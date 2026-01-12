Világszinten is kiemelkedő a magyar tőzsde teljesítménye

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Világszinten is az élmezőnybe tartozott 2025-ben a magyar tőzsde, a BUX index 40 százalékot emelkedett, az OTP több mint 60 százalékot ralizott, a 4iG árfolyama pedig több mint négy és félszeresére emelkedett 2025-ben. A tavalyi kiemelkedő tőzsdei teljesítmény apropóján tartottak ma sajtótájékoztatót a Budapesti Értéktőzsdén, az eseményen beszédet mondott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

Erős év a magyar tőzsdén

Világszinten is az élmezőnybe tartozott 2025-ben a magyar tőzsde, a BUX index 40 százalékot emelkedett, és 111 032 ponton zárt.

Általában véve a régiónkban nagyon erős volt a részvénypiaci teljesítmény, nagyot ment tavaly a cseh, a román, az osztrák és a lengyel tőzsde is.

Az OTP húzta maga után lokomotívként a magyar piacot, a bankrészvény árfolyama 62 százalékot száguldott, ezzel a blue chipek között a legjobb teljesítményt nyújtotta.

Az év legnagyobb magyar tőzsdei sztorija a 4iG volt, a vállalattal kapcsolatban záporoztak a bejelentések, a cég számtalan megállapodást kötött és a távközlés mellett nagyra nőhet a védelmi és űrszektorban is, részvényárfolyama több mint négy és félszeresére emelkedett 2025-ben.

A magyar tőzsdén az éves részvényforgalom 4 453 milliárd forint volt 2025-ben, természetesen tavaly is az OTP részvényei generálták a legnagyobb forgalmat, a tőzsdetagok rangsorát pedig tavaly is a Wood & Company vezette.

Megszólalt az MNB és a BÉT vezérigazgatója

Az erős 2025-ös magyar tőzsdei teljesítmény kapcsán tartottak ma sajtótájékoztatót a Budapesti értéktőzsdén. Varga Mihály MNB-elnök egy sajtótájékoztatón ismertette a jegybank és a Budapesti Értéktőzsde kilátásait.

A gazdaság sikeréhez stabilitás és bizalom szükséges, amely összekapcsolja a jegybanki és tőzsdei területeket

- hangsúlyozta Varga Mihály. A Budapesti Értéktőzsde továbbra is meghatározó szereplője a régió tőzsdéinek, a második legjobb teljesítményt nyújtva - fogalmazott.

Jelenleg 160 papír forog a tőzsdei kereskedésben, ami színesebb képet mutat, mint amit általában a meghatározó nagyvállalatokról - Mol, OTP - szoktak említeni. A tőzsde folytatni fogja a mentorprogram működtetését, amely az elmúlt tíz évben sikeres volt - mondta.

A számítások szerint 24 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a magyar háztartásoknál készpénzben vagy betétben, amely tőzsdei papírok vásárlását is finanszírozhatná. Ez az összeg nagyobb, mint a BÉT-en kereskedett cégek összértéke.

A magyar háztartások megtakarítása a GDP 5-7 százaléka között van, ami európai összevetésben is jelentős mérték. Ugyanakkor a magyar lakosság pénzügyi vagyonának csak 3%-át viszi tőzsdére, szemben a tíz évvel ezelőtti 1%-kal.

Az infláció leszorítása a legfontosabb cél a stabilitásorientált monetáris politikában

- fogalmazott az MNB-elnök. Az infláció a tavalyi év eleji 5% körüli szintről 2024 végére 4% alá csökkent, így a jegybanki toleranciasávba került.

Varga szerint Jó esély van arra, hogy 2026 elején a 3 százalékos célt is elérjék.

Beszélt arról is, hogy a forint árfolyama stabilizálódott: egy évvel ezelőtt még 410 forint környékén mozgott euróval szemben, jelenleg viszont 385 forint környékén van. Hozzátette, hogy a nemzetközi tartalékok szintje jelentősen nőtt: tavaly év végén 44,6 milliárd euró volt, jelenleg 50,2 milliárd euró fölé emelkedett.

A magyar bankrendszer tőkeerős és bőséges finanszírozást biztosít a magyar gazdaság szereplői számára

- tette hozzá Varga Mihály.

A bankszektor a 2008-as stresszhelyzethez hasonló állapotot is gond nélkül tudna kezelni - fogalmazott. A bankok erős pozíciója lehetővé teszi alacsonyabb kamatozás, tervezhető hitelezés és átláthatóbb működés megvalósítását.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója rámutatott, hogy a BUX index tavaly 40%-os rekordnövekedést ért el, ami messze meghaladta az S&P index 17,9%-os teljesítményét.

Ez nem egy kiugró és egyedi eredmény, hanem az elmúlt 3 évben rendre 30% fölötti növekedést tudott produkálni a Budapesti Értéktőzsde

– hangsúlyozta Tóth Tibor.

A BÉT átlagos növekedése az elmúlt három évben meghaladta a 36%-ot, míg ugyanez a mutató az S&P vonatkozásában ötéves időszakban alig haladja meg a 13%-ot.

Az eltérés a Budapesti Értéktőzsde javára közel 30%-os.

A tőzsde 35. születésnapján, 2025. július 9-én érte el azt az álomhatárt, amire 35 évig vártak: a 100 ezres BUX indexet. Év végére ez már 110 ezer volt, 2025 év elején pedig a 115 ezres szintet is meghaladta. A BUX index 1991-ben ezres értékről indult, így a 100 ezres szint azt jelenti, hogy megszázszorozta értékét. Ez a befektetőknek az elmúlt 35 évben átlagosan 14%-os éves hozamot jelentett.

A BUMIX index, amely a kis- és középvállalatok teljesítményét foglalja össze, még a BUX indexet is megelőzte 44%-os növekedéssel, cáfolva azt a vádat, hogy csak néhány nagy blue chip papír húzza a piacot - mondta Tóth.

Az átlagos napi forgalom tavaly meghaladta a 18 milliárd forintot, ami 50%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez nagyságrendileg 50 millió eurós napi forgalmat jelent, amely messze meghaladja a rendszerváltó közép-európai országok likviditását Lengyelország kivételével. A román vagy bukaresti tőzsdéhez képest ötszörös-hatszoros a szorzó.

Az év legnagyobb tranzakciója a Magyar Bankholding (MBH) részvénykibocsátása volt,

amely az elmúlt 25 év legnagyobb tranzakcióját jelentette.

A jegyzések értéke meghaladta a 100 milliárd forintot, a tényleges tranzakció értéke közel 70 milliárd forint volt. Több mint 12 ezren fektetettek be az MBH részvényeibe, döntő többségük lakossági befektető - sorolta.

További jelentős tranzakció volt a Shopper Park Plus 100 millió eurós nagyságrendű részvénykibocsátása, amely az első euró alapú részvénykibocsátás volt a Budapesti Értéktőzsdén.

A Start Holding sikeresen átlépett a szabályozott piacra, az MVM 100 milliárd forint értékű kötvénykeret programot indított, az Eximbank pedig közel 700 milliárdos kötvénycsomagot hozott le az értéktőzsdére.

Maga a Budapesti Értéktőzsde mint nyilvános részvénytársaság is kiemelkedő eredményeket ért el. Az árbevétel 4,3 milliárd forintot meghaladó mértékű lett, ami 15%-os növekedést jelent, az üzemi eredmény pedig 1,7 milliárd forintot haladja meg, ez 25%-os javulás.

Tóth Tibor szerint a növekedés nem átértékelésből, hanem a cégek teljesítményén és jövedelmezőségén alapul, ami fenntartható.

A Budapesti Értéktőzsde jelenlegi árazása jelentős diszkontot tartalmaz a nyugat-európai vagy amerikai tőzsdékhez képest.

A vezérigazgató kiemelte, hogy jelenleg a magyar megtakarítások mindössze 3%-a kerül a tőzsdére, és ezt az arányt szeretnék javítani, hogy konvergáljon a nyugati arányokhoz.

