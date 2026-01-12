Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói
A kínai akkumulátorgyártók részvényei hétfőn esésbe fordultak át, miután a kínai vezetés bejelentette egyes exporttermékek áfakedvezményeinek csökkentését - tudósított a Bloomberg.
Esés Európában
Többnyire esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százékkal került lejjebb. A milánói börze 0,4 százalékot, a spanyol piac pedig 0,7 százalékot esett.
Csúcsközelben indítja a hetet a magyar tőzsde
Miközben az európai tőzsdék eséssel kezdik a napot, a magyar tőzsde relatíve felültejesítő, főként az OTP emelkedésének köszönhetően.
Távozik a Heineken vezére
Dolf van den Brink május 31-én távozik a Heineken vezérigazgatói posztjáról, amelyet közel hat éven át töltött be.
Kiderült, ki volt az okostelefon-piac királya 2025-ben
A globális okostelefon-eladások 2025-ben 2 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, elsősorban a feltörekvő piacok erősödő kereslete és gazdasági lendülete miatt – derül ki a Counterpoint Research hétfőn közzétett jelentéséből.
Büntetőeljárás indult a Fed elnöke ellen, Jerome Powell szerint Donald Trump meg akarja félemlíteni
Szövetségi ügyészek büntetőeljárást indítottak Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen; a vizsgálat a jegybank washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítására és Powell kapcsolódó kongresszusi vallomására összpontosít - írta a Cnbc.
Kis emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Hang Seng 0,85 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 stagnál.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,63 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,9 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a novemberi ipari termelés első becslését, ami iránymutatást adhat az év végi feldolgozóipari teljesítményről.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos emelkedéssel az ATX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 4,1 százalékot emelkedett.
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
