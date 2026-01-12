  • Megjelenítés
Csúcsközelben indítja a hetet a magyar tőzsde
Üzlet

Csúcsközelben indítja a hetet a magyar tőzsde

Portfolio
Miközben az európai tőzsdék eséssel kezdik a napot, a magyar tőzsde relatíve felültejesítő, főként az OTP emelkedésének köszönhetően.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban van, így jelenleg 116 995 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 0,8 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama stagnál. Míg a Mol árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és a BIF indítja a napot.

Még több Üzlet

Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói

Távozik a Heineken vezére

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról

Eszeveszett hozamok a magyar részvényalapoknál, itt könnyedén kereshettél 40 százalékot!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Megint külföldről kértünk kölcsön pénzt – Jó üzletet kötött Magyarország?
Bejelentették: 1200 megawattos új atomerőmű épülhet a szomszédban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility