Nagyobb hatótávval kapható mostantól a Tesla olcsóbb modellje Magyarországon

A Tesla bővítette az európai piacon a Model Y tavaly októberben bemutatott standard felszereltségű szériáját, ami minden korábbinál nagyobb hatótávolságot kínál:

a Model Y Standard Long Range 657 kilométeres hatótávot ígér és 19,5 millió forintért szerepel a webshop kínálatában.

Csökkentett felszereltségi listával érhető el, csak fekete, fehér és szürke fényezésből lehet választani, valamint a belső kárpit is csak sötét lehet, nincs panorámatető, mátrix LED fényszórók és ülésszellőztetés sem - írja a lap. Cserébe a Prémium Long Range verziónál is messzebbre lehet jutni vele, 1 millió forinttal olcsóbban 35 kilométerrel több hatótávot kaphatunk a webshop adatai szerint.

A Tesla közleményében hozzáteszi, hogy az alapfelszereltség része a távoli mobilalkalmazás-hozzáférés, a Supercharger-töltők elérhetőségét valós időben megjelenítő útvonaltervező, valamint számos játék- és szórakozási lehetőséget. Rendelkezik a telefonkulcs és a klímatávvezérlési funkcióval, a Sentry móddal, a Dog móddal és a Tesla összes jellegzetes funkciójával. Ugyanolyan szoftverélményt kínál, mint bármely más Tesla jármű, biztosítja a vezeték nélküli frissítésekkel járó előnyöket, amelyek felár nélkül folyamatosan fejlesztik tovább a járművet új funkciók bevezetésével, illetve a meglévők frissítésével. Alapfelszereltségként tartalmazza az Autopilotot is, és hardveresen készen áll a (felügyelt) teljes önvezetésre, amely a helyi szabályozó hatóságok jóváhagyását követően távolról lesz engedélyezve az érintett járműveken.

A Tesla közleménye szerint a Model Y Standard termékkínálatának legújabb tagja alacsony, 12,7 kWh/100 km-es energiafogyasztással és nagy, 250 kW maximális töltési teljesítménnyel bír, a Supercharger állomásokon egy gyors, 15 perces töltési szünettel akár 278 km-rel is növelheti a hatótávolságot.

Címlapkép forrása: tesla