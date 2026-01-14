Éles bírálói akadtak Trumpnak, kényes kérdésben hozott döntést az elnök

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Trump-kormányzat kedden hivatalosan is zöld utat adott az Nvidia H200-as chipjeinek kínai értékesítésére. A döntés várhatóan hamarosan beindítja a szállításokat, a washingtoni Kína-szkeptikusok határozott tiltakozása ellenére.

Matt Pottinger, aki Trump első elnöksége alatt vezető ázsiai tanácsadóként dolgozott a Fehér Házban, egy kongresszusi meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy

a kormányzat "rossz úton jár" a mesterséges intelligencia terén.

Szerinte a H200-as chipek Kínába küldése "felturbózza Peking katonai modernizációját". Úgy véli, ez fejleszti Kína képességeit az atomfegyverektől a kiberhadviselésen és az autonóm drónokon át egészen a biológiai hadviselésig és a hírszerzési műveletekig. Hozzátette: a Kongresszusnak korlátokat kell szabnia, hogy ez a hiba ne ismétlődhessen meg.

Egyes republikánus képviselők osztották aggodalmait, bár közvetlenül nem bírálták a döntést. Michael McCaul képviselő általánosságban úgy fogalmazott:

Nem lehet katonai szintű MI-technológiát eladni Kínának. Rengeteg szellemi tulajdont lopnak el tőlünk, de nem kell önként odaadnunk nekik.

A Biden-kormányzat korábban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a fejlett félvezetők Kínába irányuló exportját. A Trump-kormányzat – élén David Sacks mesterségesintelligencia-megbízottal – azzal érvel, hogy a chipek engedélyezése visszatartja a kínai versenytársakat, például a szigorú szankciókkal sújtott Huawei-t attól, hogy megpróbálják utolérni az Nvidia és az AMD legfejlettebb technológiáit. Pottinger ezt az elképzelést "fantáziálásnak" nevezte.

A kedden közzétett szabályozás szerint a Kínába exportálandó chipeket független, harmadik fél laboratóriumának kell ellenőriznie. Kína ráadásul nem kaphat az amerikai vásárlóknak eladott chipek összmennyiségének 50 százalékánál többet. Az Nvidiának igazolnia kell, hogy elegendő H200-as áll rendelkezésre az Egyesült Államokban, mielőtt bármit Kínába szállítana. A kínai vevőknek megfelelő biztonsági eljárásokat kell bevezetniük, és vállalniuk kell, hogy nem használják a chipeket katonai célokra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images