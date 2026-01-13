Itt az új történelmi csúcs az OTP-nél!

Itt az újabb csúcs az aranynál!
Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként mintegy 4630 dollárig emelkedett, miután az amerikai inflációs adatok enyhítették az árnyomással kapcsolatos aggodalmakat. A decemberi headline fogyasztói árindex 2,7 százalékon maradt, miközben a maginfláció 2,6 százalék volt – ez a legalacsonyabb szint 2021 óta –, a havi adat mérséklődése pedig megerősítette azt a várakozást, hogy a monetáris politika nem válik szigorúbbá.
Bemutatták a várva várt kriptoszabályozási javaslatot
Amerikai szenátorok bemutatták azt az átfogó törvénytervezetet, amely először teremtene egyértelmű szabályozási kereteket az Egyesült Államok kriptovaluta-piacára, és pontosan meghatározná, mely pénzügyi hatóságok felügyelik a szektort. A jogszabály a szektor jogbiztonságának növelésével lendületet adhat a digitális eszközök elterjedésének.
Felemás mozgások az USA-ban
Óvatos elmozdulásokkal indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot esett, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalékos pluszban kezdett. Felpörögtek az események a tőzsdéken, az amerikai maginflációs adat a vártnál kedvezőbb lett, míg a headline számok megegyeztek a várttal. Közben elindultak a gyorsjelentések is, JP Morgan 1 százalékos mínuszban van annak ellenére, hogy a vállalat a vártnál kedvezőbb eredményekről számolt be. A héten jelent még a Bank of America, a Citigroup, és a Morgan Stanley is.
Miközben Európa oldalazik, a BUX és az OTP csúcsot dönt
Enyhe esés látszik délután az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül DAX és a FTSE 100 stagnál, míg a CAC 0,4 százalékot esett.
A magyar piac eközben relatív felülteljesítő, a BUX 0,7 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ment, köszönhetően a blue chipek erős teljesítményének. Az OTP 0,9 százalékot emelkedett, ezzel ugyancsak történelmi csúcsot ért el, míg a Mol szintén 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter pedig 0,6 százalékot erősödött.
Durva áremelés a világhírű csokoládégyártónál: annyira megdrágultak a termékek, hogy a vásárlók visszafogták magukat
A Lindt & Sprüngli 2025-ben 12,4 százalékos organikus növekedést ért el, ami kissé meghaladta a piaci várakozásokat, miután a cég 19 százalékkal emelte árait a dráguló kakaó miatt.
Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan
A JP Morgan gyorsjelentésével kezdetét vette az amerikai nagybankok gyorsjelentési szezonja. A legnagyobb amerikai bank a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta az elemzői várakozásokat, és jelenleg 0,3%-os pluszban van a részvény árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.
Itt a fordulat az olaj árában
Nagy emelkedésben vannak ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazták. A Brent jegyzése november közepe óta nem látott szintre kapaszkodott.
Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után
A forint árfolyama a reggeli inflációs adatok közzétételét követően kezdett erősödni, annak ellenére, hogy a decemberi 3,3 százalékos éves drágulás pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal. A piaci reakció mögött meghúzódó egyik legvalószínűbb ok a szolgáltatások inflációjának alakulása lehetett, amely 6,8 százalékos mértékével némi váratlan fordulatot hozott. Ez a részadat azért is bírt kiemelt jelentőséggel a befektetők számára, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében kifejezetten ezt a mutatót jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik meghatározó szempontjaként.
Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium
Az alumínium ára 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár, az ón pedig lendületesen drágul tovább; a befektetők világszerte a kínálat szűkülésére számítanak, ami az egész fémpiacot felfelé húzza, írja a Bloomberg.
Impulzusra várva
Európa tőzsdéin nincs markáns elmozdulás; a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százaléknál kisebb pluszban vagy mínuszban van.
Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft
Donald Trump szerint a Microsoft hamarosan úgy alakítja át adatközpontjai energiafelhasználását, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése ne emelje az amerikaiak villanyszámláját - írta a Cnbc.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
Nincsenek nagy elmozdulások a piacnyitást követően a magyar tőzsdén, a BUX index 0,1 százalékos pluszban van.
Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után
Venezuela tőzsdéje nemhogy megingott volna Nicolás Maduro elnök Donald Trump általi elfogása után, hanem történelmi csúcsra emelkedett, mert a befektetők fordulópontra számítanak a meggyötört gazdaságban - írta meg a Cnbc.
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
A chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megváltoztatja az arany-, ezüst-, platina- és palládium-határidős ügyletek letéti követelményeinek számítási módját, miután az árak megugrottak és rendkívül volatilis lett a kereskedés - írja a Bloomberg. Egyes elemzők szerint a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,73 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, miközben az Egyesült Államokból szintén friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 590,2
|0,2%
|1,3%
|2,3%
|3,2%
|18,2%
|59,6%
|S&P 500
|6 977,27
|0,2%
|1,1%
|2,2%
|1,9%
|19,7%
|83,6%
|Nasdaq
|25 787,66
|0,1%
|1,5%
|2,3%
|2,1%
|23,7%
|100,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 939,89
|0,0%
|0,2%
|2,2%
|3,2%
|32,5%
|84,4%
|Hang Seng
|26 608,48
|1,4%
|1,0%
|2,4%
|3,8%
|39,6%
|-5,9%
|CSI 300
|4 789,92
|0,7%
|1,5%
|4,6%
|3,5%
|28,3%
|-14,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 405,34
|0,6%
|2,2%
|5,0%
|3,7%
|25,7%
|82,4%
|CAC
|8 358,76
|0,0%
|1,8%
|3,6%
|2,6%
|12,5%
|47,9%
|FTSE
|10 140,7
|0,2%
|1,4%
|5,1%
|2,1%
|22,9%
|50,1%
|FTSE MIB
|45 732,2
|0,0%
|-0,3%
|5,1%
|1,8%
|30,3%
|101,9%
|IBEX
|17 673,8
|0,1%
|0,3%
|4,9%
|2,1%
|50,8%
|111,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|117 385,4
|0,8%
|3,7%
|7,1%
|5,7%
|43,6%
|165,3%
|ATX
|5 440,34
|0,7%
|0,8%
|6,6%
|2,1%
|49,0%
|83,5%
|PX
|2 741,1
|-0,3%
|1,0%
|6,7%
|2,1%
|52,1%
|154,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 250
|1,8%
|3,2%
|8,3%
|6,1%
|64,8%
|162,9%
|Mol
|3 196
|-0,1%
|6,9%
|8,7%
|8,7%
|15,8%
|32,5%
|Richter
|10 200
|-0,8%
|3,0%
|5,0%
|3,4%
|-4,0%
|37,8%
|Magyar Telekom
|1 864
|0,1%
|3,0%
|5,3%
|4,0%
|39,5%
|370,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,39
|0,7%
|2,2%
|3,1%
|3,7%
|-23,1%
|11,9%
|Brent
|63,95
|0,9%
|3,5%
|4,6%
|5,1%
|-18,9%
|12,8%
|Arany
|4 629,1
|2,8%
|4,1%
|8,0%
|7,0%
|72,0%
|150,8%
|Devizák
|EURHUF
|387,1500
|0,4%
|0,9%
|0,4%
|0,8%
|-6,3%
|7,8%
|USDHUF
|331,4074
|0,0%
|1,1%
|0,9%
|1,4%
|-17,8%
|12,2%
|GBPHUF
|446,7200
|0,6%
|0,7%
|1,9%
|1,4%
|-9,3%
|11,2%
|EURUSD
|1,1682
|0,4%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,5%
|14,0%
|-3,9%
|USDJPY
|157,8750
|0,0%
|0,8%
|1,3%
|0,7%
|0,2%
|51,5%
|GBPUSD
|1,3476
|0,4%
|-0,2%
|0,9%
|0,2%
|10,2%
|-1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 195
|0,8%
|-2,9%
|1,0%
|2,8%
|-3,7%
|167,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|0,5%
|0,7%
|0,4%
|0,6%
|-12,2%
|268,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|-1,0%
|-2,6%
|-1,1%
|-2,1%
|9,1%
|-661,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,69
|-1,0%
|-2,3%
|-5,1%
|-2,6%
|-3,7%
|190,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
