Trumpnak nem tetszett a válasz, ezért kizárná az egyik legnagyobb amerikai olajcéget Venezuela mesés olajkincseiből

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy megakadályozza az Exxon Mobil venezuelai olajipari befektetéseit, mivel a vállalat neki nem tetsző kijelentést tett a legutóbbi találkozójukon. Eközben a Goldman Sachs friss elemzése szerint az olajárak idén várhatóan csökkennek, mert a kínálat bővülése piaci többletet okoz, miközben az orosz, venezuelai és iráni geopolitikai kockázatok továbbra is jelentős ár-ingadozást válthatnak ki.

Donald Trump vasárnap kilátásba helyezte, hogy

kizárja az Exxon Mobil vállalatot a venezuelai olajipari befektetésekből.

Erre azután tett utalást, hogy a vállalat vezérigazgatója a múlt heti, a Fehér Házban tartott találkozón több szempontból befektetésre alkalmatlannak nevezte az országot jelenlegi állapotában.

"Nem tetszett az Exxon válasza" – mondta Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén, vasárnap Washingtonba tartó útján.

Hajlok arra, hogy az Exxont kizárjam. Nem tetszett a válaszuk. Túl sokat okoskodnak

- mondta.

Trump a pénteki megbeszélésen arra kérte az olajipari vezetőket, hogy 100 milliárd dollárt fektessenek Venezuela olajiparának újjáélesztésébe. Darren Woods, az Exxon első embere ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a vállalat eszközeit már kétszer is államosították Venezuelában, és a jelenlegi jogi keretek között nem lát reális esélyt az újbóli belépésre.

Venezuela összesen több mint 13 milliárd dollárral tartozik az Exxonnak és a ConocoPhillipsnek a korábbi államosítások miatt. Trump szombaton olyan elnöki rendeletet írt alá, amely megakadályozza, hogy bíróságok vagy hitelezők lefoglalják az amerikai kincstári számlákon tartott venezuelai olajbevételeket.

Közben a Goldman Sachs kiadta 2026-ra vonatkozó frissített előrejelzését, amely szerint

a Brent hordónkénti átlagára 56, a WTI-é pedig 52 dollár körül alakulhat.

Az elmúlt egy évben nagyrészt 60-70 dollár között alakult a Brent típusú kőolaj árjegyzése.

A negyedik negyedévben a készletek felhalmozódása miatt a Brent ára akár 54, a WTI-é 50 dollárig is visszaeshet. A Goldman Sachs 2026-ra napi 2,3 millió hordós piaci túlkínálattal számol.

Az elemzők szerint az amerikai döntéshozók a félidős választások előtt elsősorban az energiabiztonságra és az alacsony olajárak fenntartására törekednek, ami korlátozza az árak tartós emelkedésének lehetőségét. 2027-től fokozatos piaci rendeződésre számítanak, ekkor a Brent átlagára 58, a WTI-é 54 dollár lehet.

