Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Kis emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Hang Seng 0,85 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 stagnál.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,63 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,9 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a novemberi ipari termelés első becslését, ami iránymutatást adhat az év végi feldolgozóipari teljesítményről.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos emelkedéssel az ATX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 4,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 504,07
|0,5%
|2,3%
|4,1%
|3,0%
|16,1%
|59,2%
|S&P 500
|6 966,28
|0,6%
|1,6%
|1,8%
|1,8%
|17,7%
|82,1%
|Nasdaq
|25 766,26
|1,0%
|2,2%
|0,4%
|2,0%
|21,6%
|96,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 939,89
|1,6%
|3,2%
|2,5%
|3,2%
|31,1%
|84,6%
|Hang Seng
|26 231,79
|0,3%
|-0,4%
|3,1%
|2,3%
|36,3%
|-5,9%
|CSI 300
|4 758,92
|0,4%
|2,8%
|3,5%
|2,8%
|25,9%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 261,64
|0,5%
|2,9%
|4,5%
|3,1%
|24,3%
|79,8%
|CAC
|8 362,09
|1,4%
|2,0%
|3,8%
|2,6%
|11,6%
|46,5%
|FTSE
|10 124,6
|0,8%
|1,7%
|5,0%
|1,9%
|21,7%
|47,3%
|FTSE MIB
|45 719,26
|0,1%
|0,8%
|4,9%
|1,7%
|29,5%
|100,6%
|IBEX
|17 649
|0,0%
|0,9%
|5,5%
|2,0%
|48,3%
|109,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|116 510,1
|0,5%
|4,9%
|7,3%
|4,9%
|43,5%
|162,5%
|ATX
|5 403,24
|-0,2%
|1,0%
|5,3%
|1,4%
|48,1%
|83,7%
|PX
|2 749,73
|0,0%
|1,8%
|7,4%
|2,4%
|52,9%
|155,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 590
|-0,6%
|4,2%
|8,2%
|4,2%
|64,8%
|162,3%
|Mol
|3 200
|2,8%
|8,8%
|9,2%
|8,8%
|14,3%
|30,8%
|Richter
|10 280
|0,0%
|4,2%
|6,2%
|4,2%
|-2,4%
|36,2%
|Magyar Telekom
|1 862
|1,2%
|3,9%
|7,9%
|3,9%
|40,0%
|362,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,96
|2,1%
|3,1%
|1,0%
|3,0%
|-20,3%
|13,1%
|Brent
|63,36
|2,1%
|4,2%
|2,2%
|4,1%
|-17,9%
|13,0%
|Arany
|4 503,26
|1,3%
|4,2%
|6,7%
|4,1%
|68,7%
|142,8%
|Devizák
|EURHUF
|385,7250
|0,2%
|0,6%
|0,5%
|0,5%
|-6,8%
|7,3%
|USDHUF
|331,3504
|0,4%
|1,5%
|0,4%
|1,4%
|-17,5%
|13,0%
|GBPHUF
|444,2700
|0,1%
|1,0%
|1,2%
|0,8%
|-10,1%
|11,3%
|EURUSD
|1,1641
|-0,2%
|-0,9%
|0,1%
|-0,9%
|13,0%
|-5,0%
|USDJPY
|156,8700
|0,0%
|0,2%
|0,0%
|0,1%
|-0,7%
|51,1%
|GBPUSD
|1,3419
|-0,2%
|-0,6%
|0,9%
|-0,2%
|9,1%
|-1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 510
|-0,6%
|0,6%
|-2,4%
|2,0%
|-2,2%
|122,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|-0,4%
|-0,6%
|0,0%
|0,1%
|-11,0%
|276,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,1%
|-2,5%
|0,3%
|-1,2%
|11,6%
|-613,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|-0,3%
|-1,6%
|-2,9%
|-1,6%
|-2,0%
|213,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
