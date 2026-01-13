  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap drágul a benzin a kutakon, írja a holtankoljak.

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti.

Ma, 2026.01.13-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter 

Fenti benzin átlagár emelkedhet tovább. 

