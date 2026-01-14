  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Elromlott a hangulat: esett Amerika

Aránylag izgalommentesen zajlott ma a kereskedés az európai piacokon, de ez egyáltalán nem volt igaz a magyar tőzsdére, a BUX index ugyanis folytatta idei szárnyalását és 1,5 százalékkal magasabban zárta a napot. Messze kiemelkedett a magyar tőzsdei szereplők közül a Mol, miután az olajcég árfolyama 5 százalékot ralizott kifejezetten magas forgalom mellett. Az extrém mozgás alapvetően technikai indíttatású volt, hiszen tegnap tört ki felfelé a már 2022 eleje óta tartó oldalazó sávból a Mol részvénye, ezzel 2019 óta nem látott szintre került az árfolyam – a kulcsszintet átlépve most felbátorodhattak a vevők. Egyébként a szerb olajfinomító NIS potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtja most elsősorban a sztorit, de az emelkedő olajárak is kedveznek. 

Bár a Fed Bézs Könyv jelentése egy-két pozitív fejleményt is tartalmazott az amerikai gazdaságról, az indexek a napközbeni mínuszokból nem tudtak felállni: a Dow Jones 0,1, az S&P 500 0,5, a Nasdaq 1 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

Jó hír rékezett az amerikai gazdaságról

Az Egyesült Államok legtöbb régiójában élénkül a gazdaság, a foglalkoztatottság lényegében változatlan maradt – derül ki a Federal Reserve szerdán közzétett Bézs könyv jelentéséből, amely várhatóan nem módosítja érdemben a jegybank két hét múlva esedékes kamatdöntésének irányát.

Tovább a cikkhez
Jó hír rékezett az amerikai gazdaságról
Éles bírálói akadtak Trumpnak, kényes kérdésben hozott döntést az elnök

Amerikai törvényhozók és volt kormányzati tisztviselők szerdán élesen bírálták Donald Trump elnök döntését, amely lehetővé teszi az Nvidia számára, hogy második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjeit Kínába exportálja. Szerintük a lépés aláássa Amerika technológiai fölényét, és felgyorsíthatja Peking katonai fejlesztéseit. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!

Tovább a cikkhez
Éles bírálói akadtak Trumpnak, kényes kérdésben hozott döntést az elnök
Esnek az amerikai tőzsdék

Lefelé húzzák az amerikai tőzsdéket a gyorsjelentésüket ma közzétett bankok, de az általános hangulat sem kedvező: a vezető indexek esést jeleznek. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 1, a Nasdaq 1,4 százalékos esést mutat.

Nagyon erős zárás a tőzsdén, a Mol vezette a menetet

A BUX index ma is folytatta idei szárnyalását és 1,5 százalékkal magasabban zárta a napot. Messze kiemelkedett a magyar tőzsdei szereplők közül a Mol, miután az olajcég árfolyama 5 százalékot ralizott kifejezetten magas forgalom mellett, végül 3418 forinton zárt a részvény. Ami a többi blue chipet illeti: az OTP 0,3 száalékos emelkedést követően 38030 forinton forinton zárt, a Richter 0,1 százalékot esett és 10280 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 3,2 százalékos emelkedést követően 1910 forinton zárt.

Esnek az amerikai bankpapírok

Több amerikai bankóriás, a Bank of America, a Citi és a Wells Fargo is a mai amerikai piacnyitás előtt közölte negyedik negyedéves gyorsjelentését, a piac pedig reagál: a Citi profitja jóval a várt alatt alakult, esik is az árfolyam (-2,9%). De a BAC és a WFC befektetői sem örülhetnek, mindkét papír 5 százalék körüli mínuszban van.

Vucic már tudja, hogy ki veszi meg a szerb olajtársaságot

A szerb államfő az Egyesült Arab Emírségek elnökével folytatott tárgyalásai után bejelentette, hogy már tudja, ki lesz a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) új partnere, ám az információt egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra - írja az RTV.rs.

Tovább a cikkhez
Vucic már tudja, hogy ki veszi meg a szerb olajtársaságot
Több mint 2 millió 4iG részvényt értékesítettek a vállalat vezető tisztségviselői

A januári eleji vásárlások után most több mint 2 millió darab 4iG részvényt értékesítettek tőzsdén kívüli kereskedésben a vállalat MRP programjában résztvevő vezető tisztségviselői és más MRP tagok egyaránt.

Tovább a cikkhez
Több mint 2 millió 4iG részvényt értékesítettek a vállalat vezető tisztségviselői
Kinyitott Amerika

A nyitást követően a Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,3 százalékos mínuszban van.

Történelmi döntés készül - Ez a kitörés előtt álló részvény lehet a nagy nyertese!

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ma este dönthet Donald Trump vámjairól. Amennyiben Trump ellen döntenek, úgy a döntés kedvező lehet azoknak a részvényeknek, amelyeket a leginkább sújtottak az elnök intézkedései. Mostani elemzésünkben ezért egy olyan vállalattal fogunk foglalkozni, amely különösen jól járhat a vámok eltörlésével.

Tovább a cikkhez
Történelmi döntés készül - Ez a kitörés előtt álló részvény lehet a nagy nyertese!
Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció

A kormányzati leállás óta most érkeztek először termelői inflációs adatok és rögtön meglepetést okoztak, hiszen októberben és novembernen is emelkedést láthattunk. A kiskereskedelmi forgalom a várakozásokkal megegyezően érkezett. Mindkét adat rávilágít arra, hogy a további kamatsökkentéseket már nem fogják tálcán kínálni.

Tovább a cikkhez
Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció
Kitört a magyar részvény, rég nem látott magasságokban az árfolyam

Tegnapi elemzésünkben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy magyar részvényt, amely nagy lendületben van, és egy fontos ellenállás áttörésére készül. Ez az áttörés szerdán meg is történt, ennek köszönhetően pedig rég nem látott magasságokban jár az árfolyam.

Tovább a cikkhez
Kitört a magyar részvény, rég nem látott magasságokban az árfolyam
Nagyot bukott a Citigroup Oroszországon, de a gyorsjelentés többi része rendben van

A Citigroup negyedik negyedéves nyeresége 13 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miután a bank 1,2 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el orosz operációjának eladása miatt. A veszteséget csak részben ellensúlyozták a vállalatfinanszírozásból és a vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból származó magasabb bevételek, ennek ellenére a részvények 0,6%-os emelekedést mutatnak a nyitás előtti kereskedésben, hiszen a vártnál jobban sikerült a gyorsjelentés.

Tovább a cikkhez
Nagyot bukott a Citigroup Oroszországon, de a gyorsjelentés többi része rendben van
Bevezették az eurót, pár nap alatt mindenkit lehagyott a tőzsde

Bulgária január 1-jén csatlakozott az euróövezethez, és a váltás már most látványos eredményeket hozott a tőzsdén - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Bevezették az eurót, pár nap alatt mindenkit lehagyott a tőzsde
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A Wells Fargo profitja és bevétele is alacsonyabb lett a tavalyi negyedik negyedévben az elemzői várakozásnál, és a 2026-ra várt kamatbevételek is elmaradnak a várakozásoktól. Egy nagyobb eszeri tétel, az elbocsátások miatt kifizetett 612 millió dolláros végkielégítés is rontotta a bank eredményét a negyedévben. A pénzintézet részvényeit 2 százalék kötüli mínuszba vágták a befektetők a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Tovább a cikkhez
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Kis esés jöhet Amerikában

A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint a Nasdaq 0,6, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,3 százalékos mínuszban nyithat.

Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról

Kína venezuelai olajimportja már februártól jelentősen visszaeshet, mivel az amerikai blokád óta jóval kevesebb tartályhajó hagyhatta el a dél-amerikai ország kikötőit. Az amerikai akció eredményeként más országok olajkapacitásai szabadulhatnak fel, és innen próbálhatja pótolni Kína a kieső importot – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról
Nagy változás jön a Teslánál!

Elon Musk az X-en bejelentette, hogy a Tesla önvezető szoftvere, az FSD (Full Self Driving) február 14-től már csak havi előfizetéses konstrukcióban lesz elérhető.

Tovább a cikkhez
Nagy változás jön a Teslánál!
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.

Tovább a cikkhez
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Mi a helyzet a vezető börzéken?

Mérsékelt emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést a vezető európai részvényindexek.

Az angol FTSE és a francia CAC egyaránt 0,4-0,4, a német DAX index pedig 0,1 százalékos pluszban nyitott.

DAX_2026-01-14_09-26-59
Repülőrajtot vett a Mol!

A hazai nagypapírok közül a Mol kezdte a legerősebben a napot, az olajcég részvényei már több mint 2 százalékos pluszban vannak. A mai emelkedéssel ráadásul már közel 7 éves csúcson van az árfolyam. 

Tovább a cikkhez
Repülőrajtot vett a Mol!
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája

A Honda bejelentette, hogy megújítja logóját. A Honda autóit jelképező ikonikus H-jel 1963-ban került bevezetésre, az évek során azonban többször is dizájnváltáson esett át.

Tovább a cikkhez
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája
Nagyot esett a JP Morgan, de "ez a részvény mindig visszapattan", gyors korrekció jöhet

A JPMorgan Chase rövid időn belül talpra állhat a gyorsjelentés utáni, 4,2%-os árfolyameséséből - vélik a CNBC-nél.

Tovább a cikkhez
Nagyot esett a JP Morgan, de
Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat

A Trump-kormányzat kedden hivatalosan engedélyezte, hogy az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjét, a H200-ast Kínába értékesítsék. A döntés várhatóan beindítja a szállításokat, noha Washingtonban több politikus is keményebb fellépést sürget Pekinggel szemben, és súlyos nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.

Tovább a cikkhez
Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat
Mit csinál az olaj?

Az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak hatására egy hét alatt 8 százalékot emelkedett a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára. Szerda reggel azonban nem látszik nagyobb elmozdulás.

BRENT_2026-01-14_07-26-31
Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét

A hétfői alulteljesítés után újabb eséssel zárták a keddi kereskedést az amerikai kártyatársaságok és bankok részvényei, miután a pénzügyi szektort különösen rosszan érintené Donald Trump hitelkártya-kamatplafonra vonatkozó javaslata.

Tovább a cikkhez
Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét
Történelmi csúcsok a nemesfémpiacon

Az arany 1 százalékos pluszban van ma reggel, az éjjeli órákban 4640 dollárnál újabb történelmi csúcsot ért ez az árfolyam.

XAUUSD_2026-01-14_07-23-19

Az ezüst eközben már 4 százalékot emelkedett, történelme során pedig először a 90 dollárt is átlépte az árfolyam.

SILVER_2026-01-14_07-23-27
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,58 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai oldalon az MNB a novemberi havi fizetési mérleget, a KSH pedig a decemberi építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton az USA-ban érkeznek a jelzáloghitel-igénylések, a termelői infláció, a kiskereskedelmi forgalom és a harmadik negyedéves folyó fizetési mérleg számai, este pedig megjelenik a Fed Bézs könyve.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 7,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 10,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 7,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 191,99 -0,8% -0,5% 1,5% 2,3% 16,3% 58,4%
S&P 500 6 963,74 -0,2% 0,3% 2,0% 1,7% 19,3% 82,8%
Nasdaq 25 741,95 -0,2% 0,4% 2,2% 1,9% 23,9% 98,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 549,16 3,1% 2,0% 5,3% 6,4% 36,6% 88,2%
Hang Seng 26 848,47 0,9% 0,5% 3,4% 4,8% 42,3% -4,9%
CSI 300 4 761,03 -0,6% -0,6% 3,9% 2,8% 27,9% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 420,66 0,1% 2,1% 5,1% 3,8% 26,3% 82,4%
CAC 8 347,2 -0,1% 1,3% 3,5% 2,4% 12,7% 47,4%
FTSE 10 137,35 0,0% 0,1% 5,1% 2,1% 23,3% 50,3%
FTSE MIB 45 525,1 -0,5% -0,5% 4,6% 1,3% 30,8% 100,2%
IBEX 17 687,1 0,1% 0,2% 4,9% 2,2% 51,3% 111,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 118 863,1 1,3% 2,1% 8,4% 7,1% 43,9% 166,0%
ATX 5 410,3 -0,6% -0,1% 6,0% 1,6% 47,7% 82,4%
PX 2 743,44 0,1% 0,0% 6,8% 2,2% 52,9% 154,8%
Magyar blue chipek              
OTP 37 920 1,8% 2,6% 10,2% 8,0% 65,2% 170,1%
Mol 3 250 1,7% 3,2% 10,5% 10,5% 15,7% 34,3%
Richter 10 290 0,9% 0,6% 6,0% 4,3% -3,6% 31,4%
Magyar Telekom 1 850 -0,8% 1,8% 4,5% 3,2% 40,6% 365,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,85 2,5% 6,8% 5,6% 6,3% -23,5% 15,3%
Brent 65,54 2,5% 7,9% 7,2% 7,7% -19,3% 16,7%
Arany 4 612,5 -0,4% 3,0% 7,6% 6,7% 73,0% 148,2%
Devizák              
EURHUF 386,2750 -0,2% 0,4% 0,2% 0,6% -6,5% 7,2%
USDHUF 331,5381 0,0% 0,8% 1,0% 1,4% -18,2% 11,9%
GBPHUF 445,4050 -0,3% 0,3% 1,6% 1,1% -9,4% 10,1%
EURUSD 1,1651 -0,3% -0,4% -0,7% -0,8% 14,3% -4,2%
USDJPY 157,9700 0,0% 0,9% 1,3% 0,8% 0,3% 52,0%
GBPUSD 1,3437 -0,3% -0,5% 0,6% -0,1% 10,6% -1,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 366 4,6% 1,8% 5,6% 7,5% 0,9% 155,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 -0,3% 0,1% 0,0% 0,2% -12,9% 283,4%
10 éves német állampapírhozam 2,81 0,5% -1,2% -0,6% -1,7% 8,5% -608,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,73 0,6% -1,5% -4,5% -2,0% -5,7% 184,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
