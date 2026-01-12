  • Megjelenítés
Távozik a Heineken vezére
Távozik a Heineken vezére

Dolf van den Brink május 31-én távozik a Heineken vezérigazgatói posztjáról, amelyet közel hat éven át töltött be.

A Heineken hétfőn jelentette be, hogy vezérigazgatója, Dolf van den Brink május 31-én távozik tisztségéből.

A holland söripari csoport első embere közel hat éven át irányította a világ második legnagyobb sörgyártóját: a cég vezetését 2020 júniusában, a Covid–19-járvány csúcspontján vette át.

A vállalat közleménye szerint van den Brink távozása után még nyolc hónapon át tanácsadóként segíti a Heinekent. Az igazgatóság megkezdte az utód keresését a Heineken, a Tiger és az Amstel márkákat is gyártó társaság élére.

A vezérigazgató és Peter Wennink, a felügyelőbizottság elnöke egyetértettek abban, hogy most érkezett el a megfelelő pillanat a vezetőváltásra. A vállalat októberben fogadta el 2030-ig szóló új stratégiáját.

Van den Brink a közleményben hangsúlyozta, hogy a cég eljutott arra a pontra, ahol a vezetőcsere szolgálja legjobban hosszú távú céljainak megvalósítását. Hozzátette, hogy távozásáig teljes erőbedobással dolgozik az új stratégia végrehajtásán.

