Napokon belül a kilövőállásra kerül a 98 méteres óriásrakéta

A NASA tervei szerint január 17-én kezdik meg a Space Launch System hordozórakéta és az Orion személyszállító kapszula átszállítását az összeszerelő csarnokból a Kennedy Űrközpont 39B jelű kilövőállásához, ha ezt az időjárás és a technikai feltételek lehetővé teszik. A mindössze hat és félkilométeres út akár 12 órán át is tarthat.

A rakéta az Artemis Hold-program második tesztrepülésére készül, amely egyben az első olyan küldetés lesz, amelyen már legénység is utazik. Az 1972 óta első alkalommal a Holdhoz induló űrhajósok – a NASA három amerikai űrhajósa, Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch, valamint a kanadai Jeremy Hansen – várhatóan tíz napot töltenek az űrben.

A küldetés fontos mérföldkő az Egyesült Államok és Kína között kibontakozó új űrversenyben, amelynek egyik fő tétje a Hold déli pólusának elérése. Donald Trump még decemberben írt alá egy rendeletet, amely szerint az amerikai zászlót elnöki ciklusa vége előtt, várhatóan

legkésőbb 2028-ig ki kell tűzni a Hold felszínén.

Az Artemis–2 indítása már több mint egyéves csúszásban van. A 2022-ben végrehajtott, legénység nélküli tesztrepülés komoly problémákat tárt fel az Orion kapszula életfenntartó rendszerében és hőpajzsában, amelyeket módosításokkal kellett kijavítani. A mérnökök még most is hibákat hárítanak el: a rakéta vészhelyzeti mentőrendszerének egyik kritikus kábele meghajlott, ezért ki kell cserélni.

Január végén úgynevezett nedves főpróbát tartanak, amelynek során mintegy 3,2 millió liter hajtóanyagot töltenek a rakétába, és végigfuttatják a teljes visszaszámlálási folyamatot. A NASA csak ezután jelöli ki a végleges indítási dátumot. Jelenleg február 6. és április eleje közötti időponttal számolnak, ám a Hold Földhöz viszonyított helyzete miatt havonta legfeljebb öt nap alkalmas a felbocsátásra.

Címlapkép forrása: Paul Hennessy/Anadolu via Getty Images