Világszinten is kiemelkedő a magyar tőzsde teljesítménye

Erős év a magyar tőzsdén
Világszinten is az élmezőnybe tartozott 2025-ben a magyar tőzsde, a BUX index 40 százalékot emelkedett, és 111 032 ponton zárt.
Általában véve a régiónkban nagyon erős volt a részvénypiaci teljesítmény, nagyot ment tavaly a cseh, a román, az osztrák és a lengyel tőzsde is.
Az OTP húzta maga után lokomotívként a magyar piacot, a bankrészvény árfolyama 62 százalékot száguldott, ezzel a blue chipek között a legjobb teljesítményt nyújtotta.
Az év legnagyobb magyar tőzsdei sztorija a 4iG volt, a vállalattal kapcsolatban záporoztak a bejelentések, a cég számtalan megállapodást kötött és a távközlés mellett nagyra nőhet a védelmi és űrszektorban is, részvényárfolyama több mint négy és félszeresére emelkedett 2025-ben.
A magyar tőzsdén az éves részvényforgalom 4 453 milliárd forint volt 2025-ben, természetesen tavaly is az OTP részvényei generálták a legnagyobb forgalmat, a tőzsdetagok rangsorát pedig tavaly is a Wood & Company vezette.
Megszólalt az MNB és a BÉT vezérigazgatója
Az erős 2025-ös magyar tőzsdei teljesítmény kapcsán tartottak ma sajtótájékoztatót a Budapesti értéktőzsdén. Varga Mihály MNB-elnök egy sajtótájékoztatón ismertette a jegybank és a Budapesti Értéktőzsde kilátásait.
A gazdaság sikeréhez stabilitás és bizalom szükséges, amely összekapcsolja a jegybanki és tőzsdei területeket
- hangsúlyozta Varga Mihály. A Budapesti Értéktőzsde továbbra is meghatározó szereplője a régió tőzsdéinek, a második legjobb teljesítményt nyújtva - fogalmazott.
Jelenleg 160 papír forog a tőzsdei kereskedésben, ami színesebb képet mutat, mint amit általában a meghatározó nagyvállalatokról - Mol, OTP - szoktak említeni. A tőzsde folytatni fogja a mentorprogram működtetését, amely az elmúlt tíz évben sikeres volt - mondta.
A számítások szerint 24 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a magyar háztartásoknál készpénzben vagy betétben, amely tőzsdei papírok vásárlását is finanszírozhatná. Ez az összeg nagyobb, mint a BÉT-en kereskedett cégek összértéke.
A magyar háztartások megtakarítása a GDP 5-7 százaléka között van, ami európai összevetésben is jelentős mérték. Ugyanakkor a magyar lakosság pénzügyi vagyonának csak 3%-át viszi tőzsdére, szemben a tíz évvel ezelőtti 1%-kal.
Az infláció leszorítása a legfontosabb cél a stabilitásorientált monetáris politikában
- fogalmazott az MNB-elnök. Az infláció a tavalyi év eleji 5% körüli szintről 2024 végére 4% alá csökkent, így a jegybanki toleranciasávba került.
Varga szerint Jó esély van arra, hogy 2026 elején a 3 százalékos célt is elérjék.
Beszélt arról is, hogy a forint árfolyama stabilizálódott: egy évvel ezelőtt még 410 forint környékén mozgott euróval szemben, jelenleg viszont 385 forint környékén van. Hozzátette, hogy a nemzetközi tartalékok szintje jelentősen nőtt: tavaly év végén 44,6 milliárd euró volt, jelenleg 50,2 milliárd euró fölé emelkedett.
A magyar bankrendszer tőkeerős és bőséges finanszírozást biztosít a magyar gazdaság szereplői számára
- tette hozzá Varga Mihály.
A bankszektor a 2008-as stresszhelyzethez hasonló állapotot is gond nélkül tudna kezelni - fogalmazott. A bankok erős pozíciója lehetővé teszi alacsonyabb kamatozás, tervezhető hitelezés és átláthatóbb működés megvalósítását.
Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója rámutatott, hogy a BUX index tavaly 40%-os rekordnövekedést ért el, ami messze meghaladta az S&P index 17,9%-os teljesítményét.
Ez nem egy kiugró és egyedi eredmény, hanem az elmúlt 3 évben rendre 30% fölötti növekedést tudott produkálni a Budapesti Értéktőzsde
– hangsúlyozta Tóth Tibor.
A BÉT átlagos növekedése az elmúlt három évben meghaladta a 36%-ot, míg ugyanez a mutató az S&P vonatkozásában ötéves időszakban alig haladja meg a 13%-ot.
Az eltérés a Budapesti Értéktőzsde javára közel 30%-os.
A tőzsde 35. születésnapján, 2025. július 9-én érte el azt az álomhatárt, amire 35 évig vártak: a 100 ezres BUX indexet. Év végére ez már 110 ezer volt, 2025 év elején pedig a 115 ezres szintet is meghaladta. A BUX index 1991-ben ezres értékről indult, így a 100 ezres szint azt jelenti, hogy megszázszorozta értékét. Ez a befektetőknek az elmúlt 35 évben átlagosan 14%-os éves hozamot jelentett.
A BUMIX index, amely a kis- és középvállalatok teljesítményét foglalja össze, még a BUX indexet is megelőzte 44%-os növekedéssel, cáfolva azt a vádat, hogy csak néhány nagy blue chip papír húzza a piacot - mondta Tóth.
Az átlagos napi forgalom tavaly meghaladta a 18 milliárd forintot, ami 50%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez nagyságrendileg 50 millió eurós napi forgalmat jelent, amely messze meghaladja a rendszerváltó közép-európai országok likviditását Lengyelország kivételével. A román vagy bukaresti tőzsdéhez képest ötszörös-hatszoros a szorzó.
Az év legnagyobb tranzakciója a Magyar Bankholding (MBH) részvénykibocsátása volt,
amely az elmúlt 25 év legnagyobb tranzakcióját jelentette.
A jegyzések értéke meghaladta a 100 milliárd forintot, a tényleges tranzakció értéke közel 70 milliárd forint volt. Több mint 12 ezren fektetettek be az MBH részvényeibe, döntő többségük lakossági befektető - sorolta.
További jelentős tranzakció volt a Shopper Park Plus 100 millió eurós nagyságrendű részvénykibocsátása, amely az első euró alapú részvénykibocsátás volt a Budapesti Értéktőzsdén.
A Start Holding sikeresen átlépett a szabályozott piacra, az MVM 100 milliárd forint értékű kötvénykeret programot indított, az Eximbank pedig közel 700 milliárdos kötvénycsomagot hozott le az értéktőzsdére.
Maga a Budapesti Értéktőzsde mint nyilvános részvénytársaság is kiemelkedő eredményeket ért el. Az árbevétel 4,3 milliárd forintot meghaladó mértékű lett, ami 15%-os növekedést jelent, az üzemi eredmény pedig 1,7 milliárd forintot haladja meg, ez 25%-os javulás.
Tóth Tibor szerint a növekedés nem átértékelésből, hanem a cégek teljesítményén és jövedelmezőségén alapul, ami fenntartható.
A Budapesti Értéktőzsde jelenlegi árazása jelentős diszkontot tartalmaz a nyugat-európai vagy amerikai tőzsdékhez képest.
A vezérigazgató kiemelte, hogy jelenleg a magyar megtakarítások mindössze 3%-a kerül a tőzsdére, és ezt az arányt szeretnék javítani, hogy konvergáljon a nyugati arányokhoz.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lecsapott az extrém téli időjárás: rengeteg járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén
Riasztás van érvényben a régióban.
Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők
Ingatlanpiaci Hangulatfelmérés, országos adatokkal.
Betetőzik von der Leyen machinációja, néhány nap maradt a nagy paktumig
A tiltakozó tagállamok továbbra is keresztbe akarnak tenni a megállapodásnak.
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Eddig tartott a tolerancia, zuhannak a piacok Trump újabb akciója miatt.
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
"Ha mi nem szerezzük meg Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja."
Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói
Áprilistól több száz exporttermék áfakedvezményét alakítják át.
Megdöbbentő kezelési módszert fejlesztettek ki: rengeteg betegnek adhat reményt a forradalmi eljárás
Sokak látását adhatja vissza.
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól
Már márciusban megérkezhetnek az első kifizetések a magyar költségvetésnek.
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.