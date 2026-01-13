"Szupertudást" épít a mesterséges intelligencia, rejtett összefüggéseket keresnek

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az Eden névre keresztelt mesterségesintelligencia-modellek a brit Basecamp Research által világszerte gyűjtött, főként mikrobamintákból származó evolúciós információkat használják fel. Ezek az adatok korábban egyetlen nyilvános adatbázisban sem szerepeltek.

John Finn, a Basecamp tudományos igazgatója szerint a kutatócsoport azt térképezi fel, hogyan fejlődtek a bolygónkon élő szervezetek az idők során. Úgy véli, hogy

a módszer hosszabb távon több ezer, jelenleg még kezelhetetlen rákos és genetikai betegség gyógyításában is szerepet kaphat.

Finn hangsúlyozta, hogy a gépi tanulás ezekből az adatokból képes kiszűrni a különböző fajok és a mintegy négymilliárd évnyi evolúció közötti rejtett összefüggéseket.

Az Eden modellek egy olyan adathalmazból tanulva terveztek lehetséges új terápiákat, amely

több mint tízmilliárd, korábban ismeretlen gént tartalmazott, több mint egymillió fajból.

A munkában az Nvidia chipgyártó is közreműködött, amely egyben a Basecamp befektetője is. A kutatás keretében először sikerült mesterséges intelligencia segítségével olyan enzimeket tervezni, amelyek pontos, nagy méretű géninszercióra képesek az emberi genomban. A Basecamp közlése szerint eddig több mint tízezer, betegségekkel összefüggő helyen végeztek ilyen beavatkozást, ami a laboratóriumi tesztekben a rákos sejtek hatékony pusztulását eredményezte.

A géninszerció során nagy terápiás DNS-szekvenciákat helyeznek el pontosan meghatározott helyeken a genomban. A jelenleg legelterjedtebb technikák ezzel szemben többnyire csak kisebb módosításokra képesek, és ehhez a DNS-t is meg kell sérteniük, ami jelentősen korlátozza az alkalmazhatóságukat.

Kay Davies, az Oxfordi Egyetem professzor emeritája úgy véli, az áttörés jelentősen csökkentheti a géninszerció mellékhatásait. Szerinte, ha a mesterséges intelligenciával sikerül növelni a beavatkozások pontosságát és ezzel együtt mérsékelni a nem kívánt hatásokat, az a biztonságosság terén is új szintet jelenthet.

Az Eden emellett egy olyan peptidkönyvtárat is létrehozott, amely képes lehet elpusztítani a jelenlegi antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat. A legjobban teljesítő peptidek a beszámolók szerint erős hatékonyságot mutattak a kritikus prioritású, többszörösen rezisztens kórokozókkal szemben.

Omar Abudayyeh, a Harvard Egyetem Orvosi Karának génszerkesztési szakértője szerint az Eden legfőbb előrelépése az, hogy egyetlen modell segítségével képes működőképes biológiai komponenseket létrehozni több, egymástól eltérő terápiás területen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy további kutatásokra van szükség annak igazolására, hogy az antimikrobiális peptidek valóban biztonságosak, a géninszerciós módszerek pedig hatékonyak és kellően specifikusak az emberi sejtekben.

Fyodor Urnov, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) génszerkesztési kutatója úgy fogalmazott, hogy bár a Basecamp lenyűgöző eszköztárat fejlesztett ki, a valódi klinikai hatás számos egyéb tényezőtől is függ majd, például a szabályozói környezettől és a gyártási kapacitásoktól. Felhívta a figyelmet arra is, hogy jelenleg a génterápiás cégek mindössze mintegy húsz genetikai betegség kezelésén dolgoznak az ismert, nagyjából ötezer közül.

Urnov szerint már túl vagyunk azon a korszakon, amikor elegendő volt annyit mondani, hogy megjelent egy új, látványos génmanipulációs eszköz, amely majd önmagában meghatározza a jövőt. Ma már azt is bizonyítani kell, hogy ezek az eljárások nagy léptékben, biztonságosan és gazdaságosan is alkalmazhatók a betegek kezelésében.

