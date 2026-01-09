  • Megjelenítés
FONTOS Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Nagyobb hatótávval kapható mostantól a Tesla olcsóbb modellje Magyarországon
Üzlet

Nagyobb hatótávval kapható mostantól a Tesla olcsóbb modellje Magyarországon

Portfolio
Új modellváltozat jelent meg a Tesla európai webshopjában, ami Magyarországra is elérhető, minden korábbinál nagyobb hatótávot ígérve, ráadásul olcsóbban – szúrta ki a villanyautósok.hu.

A Tesla bővítette az európai piacon a Model Y tavaly októberben bemutatott standard felszereltségű szériáját, ami minden korábbinál nagyobb hatótávolságot kínál:

a Model Y Standard Long Range 657 kilométeres hatótávot ígér és 19,5 millió forintért szerepel a webshop kínálatában.

Csökkentett felszereltségi listával érhető el, csak fekete, fehér és szürke fényezésből lehet választani, valamint a belső kárpit is csak sötét lehet, nincs panorámatető, mátrix LED fényszórók és ülésszellőztetés sem - írja a lap. Cserébe a Prémium Long Range verziónál is messzebbre lehet jutni vele, 1 millió forinttal olcsóbban 35 kilométerrel több hatótávot kaphatunk a webshop adatai szerint.

A Tesla közleményében hozzáteszi, hogy az alapfelszereltség része a távoli mobilalkalmazás-hozzáférés, a Supercharger-töltők elérhetőségét valós időben megjelenítő útvonaltervező, valamint számos játék- és szórakozási lehetőséget. Rendelkezik a telefonkulcs és a klímatávvezérlési funkcióval, a Sentry móddal, a Dog móddal és a Tesla összes jellegzetes funkciójával. Ugyanolyan szoftverélményt kínál, mint bármely más Tesla jármű, biztosítja a vezeték nélküli frissítésekkel járó előnyöket, amelyek felár nélkül folyamatosan fejlesztik tovább a járművet új funkciók bevezetésével, illetve a meglévők frissítésével. Alapfelszereltségként tartalmazza az Autopilotot is, és hardveresen készen áll a (felügyelt) teljes önvezetésre, amely a helyi szabályozó hatóságok jóváhagyását követően távolról lesz engedélyezve az érintett járműveken. 

Még több Üzlet

Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Új bányaóriás születhet, mozdulnak az árfolyamok

Kis emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

A Tesla közleménye szerint a Model Y Standard termékkínálatának legújabb tagja alacsony, 12,7 kWh/100 km-es energiafogyasztással és nagy, 250 kW maximális töltési teljesítménnyel bír, a Supercharger állomásokon egy gyors, 15 perces töltési szünettel akár 278 km-rel is növelheti a hatótávolságot.

Címlapkép forrása: tesla

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Itt a piros figyelmeztetés: két megye érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility