|GBPUSD
|1,3442
|-0,3%
|-0,1%
|1,0%
|-0,1%
|8,9%
|-1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 031
|-0,3%
|2,6%
|0,4%
|2,6%
|-4,2%
|123,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|1,0%
|0,5%
|0,8%
|0,5%
|-10,4%
|278,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,6%
|-1,2%
|-0,2%
|-1,2%
|12,0%
|-613,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,78
|0,0%
|-1,3%
|-3,1%
|-1,3%
|-2,0%
|213,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
