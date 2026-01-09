Kinn a fontos adat, mutatjuk, hogy reagálnak a tőzsdék

Kis pluszban állnak az amerikai határidős indexek az amerikai munkaerőpiaci adatok közzétételét követően, lényegében nem mozdultak az adatokra: az S&P 500 és a Nasdaq futures 0,2 százalékos, a Dow 0,1 százalékos emelkedést jelez előre a nyitásra.

A ma délután publikált adatok szerint a vártnál is alacsonyabb lett a decemberi munkanélküliségi ráta, miközben nagyot emelkedtek a bérek. A foglalkoztatottság növekedése viszont elmaradt a várakozásoktól.