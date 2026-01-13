Vészjósló figyelmeztetést küldött a Microsoft elnöke, ebből még baj lehet

Brad Smith, a Microsoft elnöke elmondta: a kínai DeepSeek technológiájának gyors terjedése az olyan feltörekvő piacokon, mint Afrika, jól mutatja, milyen erős versennyel szembesülnek az amerikai vállalatok világszerte.
Smith szerint ma már el kell ismerni, hogy
Kínának – szemben az egy évvel ezelőtti helyzettel – versenyképes, sőt egyre több versenyképes nyílt forráskódú modellje van.
"Ezeket a modelleket a kínai kormány is támogatja, így az árversenyben könnyen fölénybe kerülhetnek az amerikai vállalatokkal szemben" – fogalmazott.
A Microsoft kutatása szerint a DeepSeek tavaly bemutatott R1 nagyméretű nyelvi modellje felgyorsította a mesterséges intelligencia elterjedését világszerte, különösen a globális délen. Ebben kulcsszerepe van annak, hogy a modell könnyen hozzáférhető és olcsón használható. A vállalat szerint ennek köszönhetően Kína megelőzte az Egyesült Államokat a nyílt MI-modellek globális piacán. Ezeket a modelleket a fejlesztők gyakran ingyenesen használhatják és szabadon módosíthatják.
Ezzel szemben az amerikai technológiai óriások – például az OpenAI, a Google és az Anthropic – továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a legfejlettebb technológiáik felett teljes ellenőrzést tartsanak fenn. Elsősorban előfizetésekből és nagyvállalati szerződésekből termelnek bevételt.
A Microsoft adatai szerint a DeepSeek 18 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Etiópiában, és 17 százalékossal Zimbabwéban. Azokban az országokban, ahol az amerikai technológiai termékek elérhetősége korlátozott, a kínai cég még nagyobb előnyre tett szert: Fehéroroszországban 56, Kubában 49, Oroszországban pedig 43 százalékos a részesedése.
Smith úgy véli, az afrikai országoknak nemzetközi fejlesztési bankoktól vagy hitelintézetektől származó befektetésekre lenne szükségük adatközpontok építéséhez, illetve az energiaköltségek fedezéséhez.
Ha kizárólag a magántőkére hagyatkozunk, az nem lesz elegendő ahhoz, hogy felvegyük a versenyt egy olyan szereplővel, amelyet ilyen mértékben támogat az állam
– mondta.
Bright Simons, a ghánai IMANI kutatóintézet alelnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy tudományosan nehéz pontosan megállapítani, valóban akkora térnyerést ért-e el a DeepSeek Afrikában, mint ahogy azt egyes adatok sugallják. Szerinte az afrikai felhasználók nem engedhetik meg maguknak a drága szolgáltatásokat, ezért inkább a Meta Llama modelljéhez vagy olcsóbb kínai alternatívákhoz fordulnak. Emellett saját fejlesztésű kisebb nyelvi modelleket is használnak, például a pán-afrikai Masakhane vagy a dél-afrikai InkubaLM rendszereit.
A Microsoft kutatása azt is kimutatta, hogy a mesterséges intelligencia használata jelenleg főként a fejlett országokra koncentrálódik. 2025 negyedik negyedévében a globális észak lakosságának csaknem egynegyede használt MI-t, míg a globális délen ez az arány mindössze 14 százalék volt.
Smith szerint ez a növekvő szakadék aggodalomra ad okot, és ha nem kezelik, tovább mélyítheti az észak és dél közötti gazdasági egyenlőtlenségeket.
"Nekünk, amerikai vállalatoknak erősebb a bizalmi tőkénk, és jobb chipekhez férünk hozzá, mint a kínai cégek. Az árversenyben azonban így is helyt kell állnunk" – fogalmazott Smith.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Megtörtént az év legsúlyosabb orosz csapása: egész Kijev sötétbe borult
Kritikus csapást szenvedett az áramhálózat.
Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható
Kettészakad az ország, hatalmas lesz a kontraszt.
Váratlanul kilőtt az egyik lakossági állampapír
Ezt nem láttuk jönni.
Gigászi terjeszkedésbe kezd az Aldi Amerikában
17 millió új vásárlót kell kiszolgálniuk.
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
Esés jöhet a profik szerint.
Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda
Egy korszak véget ér.
Betiltották a bankok egyik kedvenc trükkjét, eurómilliárdos a tét
Bezárt egy kiskaput az EBA.
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.