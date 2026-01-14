  • Megjelenítés
Éles bírálói akadtak Trumpnak, kényes kérdésben hozott döntést az elnök
Üzlet

Éles bírálói akadtak Trumpnak, kényes kérdésben hozott döntést az elnök

Portfolio
Amerikai törvényhozók és volt kormányzati tisztviselők szerdán élesen bírálták Donald Trump elnök döntését, amely lehetővé teszi az Nvidia számára, hogy második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjeit Kínába exportálja. Szerintük a lépés aláássa Amerika technológiai fölényét, és felgyorsíthatja Peking katonai fejlesztéseit. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Trump-kormányzat kedden hivatalosan is zöld utat adott az Nvidia H200-as chipjeinek kínai értékesítésére. A döntés várhatóan hamarosan beindítja a szállításokat, a washingtoni Kína-szkeptikusok határozott tiltakozása ellenére.

Matt Pottinger, aki Trump első elnöksége alatt vezető ázsiai tanácsadóként dolgozott a Fehér Házban, egy kongresszusi meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy

a kormányzat "rossz úton jár" a mesterséges intelligencia terén.

Szerinte a H200-as chipek Kínába küldése "felturbózza Peking katonai modernizációját". Úgy véli, ez fejleszti Kína képességeit az atomfegyverektől a kiberhadviselésen és az autonóm drónokon át egészen a biológiai hadviselésig és a hírszerzési műveletekig. Hozzátette: a Kongresszusnak korlátokat kell szabnia, hogy ez a hiba ne ismétlődhessen meg.

Még több Üzlet

Új korlátozást vezet be az egyik népszerű légitársaság, ennek sokan nem fognak örülni

Elromlott a hangulat: esik Amerika

Lecsaptak a kiberbűnözők "fegyvertárára", kőkemény ütést vittek be a rendőrök

Egyes republikánus képviselők osztották aggodalmait, bár közvetlenül nem bírálták a döntést. Michael McCaul képviselő általánosságban úgy fogalmazott:

Nem lehet katonai szintű MI-technológiát eladni Kínának. Rengeteg szellemi tulajdont lopnak el tőlünk, de nem kell önként odaadnunk nekik.

A Biden-kormányzat korábban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a fejlett félvezetők Kínába irányuló exportját. A Trump-kormányzat – élén David Sacks mesterségesintelligencia-megbízottal – azzal érvel, hogy a chipek engedélyezése visszatartja a kínai versenytársakat, például a szigorú szankciókkal sújtott Huawei-t attól, hogy megpróbálják utolérni az Nvidia és az AMD legfejlettebb technológiáit. Pottinger ezt az elképzelést "fantáziálásnak" nevezte.

A kedden közzétett szabályozás szerint a Kínába exportálandó chipeket független, harmadik fél laboratóriumának kell ellenőriznie. Kína ráadásul nem kaphat az amerikai vásárlóknak eladott chipek összmennyiségének 50 százalékánál többet. Az Nvidiának igazolnia kell, hogy elegendő H200-as áll rendelkezésre az Egyesült Államokban, mielőtt bármit Kínába szállítana. A kínai vevőknek megfelelő biztonsági eljárásokat kell bevezetniük, és vállalniuk kell, hogy nem használják a chipeket katonai célokra.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztően felgyorsítja a gyógyszerkutatást a mesterséges intelligencia, léptek a hatóságok

Hegedüs Éva: a bankszektor elmúlt évtizede a digitalizációról szólt, a következő 15 év az AI-ról fog

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Elromlott a hangulat: esik Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility