10 milliárd dollárért vásárol be az OpenAI
10 milliárd dollárért vásárol be az OpenAI

Az OpenAI három év alatt akár 750 megawattnyi számítási kapacitást vásárolhat a Cerebras vállalattól, több mint 10 milliárd dollár értékben.

Az OpenAI megállapodást kötött a Cerebras technológiai vállalattal, amelynek értelmében három év alatt akár 750 megawatt számítási kapacitást vásárolhat – számolt be róla szerdán a The Wall Street Journal. A megállapodás értéke meghaladja a 10 milliárd dollárt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

