Prémium szolgáltatás lett a botrányos képgenerálás Elon Musk platformján, a brit kormány drasztikus lépésre készül

A brit hatóságok hétfőn bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak Elon Musk tulajdonában álló X közösségi platform ellen, miután
a felületen egyre nagyobb számban terjednek mesterséges intelligenciával generált, nőket és gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmú képek.
Az online platformok felügyeletéért felelős brit szabályozó hatóság, az Ofcom közölte, hogy formális eljárást kezdeményezett annak megállapítására, megsértette-e az X azt a jogszabályt, amely tiltja a beleegyezés nélkül készített intim felvételek és a gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmak brit terjesztését.
Az elmúlt hetekben ellepték az X-et a Grok nevű mesterséges intelligenciával készített szexuális tartalmú képek. A chatbot egyszerű felhasználói utasításokra automatikusan létrehozott manipulált fotókat valódi személyekről, köztük gyerekekről, majd ezeket nyilvánosan közzé is tette. A képeken a szereplők szűkös öltözetben, szexuálisan kihívó helyzetekben jelentek meg. Számos érintett nő felháborodottan követelte Musktól az ilyen tevékenységet lehetővé tevő funkciók eltávolítását.
A hatóság nem szabott határidőt a vizsgálat befejezésére, de kiemelt prioritásként kezeli az ügyet.
Az X akár 18 millió font bírságot is kaphat, vagy a globális bevételének 10 százalékát, attól függően, melyik összeg magasabb.
Ha jogsértést állapítanak meg, és az X nem tesz eleget a hatósági előírásoknak, az Ofcom bírósági végzést kérhet, amely megtiltaná a fizetési szolgáltatóknak és a hirdetőknek az együttműködést a platformmal. Súlyos, egyéni károkozás esetén akár az internetszolgáltatókat is kötelezhetnék az oldal országon belüli blokkolására.
Múlt héten az X a felháborodásra reagálva bejelentette, hogy a Grok képgeneráló eszközét ezentúl csak fizető előfizetők használhatják. Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője a lépést "sértőnek" nevezte a nőgyűlölet és a szexuális erőszak áldozataival szemben, mondván, ez csupán
prémium szolgáltatássá alakítja a jogellenes képek készítését lehetővé tevő MI-funkciót.
Musk szerint a képek körüli botrány csupán ürügy, amelyet a kormányok arra használnak, hogy a "szólásszabadság" ellen támadjanak. Nemrég egy mesterséges intelligenciával készített képet tett közzé Starmerről bikiniben, és január 10-én azt írta az X-en: "Miért ennyire fasiszta a brit kormány?". Azt is állította, hogy a botrány növelte az alkalmazás letöltésszámát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas emelkedés jöhet ennél az olcsó részvénynél
Összeálltak a csillagok, itt a kitörés.
Hihetetlen száguldás: valósággal kilőtt a kritikus anyag ára!
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Megkötötte a várva várt megállapodást az Apple
A Google a partnere.
Nem várt helyről nagyon kemény kritika érte a Trump-kormányzatot
Az összes volt amerikai jegbankelnök közös nyilatkozata.
Újabb hatalmas felvásárlás jön a magyar csomagküldési piacon
Az osztrák posta tejeszkedik.
A NATO létét fenyegeti Grönland ügye
A katonai átvétel szóba sem jöhet!
Botrány: Nobel-békedíjas politikus vezetése alatt történhetett népirtás
Indul a meghallgatás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?