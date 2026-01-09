Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!

  • Megjelenítés
Üzlet

Portfolio
Közös befektetői kutatást végez a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Portfolio, a kérdőív kitöltői között egy Tesla élményvezetést, illetve 5 darab 1 éves Signature PRO előfizetést is kisorsolunk. Vegyél részt a felmérésben a kérdőív kitöltésével, és nyerd el te az értékes jutalmak egyikét!
A Budapesti Értéktőzsde hosszú ideje minden évben megrendezi a hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves teljesítményeit díjazó eseményét, a BÉT Legeket. A díjak odaítélésében a közönségnek is meghatározó szerep jut: Az Év Hazairészvény-kereskedési Platformja esetében a felhasználói értékelések jelentik a megítélt díjak alapját.

A felhasználói visszajelzések gyűjtésével egyidejűleg most a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Portfolio közös befektetői felmérést is végez, így a kitöltők kedvenc befektetési platformján túl arra is fény derül majd, mennyire mozognak otthonosan a különféle befektetések világában, és mennyire elterjedt körükben a részvényfókuszú befektetés.

A kérdőív kitöltőinek értékes nyereményekkel is kedveskedünk: hat szerencsés nyertest jutalmazunk meg:

  • a fődíj egy Tesla élményvezetés,
  • emellett 5 db, 1 évre szóló Portfolio Signature PRO előfizetést is kisorsolunk.

Töltsd ki most a kérdőívet ide kattintva, mindössze 3 perc!

A BÉT Legek díjakról további információk itt olvashatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

