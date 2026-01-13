Vészjósló figyelmeztetést küldött a Microsoft elnöke, ebből még baj lehet

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Brad Smith, a Microsoft elnöke elmondta: a kínai DeepSeek technológiájának gyors terjedése az olyan feltörekvő piacokon, mint Afrika, jól mutatja, milyen erős versennyel szembesülnek az amerikai vállalatok világszerte.

Smith szerint ma már el kell ismerni, hogy

Kínának – szemben az egy évvel ezelőtti helyzettel – versenyképes, sőt egyre több versenyképes nyílt forráskódú modellje van.

"Ezeket a modelleket a kínai kormány is támogatja, így az árversenyben könnyen fölénybe kerülhetnek az amerikai vállalatokkal szemben" – fogalmazott.

A Microsoft kutatása szerint a DeepSeek tavaly bemutatott R1 nagyméretű nyelvi modellje felgyorsította a mesterséges intelligencia elterjedését világszerte, különösen a globális délen. Ebben kulcsszerepe van annak, hogy a modell könnyen hozzáférhető és olcsón használható. A vállalat szerint ennek köszönhetően Kína megelőzte az Egyesült Államokat a nyílt MI-modellek globális piacán. Ezeket a modelleket a fejlesztők gyakran ingyenesen használhatják és szabadon módosíthatják.

Ezzel szemben az amerikai technológiai óriások – például az OpenAI, a Google és az Anthropic – továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a legfejlettebb technológiáik felett teljes ellenőrzést tartsanak fenn. Elsősorban előfizetésekből és nagyvállalati szerződésekből termelnek bevételt.

A Microsoft adatai szerint a DeepSeek 18 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Etiópiában, és 17 százalékossal Zimbabwéban. Azokban az országokban, ahol az amerikai technológiai termékek elérhetősége korlátozott, a kínai cég még nagyobb előnyre tett szert: Fehéroroszországban 56, Kubában 49, Oroszországban pedig 43 százalékos a részesedése.

Smith úgy véli, az afrikai országoknak nemzetközi fejlesztési bankoktól vagy hitelintézetektől származó befektetésekre lenne szükségük adatközpontok építéséhez, illetve az energiaköltségek fedezéséhez.

Ha kizárólag a magántőkére hagyatkozunk, az nem lesz elegendő ahhoz, hogy felvegyük a versenyt egy olyan szereplővel, amelyet ilyen mértékben támogat az állam

– mondta.

Bright Simons, a ghánai IMANI kutatóintézet alelnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy tudományosan nehéz pontosan megállapítani, valóban akkora térnyerést ért-e el a DeepSeek Afrikában, mint ahogy azt egyes adatok sugallják. Szerinte az afrikai felhasználók nem engedhetik meg maguknak a drága szolgáltatásokat, ezért inkább a Meta Llama modelljéhez vagy olcsóbb kínai alternatívákhoz fordulnak. Emellett saját fejlesztésű kisebb nyelvi modelleket is használnak, például a pán-afrikai Masakhane vagy a dél-afrikai InkubaLM rendszereit.

A Microsoft kutatása azt is kimutatta, hogy a mesterséges intelligencia használata jelenleg főként a fejlett országokra koncentrálódik. 2025 negyedik negyedévében a globális észak lakosságának csaknem egynegyede használt MI-t, míg a globális délen ez az arány mindössze 14 százalék volt.

Smith szerint ez a növekvő szakadék aggodalomra ad okot, és ha nem kezelik, tovább mélyítheti az észak és dél közötti gazdasági egyenlőtlenségeket.

"Nekünk, amerikai vállalatoknak erősebb a bizalmi tőkénk, és jobb chipekhez férünk hozzá, mint a kínai cégek. Az árversenyben azonban így is helyt kell állnunk" – fogalmazott Smith.

Címlapkép forrása: Shutterstock