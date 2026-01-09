  • Megjelenítés
Kis emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Kis emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
Kis emelkedésekkel indul a nap Európában, a BUX is minimális pluszban nyitja a kereskedést.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,1 százalékos pluszban áll, így jelenleg 115 976 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,8 százalékkal, utóbbié 0,3 százalékkal, eközben az OTP és a Richter árfolyama esik, előbbi 0,2, utóbbi 0,4 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az ANY és a BIF teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az AutoWallis indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az ANY is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
