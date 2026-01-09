Nehéz döntést hozott meg a NASA, ilyen esetre még nem volt példa a Nemzetközi Űrállomáson

A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szolgálatot teljesítő egyik asztronauta súlyos egészségi állapota miatt a NASA hónapokkal a tervezett időpont előtt visszahozza a Földre az érintett űrhajóst és három társát. A 25 éve működő űrállomás történetében ez az első ilyen jellegű sürgősségi hazatérés.

Jared Isaacman, a NASA vezetője egy rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy

ő és az orvosi csapat közösen döntöttek a küldetés megszakításáról.

Indoklása szerint az ISS-en nem áll rendelkezésre az az orvosi háttér, amely az érintett asztronauta állapotának pontos diagnosztizálásához és megfelelő kezeléséhez szükséges. A NASA a magánélet védelmére hivatkozva nem árulta el, hogy a Crew–11 négytagú személyzetének melyik tagját érinti a probléma, és azt sem, pontosan milyen betegségről vagy állapotról van szó.

James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi igazgatója hangsúlyozta, hogy nem a fedélzeti munkavégzés közben bekövetkezett sérülésről van szó, vagyis az eset nincs közvetlen összefüggésben az űrállomás üzemeltetésével vagy egy konkrét művelettel. A NASA már szerdán lemondott egy csütörtökre tervezett űrsétát, amelyen két amerikai űrhajós vett volna részt; akkor még csak egy "orvosi problémára" hivatkoztak. Később, egy éjszakai közleményben jelezték, hogy fontolóra veszik az egyik asztronauta küldetésének idő előtti lezárását – ezt a döntést mostanra meg is hozták.

A Crew–11 személyzetének tagja az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija, valamint az orosz Oleg Platonov. A négyes tavaly augusztusban indult Floridából az ISS-re, és eredetileg idei májusi visszatéréssel számoltak. Fincke, az állomás parancsnoka, és Cardman, a kijelölt fedélzeti mérnök egy 6,5 órás űrsétát hajtottak volna végre csütörtökön, amelynek során külső hardverelemeket szerelnek fel az állomásra – ezt az űrsétát törölték.

A NASA az űrállomáson felmerülő egészségügyi helyzeteket szigorúan bizalmasan kezeli, az asztronauták ritkán beszélnek nyilvánosan saját orvosi problémáikról. Az űrséták eleve nagy fizikai megterhelést és komoly kockázatot jelentenek: hosszú felkészülést igényelnek, nehéz űrruhákban zajlanak, és minden mozdulatot szigorúan összehangolt eljárások szabályoznak.

Az utóbbi években a NASA több űrsétát is az utolsó pillanatban kényszerült törölni különböző egészségügyi okokból. 2024-ben egy ilyen műveletet egy űrruha okozta "kényelmetlenség" miatt fújtak le, 2021-ben pedig az amerikai Mark Vande Hei halasztotta el saját űrsétáját egy becsípődött ideg miatt. A mostani eset azonban súlyosságánál és következményeinél fogva példa nélküli:

most először fordul elő, hogy egy, az ISS-en szolgáló asztronauta komoly egészségi állapota miatt a teljes személyzetet a tervezettnél jóval korábban hozzák vissza a Földre.

