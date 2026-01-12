  • Megjelenítés
Világszinten is kiemelkedő a magyar tőzsde teljesítménye
Üzlet

Világszinten is kiemelkedő a magyar tőzsde teljesítménye

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Világszinten is az élmezőnybe tartozott 2025-ben a magyar tőzsde, a BUX index 40 százalékot emelkedett, az OTP több mint 60 százalékot ralizott, a 4iG árfolyama pedig több mint négy és félszeresére emelkedett 2025-ben. A tavalyi kiemelkedő tőzsdei teljesítmény apropóján tartottak ma sajtótájékoztatót a Budapesti Értéktőzsdén, az eseményen beszédet mondott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Erős év a magyar tőzsdén

Világszinten is az élmezőnybe tartozott 2025-ben a magyar tőzsde, a BUX index 40 százalékot emelkedett, és 111 032 ponton zárt.

Általában véve a régiónkban nagyon erős volt a részvénypiaci teljesítmény, nagyot ment tavaly a cseh, a román, az osztrák és a lengyel tőzsde is.

Az OTP húzta maga után lokomotívként a magyar piacot, a bankrészvény árfolyama 62 százalékot száguldott, ezzel a blue chipek között a legjobb teljesítményt nyújtotta.

Az év legnagyobb magyar tőzsdei sztorija a 4iG volt, a vállalattal kapcsolatban záporoztak a bejelentések, a cég számtalan megállapodást kötött és a távközlés mellett nagyra nőhet a védelmi és űrszektorban is, részvényárfolyama több mint négy és félszeresére emelkedett 2025-ben.

Még több Üzlet

Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói

Csúcsközelben indítja a hetet a magyar tőzsde

A magyar tőzsdén az éves részvényforgalom 4 453 milliárd forint volt 2025-ben, természetesen tavaly is az OTP részvényei generálták a legnagyobb forgalmat, a tőzsdetagok rangsorát pedig tavaly is a Wood & Company vezette.

Megszólalt az MNB és a BÉT vezérigazgatója

Az erős 2025-ös magyar tőzsdei teljesítmény kapcsán tartottak ma sajtótájékoztatót a Budapesti értéktőzsdén. Varga Mihály MNB-elnök egy sajtótájékoztatón ismertette a jegybank és a Budapesti Értéktőzsde kilátásait.

A gazdaság sikeréhez stabilitás és bizalom szükséges, amely összekapcsolja a jegybanki és tőzsdei területeket

- hangsúlyozta Varga Mihály. A Budapesti Értéktőzsde továbbra is meghatározó szereplője a régió tőzsdéinek, a második legjobb teljesítményt nyújtva - fogalmazott.

Jelenleg 160 papír forog a tőzsdei kereskedésben, ami színesebb képet mutat, mint amit általában a meghatározó nagyvállalatokról - Mol, OTP - szoktak említeni. A tőzsde folytatni fogja a mentorprogram működtetését, amely az elmúlt tíz évben sikeres volt - mondta.

A számítások szerint 24 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a magyar háztartásoknál készpénzben vagy betétben, amely tőzsdei papírok vásárlását is finanszírozhatná. Ez az összeg nagyobb, mint a BÉT-en kereskedett cégek összértéke.

A magyar háztartások megtakarítása a GDP 5-7 százaléka között van, ami európai összevetésben is jelentős mérték. Ugyanakkor a magyar lakosság pénzügyi vagyonának csak 3%-át viszi tőzsdére, szemben a tíz évvel ezelőtti 1%-kal.

Az infláció leszorítása a legfontosabb cél a stabilitásorientált monetáris politikában

- fogalmazott az MNB-elnök. Az infláció a tavalyi év eleji 5% körüli szintről 2024 végére 4% alá csökkent, így a jegybanki toleranciasávba került.

Varga szerint Jó esély van arra, hogy 2026 elején a 3 százalékos célt is elérjék.

Beszélt arról is, hogy a forint árfolyama stabilizálódott: egy évvel ezelőtt még 410 forint környékén mozgott euróval szemben, jelenleg viszont 385 forint környékén van. Hozzátette, hogy a nemzetközi tartalékok szintje jelentősen nőtt: tavaly év végén 44,6 milliárd euró volt, jelenleg 50,2 milliárd euró fölé emelkedett.

A magyar bankrendszer tőkeerős és bőséges finanszírozást biztosít a magyar gazdaság szereplői számára

- tette hozzá Varga Mihály.

A bankszektor a 2008-as stresszhelyzethez hasonló állapotot is gond nélkül tudna kezelni - fogalmazott. A bankok erős pozíciója lehetővé teszi alacsonyabb kamatozás, tervezhető hitelezés és átláthatóbb működés megvalósítását.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója rámutatott, hogy a BUX index tavaly 40%-os rekordnövekedést ért el, ami messze meghaladta az S&P index 17,9%-os teljesítményét.

Ez nem egy kiugró és egyedi eredmény, hanem az elmúlt 3 évben rendre 30% fölötti növekedést tudott produkálni a Budapesti Értéktőzsde

– hangsúlyozta Tóth Tibor.

A BÉT átlagos növekedése az elmúlt három évben meghaladta a 36%-ot, míg ugyanez a mutató az S&P vonatkozásában ötéves időszakban alig haladja meg a 13%-ot.

Az eltérés a Budapesti Értéktőzsde javára közel 30%-os.

A tőzsde 35. születésnapján, 2025. július 9-én érte el azt az álomhatárt, amire 35 évig vártak: a 100 ezres BUX indexet. Év végére ez már 110 ezer volt, 2025 év elején pedig a 115 ezres szintet is meghaladta. A BUX index 1991-ben ezres értékről indult, így a 100 ezres szint azt jelenti, hogy megszázszorozta értékét. Ez a befektetőknek az elmúlt 35 évben átlagosan 14%-os éves hozamot jelentett.

A BUMIX index, amely a kis- és középvállalatok teljesítményét foglalja össze, még a BUX indexet is megelőzte 44%-os növekedéssel, cáfolva azt a vádat, hogy csak néhány nagy blue chip papír húzza a piacot - mondta Tóth.

Az átlagos napi forgalom tavaly meghaladta a 18 milliárd forintot, ami 50%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez nagyságrendileg 50 millió eurós napi forgalmat jelent, amely messze meghaladja a rendszerváltó közép-európai országok likviditását Lengyelország kivételével. A román vagy bukaresti tőzsdéhez képest ötszörös-hatszoros a szorzó.

Az év legnagyobb tranzakciója a Magyar Bankholding (MBH) részvénykibocsátása volt,

amely az elmúlt 25 év legnagyobb tranzakcióját jelentette.

A jegyzések értéke meghaladta a 100 milliárd forintot, a tényleges tranzakció értéke közel 70 milliárd forint volt. Több mint 12 ezren fektetettek be az MBH részvényeibe, döntő többségük lakossági befektető - sorolta.

További jelentős tranzakció volt a Shopper Park Plus 100 millió eurós nagyságrendű részvénykibocsátása, amely az első euró alapú részvénykibocsátás volt a Budapesti Értéktőzsdén.

A Start Holding sikeresen átlépett a szabályozott piacra, az MVM 100 milliárd forint értékű kötvénykeret programot indított, az Eximbank pedig közel 700 milliárdos kötvénycsomagot hozott le az értéktőzsdére.

Maga a Budapesti Értéktőzsde mint nyilvános részvénytársaság is kiemelkedő eredményeket ért el. Az árbevétel 4,3 milliárd forintot meghaladó mértékű lett, ami 15%-os növekedést jelent, az üzemi eredmény pedig 1,7 milliárd forintot haladja meg, ez 25%-os javulás.

Tóth Tibor szerint a növekedés nem átértékelésből, hanem a cégek teljesítményén és jövedelmezőségén alapul, ami fenntartható.

A Budapesti Értéktőzsde jelenlegi árazása jelentős diszkontot tartalmaz a nyugat-európai vagy amerikai tőzsdékhez képest.

A vezérigazgató kiemelte, hogy jelenleg a magyar megtakarítások mindössze 3%-a kerül a tőzsdére, és ezt az arányt szeretnék javítani, hogy konvergáljon a nyugati arányokhoz.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Bejelentették: 1200 megawattos új atomerőmű épülhet a szomszédban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility