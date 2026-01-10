Hétfőn indul a peronépítés a Keletiben, módosul a menetrend

A tájékoztatás szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magasperonná alakítják át, mert Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények.
A Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy
a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését.
Ebben az időszakban a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra - tették hozzá.
Az átalakítással a Keleti pályaudvar alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest-Belgrád-vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsony padlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően - a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő - úgynevezett kimozdulólépcső nélkül gyártott Soko (Sólyom) motorvonatokat is, amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.
Január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld közötti szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest-Belgrád-vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul. A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.
Magyarországon a vasúti pálya- és állomásfejlesztések, felújítások során mindenütt magasperonok épültek, ezek - az Európában általánosan alkalmazott szabványok szerint - sínkorona (sínszál felső, azaz futófelülete) fölötti 55 centiméteres magasságúak. A Keleti pályaudvaron is ilyen készül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
