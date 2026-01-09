Jó híreket közölt az Nvidia és az Apple partnere

A világ legnagyobb bérgyártó chipgyártója, a TSMC több mint 20 százalékos bevételnövekedést ért el a negyedévben, elsősorban a mesterségesintelligencia-alkalmazások iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően. A társaság ügyfélköre olyan óriásokat foglal magában, mint az Nvidia és az Apple.

A TSMC az október–december közötti időszakra 20 százalékos bevételnövekedésről számolt be az előző év azonos időszakához képest, ami felülmúlta a piaci konszenzust, és a cég októberi tájékoztatójában megadott sáv felső részében alakult.

A részletes negyedik negyedéves jelentést a TSMC január 15-én teszi közzé. Ekkor frissíti a folyó negyedévre és az egész évre vonatkozó várakozásait, beleértve a beruházási terveket és a bevételnövekedési kilátásokat is.

Látszik, hogy az AI iránti kereslet hajtja a chipek piacát, a szintén tajvani Foxconn – a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója és az Nvidia legnagyobb szerverbeszállítója – ugyancsak erős negyedévet zárt.

A tajpeji tőzsdén jegyzett TSMC-részvények tavaly 44,2%-kal drágultak, jelentősen felülteljesítve a szélesebb piac 25,7%-os emelkedését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

