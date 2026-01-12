Kiderült, ki volt az okostelefon-piac királya 2025-ben

A globális okostelefon-eladások 2025-ben 2 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, elsősorban a feltörekvő piacok erősödő kereslete és gazdasági lendülete miatt – derül ki a Counterpoint Research hétfőn közzétett jelentéséből.

A piacot továbbra is az Apple vezeti 20 százalékos részesedéssel.

Az amerikai gyártót a feltörekvő és közepes méretű piacokon tapasztalt stabil kereslet, valamint az iPhone 17 sorozat erős eladásai támogatják. A Samsung 19 százalékos piaci részesedéssel a második helyen áll, míg a Xiaomi 13 százalékkal a harmadik.

A gyártók az év elején igyekeztek a várható vámemelések előtt felhalmozni készülékeiket. Ez a hatás azonban az év előrehaladtával fokozatosan mérséklődött, így a második félév értékesítési volumeneit már nem befolyásolta érdemben.

A kutatócég előrejelzése szerint 2026-ban várhatóan gyengül a globális okostelefon-piac. Ennek hátterében a chiphiány és az emelkedő alkatrészköltségek állnak, mivel a chipgyártók az AI-adatközpontokat részesítik előnyben a mobileszközökkel szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images