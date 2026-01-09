Pluszban zárta a hét utolsó kereskedési napját a BUX

Emelkedéssel zárta a hét utolsó kereskedési napját a BUX, a blue chipek közül a Mol és a Telekom húzta fel az indexet.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, miközben csak az OTP árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Rába és az ANY vezette a sort 4,6 illetve 3,3 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Masterplast állt. A Rábával kapcsolatban hír is volt, a társaság rendkívüli közgyűlést tart január végén, amelyen új igazgatósági tagokat választanak a tulajdonosváltást követően.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 5,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ