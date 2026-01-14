Elromlott a hangulat: esik Amerika

Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés itt.
Esnek az amerikai tőzsdék
Lefelé húzzák az amerikai tőzsdéket a gyorsjelentésüket ma közzétett bankok, de az általános hangulat sem kedvező: a vezető indexek esést jeleznek. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 1, a Nasdaq 1,4 százalékos esést mutat.
Nagyon erős zárás a tőzsdén, a Mol vezette a menetet
A BUX index ma is folytatta idei szárnyalását és 1,5 százalékkal magasabban zárta a napot. Messze kiemelkedett a magyar tőzsdei szereplők közül a Mol, miután az olajcég árfolyama 5 százalékot ralizott kifejezetten magas forgalom mellett, végül 3418 forinton zárt a részvény. Ami a többi blue chipet illeti: az OTP 0,3 száalékos emelkedést követően 38030 forinton forinton zárt, a Richter 0,1 százalékot esett és 10280 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 3,2 százalékos emelkedést követően 1910 forinton zárt.
Esnek az amerikai bankpapírok
Több amerikai bankóriás, a Bank of America, a Citi és a Wells Fargo is a mai amerikai piacnyitás előtt közölte negyedik negyedéves gyorsjelentését, a piac pedig reagál: a Citi profitja jóval a várt alatt alakult, esik is az árfolyam (-2,9%). De a BAC és a WFC befektetői sem örülhetnek, mindkét papír 5 százalék körüli mínuszban van.
Vucic már tudja, hogy ki veszi meg a szerb olajtársaságot
A szerb államfő az Egyesült Arab Emírségek elnökével folytatott tárgyalásai után bejelentette, hogy már tudja, ki lesz a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) új partnere, ám az információt egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra - írja az RTV.rs.
Több mint 2 millió 4iG részvényt értékesítettek a vállalat vezető tisztségviselői
A januári eleji vásárlások után most több mint 2 millió darab 4iG részvényt értékesítettek tőzsdén kívüli kereskedésben a vállalat MRP programjában résztvevő vezető tisztségviselői és más MRP tagok egyaránt.
Kinyitott Amerika
A nyitást követően a Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,3 százalékos mínuszban van.
Történelmi döntés készül - Ez a kitörés előtt álló részvény lehet a nagy nyertese!
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ma este dönthet Donald Trump vámjairól. Amennyiben Trump ellen döntenek, úgy a döntés kedvező lehet azoknak a részvényeknek, amelyeket a leginkább sújtottak az elnök intézkedései. Mostani elemzésünkben ezért egy olyan vállalattal fogunk foglalkozni, amely különösen jól járhat a vámok eltörlésével.
Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció
A kormányzati leállás óta most érkeztek először termelői inflációs adatok és rögtön meglepetést okoztak, hiszen októberben és novembernen is emelkedést láthattunk. A kiskereskedelmi forgalom a várakozásokkal megegyezően érkezett. Mindkét adat rávilágít arra, hogy a további kamatsökkentéseket már nem fogják tálcán kínálni.
Kitört a magyar részvény, rég nem látott magasságokban az árfolyam
Tegnapi elemzésünkben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy magyar részvényt, amely nagy lendületben van, és egy fontos ellenállás áttörésére készül. Ez az áttörés szerdán meg is történt, ennek köszönhetően pedig rég nem látott magasságokban jár az árfolyam.
Nagyot bukott a Citigroup Oroszországon, de a gyorsjelentés többi része rendben van
A Citigroup negyedik negyedéves nyeresége 13 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miután a bank 1,2 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el orosz operációjának eladása miatt. A veszteséget csak részben ellensúlyozták a vállalatfinanszírozásból és a vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból származó magasabb bevételek, ennek ellenére a részvények 0,6%-os emelekedést mutatnak a nyitás előtti kereskedésben, hiszen a vártnál jobban sikerült a gyorsjelentés.
Bevezették az eurót, pár nap alatt mindenkit lehagyott a tőzsde
Bulgária január 1-jén csatlakozott az euróövezethez, és a váltás már most látványos eredményeket hozott a tőzsdén - jelentette a Bloomberg.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
A Wells Fargo profitja és bevétele is alacsonyabb lett a tavalyi negyedik negyedévben az elemzői várakozásnál, és a 2026-ra várt kamatbevételek is elmaradnak a várakozásoktól. Egy nagyobb eszeri tétel, az elbocsátások miatt kifizetett 612 millió dolláros végkielégítés is rontotta a bank eredményét a negyedévben. A pénzintézet részvényeit 2 százalék kötüli mínuszba vágták a befektetők a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Kis esés jöhet Amerikában
A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint a Nasdaq 0,6, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,3 százalékos mínuszban nyithat.
Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról
Kína venezuelai olajimportja már februártól jelentősen visszaeshet, mivel az amerikai blokád óta jóval kevesebb tartályhajó hagyhatta el a dél-amerikai ország kikötőit. Az amerikai akció eredményeként más országok olajkapacitásai szabadulhatnak fel, és innen próbálhatja pótolni Kína a kieső importot – írja a Reuters.
Nagy változás jön a Teslánál!
Elon Musk az X-en bejelentette, hogy a Tesla önvezető szoftvere, az FSD (Full Self Driving) február 14-től már csak havi előfizetéses konstrukcióban lesz elérhető.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.
Mi a helyzet a vezető börzéken?
Mérsékelt emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést a vezető európai részvényindexek.
Az angol FTSE és a francia CAC egyaránt 0,4-0,4, a német DAX index pedig 0,1 százalékos pluszban nyitott.
Repülőrajtot vett a Mol!
A hazai nagypapírok közül a Mol kezdte a legerősebben a napot, az olajcég részvényei már több mint 2 százalékos pluszban vannak. A mai emelkedéssel ráadásul már közel 7 éves csúcson van az árfolyam.
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája
A Honda bejelentette, hogy megújítja logóját. A Honda autóit jelképező ikonikus H-jel 1963-ban került bevezetésre, az évek során azonban többször is dizájnváltáson esett át.
Nagyot esett a JP Morgan, de "ez a részvény mindig visszapattan", gyors korrekció jöhet
A JPMorgan Chase rövid időn belül talpra állhat a gyorsjelentés utáni, 4,2%-os árfolyameséséből - vélik a CNBC-nél.
Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat
A Trump-kormányzat kedden hivatalosan engedélyezte, hogy az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjét, a H200-ast Kínába értékesítsék. A döntés várhatóan beindítja a szállításokat, noha Washingtonban több politikus is keményebb fellépést sürget Pekinggel szemben, és súlyos nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.
Mit csinál az olaj?
Az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak hatására egy hét alatt 8 százalékot emelkedett a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára. Szerda reggel azonban nem látszik nagyobb elmozdulás.
Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét
A hétfői alulteljesítés után újabb eséssel zárták a keddi kereskedést az amerikai kártyatársaságok és bankok részvényei, miután a pénzügyi szektort különösen rosszan érintené Donald Trump hitelkártya-kamatplafonra vonatkozó javaslata.
Történelmi csúcsok a nemesfémpiacon
Az arany 1 százalékos pluszban van ma reggel, az éjjeli órákban 4640 dollárnál újabb történelmi csúcsot ért ez az árfolyam.
Az ezüst eközben már 4 százalékot emelkedett, történelme során pedig először a 90 dollárt is átlépte az árfolyam.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,58 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai oldalon az MNB a novemberi havi fizetési mérleget, a KSH pedig a decemberi építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton az USA-ban érkeznek a jelzáloghitel-igénylések, a termelői infláció, a kiskereskedelmi forgalom és a harmadik negyedéves folyó fizetési mérleg számai, este pedig megjelenik a Fed Bézs könyve.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 7,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 10,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 7,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 191,99
|-0,8%
|-0,5%
|1,5%
|2,3%
|16,3%
|58,4%
|S&P 500
|6 963,74
|-0,2%
|0,3%
|2,0%
|1,7%
|19,3%
|82,8%
|Nasdaq
|25 741,95
|-0,2%
|0,4%
|2,2%
|1,9%
|23,9%
|98,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 549,16
|3,1%
|2,0%
|5,3%
|6,4%
|36,6%
|88,2%
|Hang Seng
|26 848,47
|0,9%
|0,5%
|3,4%
|4,8%
|42,3%
|-4,9%
|CSI 300
|4 761,03
|-0,6%
|-0,6%
|3,9%
|2,8%
|27,9%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 420,66
|0,1%
|2,1%
|5,1%
|3,8%
|26,3%
|82,4%
|CAC
|8 347,2
|-0,1%
|1,3%
|3,5%
|2,4%
|12,7%
|47,4%
|FTSE
|10 137,35
|0,0%
|0,1%
|5,1%
|2,1%
|23,3%
|50,3%
|FTSE MIB
|45 525,1
|-0,5%
|-0,5%
|4,6%
|1,3%
|30,8%
|100,2%
|IBEX
|17 687,1
|0,1%
|0,2%
|4,9%
|2,2%
|51,3%
|111,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|118 863,1
|1,3%
|2,1%
|8,4%
|7,1%
|43,9%
|166,0%
|ATX
|5 410,3
|-0,6%
|-0,1%
|6,0%
|1,6%
|47,7%
|82,4%
|PX
|2 743,44
|0,1%
|0,0%
|6,8%
|2,2%
|52,9%
|154,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 920
|1,8%
|2,6%
|10,2%
|8,0%
|65,2%
|170,1%
|Mol
|3 250
|1,7%
|3,2%
|10,5%
|10,5%
|15,7%
|34,3%
|Richter
|10 290
|0,9%
|0,6%
|6,0%
|4,3%
|-3,6%
|31,4%
|Magyar Telekom
|1 850
|-0,8%
|1,8%
|4,5%
|3,2%
|40,6%
|365,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,85
|2,5%
|6,8%
|5,6%
|6,3%
|-23,5%
|15,3%
|Brent
|65,54
|2,5%
|7,9%
|7,2%
|7,7%
|-19,3%
|16,7%
|Arany
|4 612,5
|-0,4%
|3,0%
|7,6%
|6,7%
|73,0%
|148,2%
|Devizák
|EURHUF
|386,2750
|-0,2%
|0,4%
|0,2%
|0,6%
|-6,5%
|7,2%
|USDHUF
|331,5381
|0,0%
|0,8%
|1,0%
|1,4%
|-18,2%
|11,9%
|GBPHUF
|445,4050
|-0,3%
|0,3%
|1,6%
|1,1%
|-9,4%
|10,1%
|EURUSD
|1,1651
|-0,3%
|-0,4%
|-0,7%
|-0,8%
|14,3%
|-4,2%
|USDJPY
|157,9700
|0,0%
|0,9%
|1,3%
|0,8%
|0,3%
|52,0%
|GBPUSD
|1,3437
|-0,3%
|-0,5%
|0,6%
|-0,1%
|10,6%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|95 366
|4,6%
|1,8%
|5,6%
|7,5%
|0,9%
|155,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|-0,3%
|0,1%
|0,0%
|0,2%
|-12,9%
|283,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|0,5%
|-1,2%
|-0,6%
|-1,7%
|8,5%
|-608,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,73
|0,6%
|-1,5%
|-4,5%
|-2,0%
|-5,7%
|184,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Namthip Muanthongthae
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brutális tiltást jelentett be Trump: Európát is érinti a drasztikus korlátozás
Albánia, Bosznia és Montenegró is szerepel a tiltólistán.
Elképesztően felgyorsítja a gyógyszerkutatást a mesterséges intelligencia, léptek a hatóságok
A betegek érdekeit is védik.
Zelenszkij váratlan húzása új korszakot nyithat a fronton, a lehetetlent is megpróbálják
Egy 34 éves technológiai guru kapta a legfontosabb faladatot a kormányban.
Kiszámolták: nem kevésbe fájna az adófizetőknek, hogy megvalósuljon Trump grandiózus álma
A tervtől feláll a szőr Európa hátán.
Horrorbaleset: kisiklott egy vonat, miután rászakadt egy hatalmas daru
A balesetben legalább 32-en meghaltak és 66-an megsérültek.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában
Eddig csak pletykák keringtek erről.
Trump idegeit borzolják az uniós képviselők az EU-USA paktum késleltetésével
Ursula von der Leyen majdnem fél éve ígérte meg az amerikai vámmentesség bevezetését.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.