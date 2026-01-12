  • Megjelenítés
Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?
Portfolio
Az elmúlt héten a geopolitikai hírekre figyeltek a befektetők, és úgy tűnik, hogy ez ezen a héten sem lesz másképp, hiszen a hetek óta tartó iráni tüntetések miatt Donald Trump állítólag katonai beavatkozást fontolgat az országban. Eközben az amerikai határidős indexekre az is nyomást helyez, hogy az amerikai jegybank elnöke ellen büntetjogi vizsgálat indult, amit Jerome Powell Donald Trump nyomásgyakorlásának és megfélemlítésének nevezett. Az ázsiai piacok eközben kis emelkedést mutattak, Európában viszont lefelé vették az irányt a piacok.
Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói

A kínai akkumulátorgyártók részvényei hétfőn esésbe fordultak át, miután a kínai vezetés bejelentette egyes exporttermékek áfakedvezményeinek csökkentését - tudósított a Bloomberg.

Esés Európában

Többnyire esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százékkal került lejjebb. A milánói börze 0,4 százalékot, a spanyol piac pedig 0,7 százalékot esett.

BqvmgLH7
Csúcsközelben indítja a hetet a magyar tőzsde

Miközben az európai tőzsdék eséssel kezdik a napot, a magyar tőzsde relatíve felültejesítő, főként az OTP emelkedésének köszönhetően.

Távozik a Heineken vezére

Dolf van den Brink május 31-én távozik a Heineken vezérigazgatói posztjáról, amelyet közel hat éven át töltött be.

Kiderült, ki volt az okostelefon-piac királya 2025-ben

A globális okostelefon-eladások 2025-ben 2 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, elsősorban a feltörekvő piacok erősödő kereslete és gazdasági lendülete miatt – derül ki a Counterpoint Research hétfőn közzétett jelentéséből.

Büntetőeljárás indult a Fed elnöke ellen, Jerome Powell szerint Donald Trump meg akarja félemlíteni

Szövetségi ügyészek büntetőeljárást indítottak Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen; a vizsgálat a jegybank washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítására és Powell kapcsolódó kongresszusi vallomására összpontosít - írta a Cnbc.

Kis emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Hang Seng 0,85 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 stagnál.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,63 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,9 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH közli a novemberi ipari termelés első becslését, ami iránymutatást adhat az év végi feldolgozóipari teljesítményről.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos emelkedéssel az ATX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 4,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 504,07 0,5% 2,3% 4,1% 3,0% 16,1% 59,2%
S&P 500 6 966,28 0,6% 1,6% 1,8% 1,8% 17,7% 82,1%
Nasdaq 25 766,26 1,0% 2,2% 0,4% 2,0% 21,6% 96,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 939,89 1,6% 3,2% 2,5% 3,2% 31,1% 84,6%
Hang Seng 26 231,79 0,3% -0,4% 3,1% 2,3% 36,3% -5,9%
CSI 300 4 758,92 0,4% 2,8% 3,5% 2,8% 25,9% -13,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 261,64 0,5% 2,9% 4,5% 3,1% 24,3% 79,8%
CAC 8 362,09 1,4% 2,0% 3,8% 2,6% 11,6% 46,5%
FTSE 10 124,6 0,8% 1,7% 5,0% 1,9% 21,7% 47,3%
FTSE MIB 45 719,26 0,1% 0,8% 4,9% 1,7% 29,5% 100,6%
IBEX 17 649 0,0% 0,9% 5,5% 2,0% 48,3% 109,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 116 510,1 0,5% 4,9% 7,3% 4,9% 43,5% 162,5%
ATX 5 403,24 -0,2% 1,0% 5,3% 1,4% 48,1% 83,7%
PX 2 749,73 0,0% 1,8% 7,4% 2,4% 52,9% 155,7%
Magyar blue chipek              
OTP 36 590 -0,6% 4,2% 8,2% 4,2% 64,8% 162,3%
Mol 3 200 2,8% 8,8% 9,2% 8,8% 14,3% 30,8%
Richter 10 280 0,0% 4,2% 6,2% 4,2% -2,4% 36,2%
Magyar Telekom 1 862 1,2% 3,9% 7,9% 3,9% 40,0% 362,0%
Nyersanyagok              
WTI 58,96 2,1% 3,1% 1,0% 3,0% -20,3% 13,1%
Brent 63,36 2,1% 4,2% 2,2% 4,1% -17,9% 13,0%
Arany 4 503,26 1,3% 4,2% 6,7% 4,1% 68,7% 142,8%
Devizák              
EURHUF 385,7250 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% -6,8% 7,3%
USDHUF 331,3504 0,4% 1,5% 0,4% 1,4% -17,5% 13,0%
GBPHUF 444,2700 0,1% 1,0% 1,2% 0,8% -10,1% 11,3%
EURUSD 1,1641 -0,2% -0,9% 0,1% -0,9% 13,0% -5,0%
USDJPY 156,8700 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% -0,7% 51,1%
GBPUSD 1,3419 -0,2% -0,6% 0,9% -0,2% 9,1% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 510 -0,6% 0,6% -2,4% 2,0% -2,2% 122,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 -0,4% -0,6% 0,0% 0,1% -11,0% 276,5%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,1% -2,5% 0,3% -1,2% 11,6% -613,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,76 -0,3% -1,6% -2,9% -1,6% -2,0% 213,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
