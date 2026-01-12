Prémium szolgáltatás lett a botrányos képgenerálás Elon Musk platformján, a brit kormány drasztikus lépésre készül

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A brit hatóságok hétfőn bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak Elon Musk tulajdonában álló X közösségi platform ellen, miután

a felületen egyre nagyobb számban terjednek mesterséges intelligenciával generált, nőket és gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmú képek.

Az online platformok felügyeletéért felelős brit szabályozó hatóság, az Ofcom közölte, hogy formális eljárást kezdeményezett annak megállapítására, megsértette-e az X azt a jogszabályt, amely tiltja a beleegyezés nélkül készített intim felvételek és a gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmak brit terjesztését.

Az elmúlt hetekben ellepték az X-et a Grok nevű mesterséges intelligenciával készített szexuális tartalmú képek. A chatbot egyszerű felhasználói utasításokra automatikusan létrehozott manipulált fotókat valódi személyekről, köztük gyerekekről, majd ezeket nyilvánosan közzé is tette. A képeken a szereplők szűkös öltözetben, szexuálisan kihívó helyzetekben jelentek meg. Számos érintett nő felháborodottan követelte Musktól az ilyen tevékenységet lehetővé tevő funkciók eltávolítását.

A hatóság nem szabott határidőt a vizsgálat befejezésére, de kiemelt prioritásként kezeli az ügyet.

Az X akár 18 millió font bírságot is kaphat, vagy a globális bevételének 10 százalékát, attól függően, melyik összeg magasabb.

Ha jogsértést állapítanak meg, és az X nem tesz eleget a hatósági előírásoknak, az Ofcom bírósági végzést kérhet, amely megtiltaná a fizetési szolgáltatóknak és a hirdetőknek az együttműködést a platformmal. Súlyos, egyéni károkozás esetén akár az internetszolgáltatókat is kötelezhetnék az oldal országon belüli blokkolására.

Múlt héten az X a felháborodásra reagálva bejelentette, hogy a Grok képgeneráló eszközét ezentúl csak fizető előfizetők használhatják. Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője a lépést "sértőnek" nevezte a nőgyűlölet és a szexuális erőszak áldozataival szemben, mondván, ez csupán

prémium szolgáltatássá alakítja a jogellenes képek készítését lehetővé tevő MI-funkciót.

Musk szerint a képek körüli botrány csupán ürügy, amelyet a kormányok arra használnak, hogy a "szólásszabadság" ellen támadjanak. Nemrég egy mesterséges intelligenciával készített képet tett közzé Starmerről bikiniben, és január 10-én azt írta az X-en: "Miért ennyire fasiszta a brit kormány?". Azt is állította, hogy a botrány növelte az alkalmazás letöltésszámát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images